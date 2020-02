29 Katlı Bof Otel’de güvenli ve sorunsuz WiFi

Bof Otel Ataşehir’in WiFi altyapısı TP-Link çözümleri ile yenilendi. Hotspot servis sağlayıcıların yazılımlarıyla da uyumlu olan EAP erişim noktaları ile her katta, her noktada hızlı, kesintisiz ve güvenli bir WiFi ağı kurulurken loglama desteği ile otel yönetimine bilgilendirici raporlar da sunuluyor.

Son dönemde kurumsal WiFi projelerine de odaklanan TP-Link ’in ücretsiz yönetim yazılımlı EAP erişim noktaları (access point) işletmelere önemli avantajlar sağlıyor. Bu nedenle EAP serisini kullanan kurum sayısı sürekli artıyor. Bu kurumlar arasına Ataşehir’de faaliyet gösteren Bof Otel de katıldı.

29 katlı bir yapıda hizmet veren Bof Otel Ataşehir, eski teknolojili ağ ürünleri nedeniyle WiFi erişiminde sorunlar yaşıyordu. 802.11n teknolojisine sahip erişim noktalarını yenilemek isteyen Bof Otel, TP-Link’i tercih etti. TP-Link EAP 225 ve EAP320 erişim noktaları ve TP-Link’in her ihtiyaca uygun geniş switch (ağ anahtarı) ailesinden üç farklı model switch’lerle Bof Otel Ataşehir’in WiFi ağı yenilendi. Otelin her katında, her noktasında güçlü ve hızlı bir WiFi ağı oluşturuldu.

802.11ac desteğine sahip EAP erişim noktaları sayesinde Bof Otel’in WiFi ağının hızı arttı, ağın kapsama alanı genişledi ve sorunsuz bir WiFi deneyimi yaşanmaya başlandı. Otel müşterilerinin memnuniyetinde önemli bir unsur olan WiFi hizmet kalitesi yükseldiği için müşteri memnuniyeti seviyesi de arttı.

Loglama desteği dahil paket çözüm

EAP erişim noktaları ücretsiz yönetim yazılımı OMADA sayesinde yönetimsel olarak da kurumlara avantaj sağlıyor. Yüzlerce erişim noktasını tek bir PC’den kolayca yönetmeyi sağlayan Omada ile tüm erişim noktalarının ayarları, güncellemeleri, her tür denetimleri yapılabiliyor. Bulut desteği olan ve iOS ve Android destekli Omada uygulaması sayesinde ağ cihazları her yerden ve her zaman akıllı telefonlar üzerinden de takip edilip gerekli düzenlemeler yapılabiliyor. Bof Otel Ataşehir, böylece çok daha rahat ve kolay yönetilebilen bir WiFi ağına sahip oldu.

Omada Yönetim Yazılımı, aynı zamanda loglama hizmeti veren birçok hotspot servis şirketinin yazılımlarıyla da uyumlu. 5651 yasası nedeniyle kamusal WiFi hizmeti veren yerlerin ağa bağlananların hareketlerini kaydetmeleri (loglama) gerekiyor. Bof Otel Ataşehir projesinde TP-Link ve çözüm ortağı DRTek, hotspot servis sağlayıcı firma WiFiSpot ile işbirliği yaptı. WiFiSpot yazılımı ile OMADA entegre çalışarak, hem güvenli, hem de otel yönetimi için bilgilendirici bir misafir ağı oluşturuldu. TP-Link, Bof Otel Ataşehir’de sadece iyi bir WiFi ağı sağlamadı, aynı zamanda otel yönetimine konuk memnuniyeti ve endişesiz hizmeti bir arada sundu.

Kurulması, yönetilmesi son derece kolay olan ve kurumlar için özel geliştirilen EAP erişim noktaları, özellikle aynı anda farklı çok kişinin WiFi ağına bağlandığı otel, okul, hastane, AVM gibi işletmeler için ideal çözüm oluşturuyor.