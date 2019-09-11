Lenovo İle “Herkes İçin Daha Akıllı Teknoloji”

Teknoloji devi Lenovo TechLife 2019 etkinliğinde sadece daha akıllı değil aynı zamanda erişilebilir ve herkesin yararına olan teknolojiler geliştirme vizyonu doğrultusunda yeni ürünlerini tanıttı.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, her sene gerçekleştirdiği TechLife etkinliğinde bu sene “Herkes için daha akıllı teknoloji” sağlamak üzere hazırlanan bir dizi yeni akıllı ev, dizüstü bilgisayar ve artırılmış gerçeklik cihazlarını tanıttı. Global bir teknoloji lideri olarak Lenovo, herkes için daha kapsayıcı, güvenilir ve sürdürülebilir bir dijital toplum yaratabilecek teknolojiler geliştirme vizyonuyla hareket ediyor.

Daha akıllı Yoga bilgisayarlar

Lenovo, Intel’in kod adı “Project Athena” olan inovasyon programının bir parçası olarak Intel ile birlikte tasarladığı, sektörün öncüsü Yoga dizüstü bilgisayarlarının yeni serisi ile iş birliği yoluyla nelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Bu yeni seride yer alan dizüstü bilgisayarlar Intel’in en son piyasaya sürdüğü Intel Core işlemciler ve Windows 10 ile çalışan en ince, en hafif ve en sezgisel yapay zeka özellikli cihazları olma özelliğini taşıyor.

Yeni 14 inçlik Yoga C940 modeli ile Yoga S740 modelinde bulunan özellikler arasında kullanıcıların performans gereksinimlerine göre uyarlanabilen “Süper Çözünürlük” ve “Q-Control” gibi üstün akıllı özellikler yer alıyor. Süper çözünürlük özelliği Windows Media Player aracılığıyla videoları FHD 1080p çözünürlüğe kadar ölçeklendirebiliyor.

Q-Control’un gelişmiş yapay zeka teknolojili “Akıllı Soğutma Modu” cihazın termal verilerinin takip edilmesi ve fanın daha etkin kontrolünü sağlayarak PC’nin pil ömrünü artırıyor. Bu özelliklere ek olarak “Modern Bekleme Modu” da yeni dizüstü bilgisayarlarda yer alıyor. Bu mod Yoga dizüstü bilgisayarlarının uyku modundaykan bile e-posta almak gibi arka plan görevlerini yerine getirmesine ve akıllı telefon gibi anında uyku modundan çıkabilmesine olanak sağlıyor.

Lenovo ayrıca tüketici PC’leri için geçerli olmak üzere Alexa’daki üç yeni güncellemeyi de duyurdu:

*Ekran kilit desteği: Dizüstü bilgisayarların kapağı açıkken, kilitliyken ya da uyku modundayken Alexa’ya konuştuğunuzda size anında ekranın alt kısmında belirecek açılır iletilerle yanıt veriyor.

*Güncellenmiş akıllı ev görselleri: Seçili Yoga cihazları artık tüketicilerin Alexa mobil uygulaması ile evlerindeki akıllı cihazları yönetirken alıştıkları tanıdık görsel deneyimleri sunuyor.

*Birden çok dil desteği: Alexa ile ayarları değiştirmek zorunda kalmadan farklı dillerde konuşabiliyor. Şu an için bu özellikler yalnızca İngilizce ve Almanca dilleri için mevcut.

14 inçlik Lenovo Yoga C940, tamamı metalik gövdesi, sizi güvende tutacak “TrueBlock Privacy Shutter” web kamerası fiziksel kapağı, Windows Hello biyometrik kimlik doğrulama özelliği ve cihaza yerleştirilebilir, içten şarj edilebilir “Windows Ink”’li kalemi ile akıllı performansı ve tasarımı yeniden tanımlıyor. Yeni ürün hem tablet hem notebook olarak kullanabilme özelliğine sahip olan katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar.

Lenovo Akıllı Yardımcı, Project Athena ve Alexa sayesinde sunduğu geniş kapsamlı akıllı özellikler ile 14 inçlik Lenovo Yoga S470 insanlara günlük hayatlarında daha fazla konfor sunmak için zamandan tasarruf etme fırsatı sunmaya yönelik olarak tasarlandı. İnce ve çok zarif, tamamı alüminyum gövdeye ve aynı renkte klavyeye sahip 14 inçlik Yoga S740, 10. Nesil Intel Core işlemcilerle çalışıyor. Yoga S740 ayrıca el kullanılmasına gerek duymayan (hands-free) “Kızılötesi” (IR) kamerayla oturum açma özelliği ve “Seyahat Süresi” (TOF) sensörü ile dikkat çekiyor. Diğer akıllı özellikler arasında birkaç saniye içinde kullanıcının yokluğunu tespit edebilen ve anında oturumu kapatan kızılötesi kamerası yer alıyor. Eğer bir video izleniyorsa ve izleyici birkaç dakika için bilgisayardan uzaklaşırsa, PC bunu algılayabiliyor ve videoyu durduruyor. İzleyici geri döndüğünde ise otomatik olarak kalınan yerden videoya devam ediliyor. Görüntülü aramalarda istenirse arka plan flu hale getirilebiliyor. Böylece bir kedi ya da ufak bir çocuk toplantı sırasında sürpriz misafir oyuncu olarak görünmüyor.

