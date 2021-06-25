Perakendede yapay zeka devri

Yeni nesil perakende analitiği çözümleri üreten teknoloji şirketi REM People, ürünlerinde yapay zekâ tabanlı derin öğrenme aşamasına geçti. REM People, tamamen Türkiye’de gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla ilk kez yapay zekayı tak-çalıştır ürün haline getirip perakende sektörünün hizmetine sunacak. Gelişmiş analitik alanında daha önce insan eliyle 10-12 haftada yapılabilen analizler, REM Yapay Zekâ Platformu (Rem inTelligence) altında çalışacak ürünler sayesinde sadece birkaç saat içerisinde gerçekleştirilebiliyor olacak…

Alanında dünya devi olan kurumlara 43 ülkede perakende analitiği hizmetleri veren REM People, yapay zekâ alanında derin öğrenme aşamasına geçti. Kendini yapay zekâ tabanlı perakende analitiği çözümleri üreten bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan REM People, dünyada alanında ilk olacak bazı yeni hizmetleri ve ürünleri perakende sektörüne sunmaya başladı.

2015 yılında Türkiye’de kurulan ve artık İstanbul ile Dubai olmak üzere iki merkezle bölgesel bir teknoloji şirketi haline gelen REM People, şimdiye kadar yapay zekâ uygulamalarıyla markaların ürünlerinin perakende noktalarındaki verimliliğini ölçüyordu. Görüntü tanıma teknolojileriyle saha satış ekiplerinin çektiği fotoğraflar analiz ediliyor ve reyonlardaki ürünler gözleniyordu. Veri doğruluğunu artırmak ve hata yapılmamasını sağlamak amacıyla makine öğrenmesi teknikleriyle anomali tespitleri yapılıyordu.

Derin öğrenme nedir?

REM People, 2021 itibariyle yapay zekada derin öğrenme aşamasına geçti. İnsan beyninden ilham alan algoritmalar bütününü ifade eden derin öğrenme, yapay sinir ağları olarak da biliniyor. Yani yapay zeka temelli analizler yapan sistemler birbirleriyle konuşarak daha derin analizler yapıyor. Bu gelişmiş analitik metodolojiler, tanımlayıcı, teşhis edici ve öngörücü analitikler yaparak daha hızlı aksiyon alınması için kullanılıyor.

Üretilen verilerin farklı veri setleriyle konuşarak derin analizler yapmaya başladığını belirten REM People Kurucusu ve CEO’su Bülent Peker, “Tamamen Türkiye’de geliştirilen derin öğrenme uygulamalarıyla alanında bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyor.

Gelişmiş analitik alanındaki çalışmaların genellikle veri bilimcileri tarafından insan eliyle yapıldığını ve haftalar hatta aylar sürdüğünü vurgulayan Peker sistemi şöyle anlatıyor: “Perakende analitiği alanında büyük veri setlerini analiz etmek hem çok meşakkatli hem de çok zaman ve emek gerektiren bir süreçti. Geliştirdiğimiz yapay zekâ platformu çok büyük veri setlerini hızla analiz ederek doğrudan teşhis edici ve tahminleyici öngörülerde bulunuyor. Yani büyük veri setlerinden yararlanarak perakende dünyasında geleceği tahmin ediyoruz. REM Simulator adlı çözümümüz ile ilk kez perakende alanında yapay zekayı tak-çalıştır ürün haline getiriyoruz. 2021 yılında yurtiçinde ve yurtdışında bu alanda faaliyet gösteren farklı şirketleri satın alma konusundaki fırsatları da değerlendiriyoruz.”

Yüzde 50 maliyet tasarrufu sağlıyor

REM People’ın bu yıl sunacağı yapay zekaya dayalı en önemli derin öğrenme uygulamalarından biri REM Simulator olacak. İlk kez perakende alanında derin öğrenme yapan REM Simulator ile şirketlerin satışa etki eden tüm performans metrikleri kısa süre içerisinde ölçümlenebilecek. Bugün dünyada kurumlar için yapılan pazarlama modellemesi çalışmaları genellikle 10-12 hafta sürüyordu. Pazarlamaya yapılan yatırımın satışa katkısını ölçmeyi amaçlayan bu analizler REM Simulator ile artık birkaç günde sonuçlanabiliyor. Derin öğrenme altyapısı ile geliştirilen Rem Simulator, şirketlerin satışa etki eden tüm performans metriklerini kısa sürede ölçümleyerek perakende alanında bir ilke imza atacak. Deneme aşamasında olan REM Simulator, canlı analiz yapan aşamaya geldiğinde ise hem büyük bir zaman ve hem de en az yüzde 50-60 maliyet tasarrufu sağlıyor olacak.

İş gücünü yönlendirecek

REM People yine aynı yapay zekâ platformu üzerinde çalışacak olan REM Segmentator ürününü de geliştirdi. Artık Türkiye’deki yüzbinlerce satış noktasının segmentasyonu yapay zekâ kullanılarak yapılabilecek. REM Segmentator sayesinde firmalar kısıtlı sayıdaki iş gücü kaynağını ne oranda ve hangi noktalara yönlendirmesi gerektiğine kolaylıkla karar verebilecek. Pilot çalışmaları tamamlanmak üzere olan uygulama 2021 yılının ilk çeyreğinin sonunda hayata geçirilecek.

Çalışanları bile analiz ediyor

REM People geliştirmiş olduğu yapay zekâ altyapısı sayesinde, sunduğu ürün ve hizmetlerin tamamını ileriyi öngören analizler yapabilir hale getirdi. Bu sayede sadece perakende satış noktalarının verimliliğini ölçmekle kalmıyor, kendi çözümlerini kullanan firma çalışanlarının bile performans analizini yaparak şirkette olan katkılarını tespit edebiliyor, hatta ortalama kalış süresine dair tahminlemeler yapabiliyor.