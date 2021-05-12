Acer, 11. Nesil Intel Core Mobile H-Serisi İşlemcili yeni Predator Triton 300, Predator Helios 300 ve Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

Acer, 11. Nesil Intel® Core ™ H-serisi işlemcili ve NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU’lu 3 yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Predator Triton 300, Predator Helios 300 ve Nitro 5’i duyurdu. GeForce RTX 3050 ve GeForce RTX 3050 Ti grafikler ile güncellenen cihazlar, önceki nesillere göre oyuncuların memnun kalacağı bir dizi güncelleme ve ekran odaklı iyileştirme ile geliyor.

Acer Dizüstü Bilgisayarlar ve BT Ürünleri Genel Müdürü James Lin, “Duyurduğumuz yeni cihazlar, kullanıcılar için olduğu kadar bizim için de heyecan verici, çünkü daha güçlü işlemciler cihazlarımızın termal yönetim yeteneklerin her zamankinden daha ileriye taşımamıza izin veriyor” dedi. Lin, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda sahip olduğumuz yeni teknolojilerin hepsi heyecan verici ve tüm seviyelerdeki oyuncular için bu teknolojileri bir arada sunduğumuz cihazlarımız var. İster profesyonel olun ister ilk kez dizüstü bilgisayar alıyor olun, hiç fark etmez; şimdi bu cihazlardan birini edinmenin tam zamanı.”

Intel Mobil Ürünler Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ran Senderovitz ise “11. Nesil Intel Core H serisi işlemci, 5 GHz’e kadar frekanslara olanak tanıyan yeni mimarisi, yeni PCIe Gen 4 ile sunulan en hızlı grafik ve depolama erişimi, en son Wi-Fi 6E ve Thunderbolt 4 teknolojisine sahip bağlantı özellikleri ile Acer’ın yeni bilgisayarları inanılmaz bir oyun deneyimi vadediyor” dedi.

Predator Triton 300

Yalnızca 19,9 mm (0,78 inç) kalınlığındaki Predator Triton 300 (PT315-53), kullanıcıların bir sırt çantasına veya evrak çantasına rahatça sığdırabilecekleri bir dizüstü bilgisayar. Tamamen metal bir kasaya sahip cihaz, 4,6 GHz’e ulaşabilen 11. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 3080 Serisi GPU’su ve 32 GB’a kadar DDR4 bellek desteği ile en yeni oyunları sorunsuz oynayama imkanı sunuyor. Buradan hareketle, kullanıcılar, Predator Triton 300’ün sunduğu bu gücü iki yöne odaklayabilir: Oynadıkları oyunların canlanmasını isteyen kullanıcılar 165 Hz QHD paneli tercih edebilirken, mümkün olan her avantajdan faydalanmak isteyen kullanıcılar ise son derece yüksek hız sunan 360 Hz FHD paneli tercih edebilir. Tüm bunların da ötesinde, 3 ms’lik hız aşırtma[i], görüntüde yırtılmasız ve sorunsuz bir deneyim için dizüstü bilgisayarın en yüksek performansından yararlanmayı mümkün kılıyor.

Predator Triton 300’deki 5. Nesil AeroBlade™ 3D çift fanlı soğutma özelliği ile oyun sırasında bilgisayarınızın soğutma seviyesini daha da yukarı taşıyarak kusursuz bir deneyim yaşamanızı sağlar. Bu özel tasarlanmış fanlar, sahip olduğu 89 adet 0,08 mm (0,003 inç) metal kanat ve minimum türbülansla daha fazla hava akışı girişine izin veren biyonik bir kanat ucu tasarımından yararlanarak plastik bir fana göre[ii] yüzde 55 daha iyi hava akışı sağlıyor. Soğutma sistemini daha da ileriye taşıyan, stratejik olarak yerleştirilmiş giriş ve çıkış havalandırma deliklerine ek olarak GPU ve CPU için özel tasarlanmış ısı boruları, verimliliği üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor ve sonuçta performansı artırıyor.

Arkadan aydınlatmalı 4 bölgeli RGB, her kullanıcının dizüstü bilgisayarına kişisel bir hava katmasını sağlarken, renkli WASD ve ok tuşu kapakları hareket tuşlarının öne çıkmasını sağlıyor. DTS® X: Ultra ses sistemi, herhangi bir kulaklığı veya hoparlörü 360° çevresel ses sistemine dönüştürerek oyun sırasında rakiplerinizin hareketlerinin de öne çıkmasına yardımcı oluyor veya uzamsal sesi kullanarak size en sevdiğiniz müzik ve filmlerde büyüleyici ses deneyimi yaşatıyor. Intel® Killer™ E2600G Ethernet, Intel™ Killer Wi-Fi 6 AX1650i ve Kontrol Merkezi 2.0, daha az gecikme sağlarken, çeşitli bağlantı noktaları ile oyunculara daha fazla seçenek sunuyor. Cihazı harici bir ekrana takmak için HDMI 2.1, bir çift USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası ve bir USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası, Mini DisplayPort 1.4 ve USB Type-C (Thunderbolt ™ 4) ile çevre birimi seçenekleri son derece çeşitli oluşuyla dikkat çekiyor.

