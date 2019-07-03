TP-Link’ten Yeni, İnce Gövdeli Powerbank

TP-Link, ince gövdeli, güvenli ve akıllı şarj özellikli yeni powerbank’ını satışa sunuyor. TL-PB10000 model powerbank, şarj olurken de şarj edebiliyor.

Güçlü, güvenli ve sağlam powerbank’ları ile taşınabilir şarj cihazı pazarında önemli bir yer edinen TP-Link, uzun aradan sonra yeni bir powerbank modelini satışa sunuyor. TL-PB10000 model powerbank, ince gövdeli ve rahatlıkla her yere taşınabiliyor.

Siyah, şık bir kasaya sahip olan powerbank’ta Li-Polimer pil kullanılıyor. Bu sayede hem ince ve hafif bir yapı hem de güvenlik sağlanıyor. 10000mAh kapasiteye sahip olan powerbank, tam dolu iken akıllı telefonları birkaç kez şarj edebiliyor. İnce gövdesi sayesinde telefonla birlikte ele rahat sığabilen TL-PB10000, iPhone 8’i 4, Samsung Galaxy S9’u 2.4, iPad Mini 4’ü ise 1.4 kez şarj edebilme kapasitesine sahip.

Yüzde 65 daha hızlı şarj

Aynı anda iki cihazı birden şarj edebilen TP-Link’in yeni powerbank’ında, 2.1A güç çıkışına sahip iki adet akıllı şarj yuvası bulunuyor. TP-Link’in Akıllı Şarj teknolojisi sayesinde cihazları daha hızlı şarj edebilen ürün, örneğin orijinal Apple iPhone şarj cihazına göre yüzde 65 daha hızlı şarj yapabiliyor. Her iki şarj yuvası büyük ve küçük pilli cihazlara uygun gücü sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede farklı cihazları güvenle şarj edebiliyor.

Kendisi de hızlı şarj olabilen TL-PB10000, 5V/2.1A şarj desteği sayesinde tamamen boş haldeyken 4.8 saat içinde tam kapasiteye ulaşabiliyor. 5V/1A destekli modellere göre şarj zamanında yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda kendi şarj olurken taşınabilir cihazları da şarj edebiliyor.

TP-Link’in diğer powerbank modellerinde olduğu gibi bu powerbank da sertifikalı birçok güvenlik özelliğine sahip. Bu sayede hem powerbank hem de şarj ettiği cihazlar korunuyor. Kısa devre, yüksek volt, yüksek akım, yüksek şarj, aşırı şarj boşaltımı ve aşırı ısınma konularında güvenlik sertifikasına sahip olan powerbank ‘güvenilir güç’ sağlıyor.

iOS, Android, Windows işletim sistemli akıllı cihazlar ile USB’den şarj olan pek çok cihazla uyumlu olan TL-PB10000, Türkiye’de KDV dahil 18,9 USD fiyatla satışa sunuluyor.