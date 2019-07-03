Philips 349X7FJEW UltraWide Kıvrımlı LCD Monitör (Ürün İnceleme)

Ev veya ofis kullanımında geniş görüntü alanı istiyor, tatil günlerinizde sinema keyfi yaşayabileceğiniz kavisli bir monitör arayışındaysanız, 4K destekli Philips 349X7FJEW monitör modelinizi tercihleriniz arasında ilk sıralara yerleştirebilirsiniz. Monitörün en dikkat çeken detayı, UltraWide teknolojisi ile geliştirilmiş kıvrımlı bir model olması.

Etkileyici tasarım

Boyutlandırılabilir yüksekliği ve zarif tasarımıyla sınıfının en iyisi olacağına kesin gözüyle baktığımız monitör; yüksek kontrastlı VA paneli, 100Hz yenileme hızı ve FreeSync teknolojisi sayesinde etkileyici bir görüntü kalitesi ve performans sunuyor. Tasarımı, tabanda krom ve gümüş aksanla beyaz parlak bir kaplamadan oluşan monitör, 1800R eğriliği ve bu ince çerçevelerin kombinasyonu ile kapalı durumda bile hoş görünüyor.

Çözünürlüğü fark yaratıyor

810 x 444 x 292mm boyutlarında, 8 kg’ın üzerinde ağırlığa sahip monitör, boyutları kadar UltraWide QHD çözünürlüğü ile ciddi şekilde fark yaratıyor. 150mm yüksekliğe kadar kaldırılıp, -5 ila 20 derece öne ve arkaya eğilebilen Philips 349X7FJEW monitör, 100 x 100 VESA montaj uyumluluğu dahil pek çok ergonomik işleve sahip.

Geniş ayar yelpazesi, farklı görüntü modları

Philips logosunun OSD’den açıp kapatılabilen aydınlatmaya sahip olduğu monitör; DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, HDMI 2.0, kulaklık girişi ve biri hızlı şarj kapasitesine sahip olan dört adet USB 3.0 portu taşıyor. 3000: 1 kontrast oranı ve VA LCD panele sahip olan monitör, OSD menüsü sayesinde geniş bir ayar yelpazesi sunuyor. 34 inçlik ekranı inç başına yaklaşık 109 piksel ile kristal netliğinde ayrıntılar sunan monitör; FPS, RTS, Racing ve iki özelleştirilebilir oyuncu ön ayarı gibi farklı oyun türleri için önceden ayarlanmış görüntü modları sayesinde efsane bir sistem.

Sinematik görüntüleme deneyimi

Canlı renkler ve 21:9 en-boy oranı, sürükleyici ve sinematik bir görüntüleme deneyimini evinize getiren 100Hz’lik monitör; fiyatı, şık tasarımı, parlak görüntü kalitesi ve üst düzey performansıyla tercih sebebiniz olabilir. Olumsuz görülebilecek yanları ise; ekranın yanlara dönmemesi, Blur Reduction Mode, MHL desteği ve DVI bulunmaması.