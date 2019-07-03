AOC I1601FWUX Monitör (Ürün İnceleme)

AOC I1601FWUX monitör modeli, pratik kullanımıyla kolay taşınabilir monitör arayanlara hitap ediyor. Yatay ve dikey kullanımda pratik bir çözüm olan monitör, 700:1 kontrast, 220 cd/m² maksimum parlaklık değeri ile ideal görüntü performansı gösteriyor. Dizüstü bilgisayarınızda USB-C portu bulunmuyorsa AOC I1601FWUX monitör modelinin dışında ürün tercih etmelisiniz. Çünkü bu model sadece USB-C portuna bağlı olarak çalışıyor.

Kolay kurulum

Sıklıkla seyahat ediyor ve mobil ortamda ek monitöre ihtiyaç duyuyorsanız AOC I1601FWUX modelini tercih edebilirsiniz. 15.6 inçlik bir IPS ekranı bulunan monitör, portre ya da manzara modunda, ayakta bile durabiliyor ve bu durumda monitörün ekran kapağı da katlanabiliyor. Çok kolay kurup kaldırabileceğiniz kablo yayıntısı olmadan, temiz ve düzenli bir şekilde çalışabileceğiniz monitör, 8 Watt’llık bir güç ile yetiniyor.

800 gram

Tasarımı ince profile sahip olan monitör, sadece 800 gram ağırlığında. Dik olarak da kullanılabilen monitör, herhangi bir priz bağlantısı gerektirmemesi, USB-C bağlantısı üzerinden güç ve görüntü aktarımını yapabilmesi portatif olmasını sağlıyor. AOC I1601FWUX, genellikle mobil alanlarda kullanıma uygun olduğu için üstün özelliklere sahip olması beklenmemeli.

Düşük mavi ışık filtresi

Monitör, görüntü konusunda portatif kullanımlar için ideal. Parlaklığı iç mekan ve dış mekan için uygun olan monitörde düşük mavi ışık filtresi de yer alıyor. Portatif kullanım için uygun olan monitör, seyahatlerinizde ekran çoğaltmak ve iyi görüntü kalitesi elde etmek istiyorsanız tercihleriniz arasında yerini alabilir.