Predator Helios 300

Yeni Predator Helios 300, en yeni 11. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi, NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Dizüstü Bilgisayar GPU performansı ve 32 GB DDR4 RAM’den başlayan bellek desteği ile, oyun dünyasındaki zorlu rekabet ortamında bir oyuncunun ihtiyaç duyacağı her şeye sahip. Tüm bu güçlü sistem, plastik bir fandan2 yüzde 55 daha fazla hava akışı oluşturan 89 adet 0,8 mm (0,003 inç) metal kanatlı özel tasarlanmış bir fan olan Acer’ın 5. Nesil AeroBlade™ 3D Fanı tarafından destekleniyor. 17 inçlik ekrana sahip model, ayrıca CPU ve GPU’da soğutmayı iyileştirmek ve ek olarak kasanın yüzey sıcaklığını düşürmek için aerodinamik akışlar oluşturmak üzere tasarlanmış bir soğutma düzeni olan Acer’ın Vortex Flow Design konseptini içeriyor.

Predator Helios 300, inanılmaz hızlı 360 Hz FHD panel veya son derece estetik görünen 165 Hz QHD panel olmak üzere, iki seçenek ile geliyor. Her ikisi de 3 ms tepki süresiyle1 görüntülerde yırtılma olmasını engelleyerek, mücadelenin en kritik anlarında sizi yarı yolda bırakmıyor. Cihazın şık görünümü, 4 RGB bölgesi ve WASD tuşlarındaki şeffaf içbükey şekilli kapaklarla donatılmış klavyeye kadar uzanıyor. Standarttan farklı bir klavyeye sahip olan bu dizüstü bilgisayar, aynı zamanda anında hız aşırtma için bir Turbo anahtarı ve sistemi izlemek veya hız aşırtmak, tüm bu RGB’yi özelleştirmek ve daha fazlası için Predator’ın özel yardımcı programını açan bir PredatorSense™ anahtarı da kullanıcılara sunuluyor.

Cihaz, düşük gecikmeler ve daha güvenilir bir bağlantı için Intel® Killer™ E2600 ethernet, Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i ve Kontrol Merkezi 2.0’ın yanı sıra DTS: X Ultra ses sistemine sahip. Predator Helios 300, ayrıca inanılmaz hızlı Thunderbolt™ 4 USB-C, DisplayPort işlevselliği ve güç dağıtımı desteği de dahil olmak üzere, eksiksiz bir USB 3.2 bağlantı noktası yelpazesi sunuyor. Oyuncuların harici bir monitöre kolayca bağlanmasını sağlayan bir HDMI 2.1 bağlantı noktası da bu sisteme dahil edilmiş. Son olarak 2 TB HDD ile kullanıcılara oyun arşivleri için son derece yüksek bir depolama alanı sunuluyor.

Acer Nitro 5

Yeni nesil Nitro 5, en yeni 11. Nesil Intel Core H-serisi işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3070 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU’su ve 32 GB DDR4 RAM ile çok güçlü bir bilgisayar. Bu özellikler, dizüstü bilgisayarın 15,6 inç (AN515-57) veya 17,3 inç (AN517-54) QHD IPS[iii] ekranını 3 ms tepki süresiyle1 165 Hz yenileme hızına yükseltiyor ve yüzde 80 ekran-gövde oranı da oyuncuların çerçeveyi daha az, aksiyonu ise daha fazla görmesini sağlıyor. Hız özelliklerine ek olarak, Nitro 5 depolamada da çıtayı yükseltiyor: İki adet M.2 PCIe / SATA SSD1 yuvası, oyunculara tüm hızlarını koruyabilmeleri için oyun, filmler ve diğer dijital arşivlerine yetecek devasa 1 TB RAID 0 veya 2 TB HDD alanı sunuyor.

Acer’ın CoolBoost™ teknolojisi ve cihazın uzun oyun maratonlarında serin kalması için tasarlanan çift hava çıkışı da cihazda yer alıyor. CoolBoost teknolojisi, otomatik moda kıyasla fan hızını yüzde 10’a, CPU ve GPU soğutmasını da yüzde 9’a kadar artırıyor. Sıcaklık, fan hızları ve daha birçok farklı veriyi içeren sistem bilgilerinizi gerçek zamanlı olarak izleyip kontrol edebilir, önceden ayarlanmış soğutma modları arasından seçim yapma veya kendi modlarınızı NitroSense anahtarı ile özelleştirebilir, TrueHarmony™’deki altı farklı ses moduna erişip, yapışkan tuşları açıp kapatabilir ve LCD Overdrive özelliğini kullanarak ekranın tepki süresini 3 ms’ye düşürebilirsiniz.

Acer Nitro 5’teki dört bölgeli RGB1, kullanıcıların her tuşta 1,6 mm hareket sağlayan klavyeyi ve tamamen siyah Precision TouchPad’i kontrol etmesine olanak tanır. Dizüstü bilgisayar bir RJ45 ve HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası ve iki Gen 1 bağlantı noktası, ayrıca bir USB Type-C ™ (Thunderbolt ™ 4) bağlantı noktası dahil olmak üzere, geniş bağlantı seçenekleri ile geliyor. Daha düzenli bir görünüm için şarj bağlantı noktası da cihazın arka kısmında yer alıyor.

Fiyatlandırma ve Bulunabilirlik

Predator Triton 300 (PT315-53), EMEA bölgesinde haziran ayında 1.499 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Helios 300 (PH315-54), EMEA bölgesinde haziran ayında 1.699 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Helios 300 (PH317-55) EMEA bölgesinde haziran ayında 1.799 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

15 inç Acer Nitro 5 (AN515-57) haziran ayında EMEA’da 999 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

17 inç Acer Nitro 5 (AN517-54) haziran ayında EMEA’da 1.299 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.