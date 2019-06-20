LG’den Dünyada Bir İlk: Bir Milisaniye IPS Oyun Monitörü

LG’den Dünyada Bir İlk: Bir Milisaniye IPS Oyun Monitörü

Oyun monitörleri segmentinde yükselişe geçen LG, Los Angles’ta düzenlenen E3 Fuarı’nda (Electronic Entertainment Expo 2019) dünyanın ilk 1 milisaniye (ms) IPS ekranı olan yeni LG UltraGear Nano IPS G-SYNC oyun monitörü modelini tanıttı. LG’nin oyuncular için son geliştirdiği iki yeni oyun monitörü bakın hangi özelliklere sahip.

Nano IPS teknolojisini kullanan LG UltraGear, 27 inç ve 38 inç olmak üzere iki ekran boyutuna sahip. 38 inç (model 38GL950G) ve 27 inç (model 27GL850) ekran boyutlarında olan monitörleri 144Hz yenileme hızı, yüksek ekran çözünürlüğü (38GL950G: 3840 x 1600, 27GL850: 2560 x 1440) ve geniş renk yelpazesine sahip (yüzde DCI-P3 yüzde 98).

LG UltraGear 27 inç

21:9 en boy oranı bulunan bir QHD eğri ekrana ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip olan 27 inç UltraGear monitörün 144Hz yenileme hızı var. 27GL850 model numarasını taşıyan 27 inçlik monitör, HDR10‘u destekliyor. NVIDIA G-SYNC uyumlu monitör, yükseltilmiş Sphere Lighting 2.0 ile birlikte geliyor. 27 inç modelinde 2x HDMI portu ve 1x DisplayPort bulunuyor. Ön siparişleri 1 Temmuz 2019’da başlayacak olan 27 inçlik modelin fiyatı 499 Dolar.

LG UltraGear 38 inç

38GL950G model numarasını taşıyan 38 inçlik UltraGear Nano IPS monitörü 21:9 en boy oranına ve 3840 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir UWQHD+ panele sahip. NVIDIA G-SYNC, VESA DisplayHDR 400‘ü destekleyen model, 1x HDMI ve 1x DisplayPort girişine sahip. LG UltraGear 38 inç modeli 1999 Dolar fiyat etiketine sahip.