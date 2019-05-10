Yurt Dışına Açılma Sürecinizde Dil Engelini Ortadan Kaldıracak Çözümler

Yurt dışına satış yaparak döviz bazında kazancını arttırmak isteyen firmalar için “dil engeli” sanıldığından çok daha büyük bir problem. Dil engeli; sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen birçok firmanın hedefledikleri ülkedeki potansiyel müşterilerine ulaşmalarını, hedef ülkelerdeki pazarlarda rekabet gücünü, web sitesi ziyaretlerinin satışa dönüşümünü ve mevcut müşteriyi elde tutmalarını doğrudan etkiliyor! Peki, yurt dışına açılırken dil engelini nasıl aşabilirsiniz?

Protranslate Tercüme Hizmetleri Genel Müdürü Kerem Kalkancı, farklı ülkelere hizmet sunarken, bu ülkelerin ana dillerini konuşan müşteri temsilcileri istihdam etmenin hem finansal hem de operasyonel anlamda ciddi bir külfet getirdiğini, Protranslate olarak bu problemi yapay zeka altyapısıyla desteklenen Chatbot’lar ile çözebildiklerini belirtti.

2019’da globalleşme sürecinde dil bariyerinin, birçok e-ticaret girişiminin korkulu rüyası olmaktan çıkacağını belirten Kalkancı, müşteri destek ekiplerinin Canlı Destek’te aktif olmadığı saatlerde bile 7/24 hizmet verebilmek üzere web sitelerinde kendi geliştirdikleri çok dilli Chatbot çözümünü kullandıklarını, bu sayede Amerika’dan Uzakdoğu’ya, Avrupa’dan MENA Bölgesi’e dünyanın her yerinden Protranslate’i tercih eden müşterilerin sayısının ciddi oranda arttığını ifade etti.

Online alışveriş ile ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki, alışveriş yapmak üzere bir siteyi ziyaret eden potansiyel müşterilerin %45,8’i iletişimde email yerine mesajlaşmayı tercih etmekte, %49,4’ü telefon yerine mesajlaşmayı tercih etmekte, %51’i ise sitede 7/24 destek sağlanıyor olmasını istemektedir. Yapay zeka destekli Chatbot yapılarını ve Canlı Destek sistemlerini, ürün/hizmet ile ilgili alakalı basit soruları cevaplamaları, hatta müşterilerle çok aşamalı diyalogları sürdürebilmeleri için sürekli olarak eğittiklerini belirten Kalkancı, Chatbot’ların “XXX Bölgesine hizmet veriyor musunuz?”, “XXX Paketinin ücretini öğrenebilir miyim?”, “Ürünüm ne zaman teslim edilir?”, “XX ürününde YYY de bulunuyor mu?” gibi soruları rahatlıkla yanıtlayabildiğini, bu sayede siteye günün herhangi bir saatinde gelen nitelikli müşteri adaylarının satın alma süreçlerinde, akıllarındaki soruları anlık olarak cevaplayarak satışa dönüşümlerinin ve memnuniyetlerinin arttırılabileceğini açıkladı.

Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve İspanyolca konuşulan bölgelere web siteleri üzerinden ana dilde sundukları hizmetlere yapay zeka teknolojilerini entegre etmeye devam edeceklerini belirten Kalkancı, otomatik kelime sayımı ve fiyat hesaplamasından, tercümelerin kategorilendirilerek alanında uzman tercümanlara atanmasına; tercüme veritabanına bağlı bilgisayar destekli tercümeden, belgelerdeki tekrarlayan bölümlerin ayıklanmasına kadar tüm operasyonel süreçlerinin uçtan uca otomasyonunu tamamladıklarını ifade etti. Ayrıca Kalkancı, globalleşme konusunda sahip oldukları deneyimle, yurt dışına açılmayı planlayan daha birçok girişime, tercüme ve lokalizasyon iş ortağı olarak destek vermeye hazır olduklarını, tüm dijital pazarlama, arama motoru uyumlu lokalizasyon ve tercüme ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler getirmeye devam edeceklerini belirtti.