Yeni Lenovo Yoga C940 (15 inç) birinci sınıf özellikte hem tablet hem notebook olarak kullanılabilen katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar. Bu model belirgin tasarım ayrıntıları ile öne çıkıyor: Kapağında daha sağlam kavrama için çentikli web kamerası, cihaza yerleştirilebilir, içten şarj edilebilir kalem, TrueBlock Privacy Shutter kapağı ve daha sağlam bir güvenlik için de Windows Hello biyometrik parmak izi okuyuculu kimlik doğrulama özelliği yer alıyor.

Lenovo Yoga S740 (15 inç) 9. Nesil Intel Core i9 mobil işlemci ve daha güçlü NVIDIA GeForce GTX1650 GPU ile sunuluyor. Bu özellikleri bu tamamı metalik renkli, ulta ince dizüstü bilgisayarı taşınabilir ve çoklu görevleri aynı anda yerine getirebilir bir güç merkezine dönüştürüyor. Bu şık dizüstü bilgisayarın neredeyse her yerde daha fazla iş yapabilmeniz için geliştirilmiş daha uzun ömürlü bir pili var.

Tamamı metalik Lenovo Yoga C740 14 ya da 15 inç ekran seçenekleriyle iki stil yansıtan renkte sunuluyor: Mika ya da Demir grisi. Narin yuvarlatılmış kenarları sayesinde kolayca dizüstü bilgisayardan tablet moduna dönüştürülebiliyor. Bu hafif, uyumlu renkli klavye ile sunulan 2’si 1 arada cihazda kullanıcıların ihtiyaçlarına karşılık verecek akıllı TrueBlock Privacy Shutter ve parmak izi ile oturum açma gibi akıllı özellikler de yer alıyor.

13 inçlik Lenovo Yoga C640, 10. Nesil Intel Core i7 işlemcinin performansını kompakt 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarın taşınabilirliği ile bir araya getiriyor. Böylece kullanıcılar kendilerini bir yere bağlı olmak zorunda hissetmiyor. İster prize takılı ister mobil durumdayken, kullanım modları arasında kolay geçiş ve 360 derece esneklikteki menteşe tasarımı sayesinde işten oyuna dilendiği anda geçilebiliyor.

Akıllı evinizi Lenovo ve Google Assistant ile dönüştürün

Lenovo, Google Assistant’lı iki yeni akıllı tablet- Lenovo Yoga Smart Tab ve Lenovo Smart Tab M8 ile bir kez daha Android tabletlerin ve akıllı ev inovasyonunun sınırlarını zorluyor. Başlı başına bir eğlence ve medya tableti olan Lenovo Yoga Smart Tab ve Lenovo Smart Tab M8, Google Assistant’ın Ambiyans Modu ile sarmal, ellerin kullanılmasına gerek olmadan çalışan akıllı ev merkezleri olarak işlev görüyor.

Yeni monitörlerle daha çok piksel

2 adet 3W hoparlör içeren entegre çoklu-medya ses sistemine sahip iki yeni Lenovo tüketici monitörü, sahip göz yorgunluğunu minimum düzeye indirmek için “TÜV Rhineland göz rahatlığı” standartlarına uyumlu özellikler içeriyor. TÜV Rhineland göz rahatlığı sertifikasına sahip olan ve abartısız zariflikte bir tarz yansıtan bu iki monitör de bağlı cihazlarla kusursuz fonksiyonellikle çalışıyor. Her iki monitör sinema kalitesinde bir deneyim sunuyor.

Yeni üst sınıf 27 inç QHD Ultra ince Lenovo Q27q Monitör kristal berraklığında IPS ekrana sahip. Bu kullanımı kolay monitörün üç kenarında neredeyse görünmeyen incelikte çerçeveler yer alıyor. Yeni, tarz yansıtan ince ve zarif 24 inç FHD Lenovo Q24i Monitör neredeyse görünmeyen incelikte çerçeveleri, 1920×1080 piksel çözünürlüğün olağanüstü berraklığı, akıllı göz koruma özellikleri ve daha pürüzsüz görünümü ile özellikle TV dizilerini ardı ardına izleyenler, en popüler oyunları oynayanlar için ya da aynı anda iş için birden fazla proje üzerinde çalışması gerekenler için mükemmel bir seçim.

İşinizde konforu artıracak bir monitör

Bilgisayar ekranı önünde saatler geçirilebildiğinden, kullanıcı konforu aşırı derecede önem kazanıyor. TÜV Rheinland göz rahatlığı sertifikalı, kırpışma önleyici teknolojiye ve yansımaları azaltan özelliğe sahip Lenovo ThinkVision S28u-10 ile tüm gün rahatça çalışılabiliyor. Doğal düşük düzeyde mavi ışık çözümü sayesinde göz yorgunluğu minimuma indiriliyor.

Kaynağından daha akıllı hizmet

İnsanlar akıllı teknolojiler konusunda sorunsuz ve zahmetsiz teknik desteğe ihtiyaç duyuyor. Lenovo’nun en büyük müşteri hizmetleri birimi, Lenovo Premium Care ile 25 yeni pazara açılmaya hazırlanıyor. Satış sonrası müşteri hizmetleri paketi ise özellikle tüketici PC’leri kullanıcılarına yönelik olarak tasarlandı. Bu hizmet yalnızca temel garanti kapsamına giren konularda değil, yazılım ve/veya donanım konusundaki sorunlarla ilgili desteği de içeriyor. Müşteriler isterlerse telefonla, e-postayla ya da anlık iletilerle hizmete 24 saat kesintisiz olarak ulaşabiliyor.