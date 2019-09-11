Apple, Apple Watch Series 5’i Tanıttı

Apple, zamanı ve diğer önemli bilgileri bileği kaldırmadan veya ekrana dokunmadan kolayca görmeyi sağlamak için hiç uyumayan yeni Hep Açık Retina ekran özelliğine sahip Apple Watch Series 5’i tanıttı. Yerleşik pusuladan yükseklik göstergesine kadar yeni konum özellikleri kullanıcıların günlerine daha iyi göz atmalarına yardımcı olurken, uluslararası acil arama1 özelliği sayesinde müşteriler yaklaşık 150 ülkede acil servisleri iPhone yakında olmasa bile doğrudan arayabilecekler. Apple Watch Series 5, alüminyum, paslanmaz çelik, seramik ve sadece bu yeni modelde bulunan titanyum gibi çok çeşitli malzemelerden üretiliyor. watchOS 6’nın gücüyle birlikte, kullanıcılar Döngü İzleme, Gürültü uygulaması ve Aktivite Eğilimleri gibi yeni özellikler sayesinde sağlık ve zindelik durumları üzerinde kontrol sahibi olabilecekler.

“Apple Watch’un müşterilerimiz üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu gördük ve Apple Watch Series 5 ve Watch OS 6 ile daha da fazla özellik sunduğumuz için heyecanlıyız,” diyen Apple’ın COO’su Jeff Williams sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni donanım ve yazılımın sorunsuz entegrasyonu kullanıcıların aktif ve önem verdiği insanlara ve bilgilere bağlı kalmasını kolaylaştıran iyileştirilmiş bir deneyim sağlıyor.”

Apple Watch Series 5 (GPS) 41 ülke ve bölgede, Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) ise 22 ülke ve bölgede sipariş edilebilecek. Her iki model de 20 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

Apple Watch Series 5, zamanın ve önemli bilgilerin her zaman görünür olmasını sağlayan yenilikçi bir ekrana sahiptir. Her saat yeni ekran için titiz bir şekilde optimize edildi. Pil ömrünü korumak için, kullanıcı bileğini indirdiğinde ekran soluklaşıyor ve kullanıcı bileğini kaldırdığında veya dokunduğunda ekran tam parlaklığına geri dönüyor. Bu yeni özelliği sunmak için, sektördeki tek düşük sıcaklık polisilikon ekran (LTPO), ultra düşük güç harcayan ekran sürücüsü, verimli güç yönetimi entegre devresi ve yeni ortam ışığı sensörü gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler birlikte çalışıyor. Donanım inovasyonu ve inanılmaz yazılım tasarımının birlikteliği Apple Watch Series 5’in 18 saat pil ömrü sunmasını sağlıyor.

Apple Watch Series 5’teki güncellenmiş konum özellikleri kullanıcılara gün boyunca kullanmaları için daha gelişmiş navigasyon araçları sağlıyor. Yeni yerleşik pusular ve güncellenmiş Harita uygulaması kullanıcıların hangi yolda olduklarını görmelerine imkân veriyor. Apple Watch Series 5 ile müşteriler istikamet, yokuş, enlem, boylam ve yükseklik göstergesini görmek için yeni Pusula uygulamasını kullanabilirler. Kullanıcılar, yönü tek bakışta görebilmek için saat kadranlarına üç yeni Pusula komplikasyonundan birini ekleyebilirler.

Uluslararası Acil Arama

Apple Watch Series 5’in Cellular modellerine sahip kullanıcılar, daha da yüksek bir kişisel güvenlik için, cihazın ilk olarak nereden satın alındığından veya hücresel bağlantı tarifesinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğinden bağımsız olarak uluslararası aramalar kapsamında acil servisleri de arayabilirler. Uluslararası acil arama özelliği, etkinleştirildiği takdirde, düşme algılama özelliğiyle de birlikte çalışır. Böylece, Apple Watch kullanıcı sert bir şekilde düştüğü ve yaklaşık bir dakika hareketsiz kaldığı takdirde otomatik olarak bir acil servisi arar.

WatchOS 6

Watch OS 6 ile, kullanıcılara adet döngüleriyle ilgili önemli bilgileri kaydetme ve sonraki regl dönemleri ve doğurganlık pencerelerinin tahmini zamanlarını Apple Watch’un kullanışlılığıyla görme olanağı veren yeni Döngü İzleme uygulaması gibi ek sağlık ve fitness özellikleri geliyor. Gürültü uygulaması kullanıcıların, konserler ve spor etkinlikleri gibi ortamlarda işitme üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek ortam sesi seviyelerini anlamalarına yardımcı olur ve iPhone’daki kaydettikleri gelişmeyi daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için aktivite örüntülerinin uzun dönemli bir görüntüsünü sağlar. Watch OS 6 ile, favori uygulamalara daha hızlı erişmek için kolayca özelleştirilebilen Meridian, Modular Compact ve Solar Dial gibi yeni dinamik saat kadranları da geliyor.

Apple Watch Studio

İlk defa olarak, Apple Watch müşterileri Apple Store’lar, apple.com ve Apple Store uygulamasında Apple Watch Series 5 satın aldıklarında daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabilecekler. Sadece Apple’da sunulan yeni Apple Watch Studio müşterilere, tümüyle kendilerine özel benzersiz bir görünüm oluşturmak için kendi tercih ettikleri kasa ve kayış bileşimini seçme fırsatını veriyor.

Apple Watch Ürün Serisi

Apple, saat yapımında müthiş bir kuvvet-ağırlık oranına sahip ve paslanmaz çelikten daha hafif, ödüllü bir malzeme olan titanyumdan üretilmiş yeni kasasını tanıttı. İki muhteşem parlak renge seçeneğiyle sunulan doğal titanyum rengini korumasını ve paslanmaya direnmesini sağlayan özel olarak tasarlanmış bir yüzeye sahip. Uzay siyahı titanyum ise, renginin koyuluğunu elmasa benzeyen kaplamasından (DLC) alıyor.

Altın rengi, gümüş rengi ve uzay siyahı paslanmaz çelik kasa gibi klasik stiller hala devam ederken, gümüş rengi, altın rengi ve uzay grisi alüminyum kasa ilk kez yüzde 100 geri dönüştürülmüş 7000 serisi alüminyumdan üretiliyor. Bu sonbaharda, çizilmeye karşı yüksek bir dirence sahip muhteşem beyaz seramik kasanın yanı sıra, Apple Watch’un tüm nesilleriyle birlikte kullanılabilen yeni bir spor loop ve çok çeşitli muhteşem yeni kayış renkleri de satışa sunuluyor.

Apple Watch Nike, klasik Nike Windrunner ceket tasarımından esinlenen yeni bir saat kadranı, Nike Spor Kordonunun yeni renkleri ve reflektif Nike Spor Loop ile geliyor. Apple Watch Hermès, geçtiğimiz sonbaharın popüler renk bloklu kayışın şimdi yeni Della Cavalleria baskılı bir güncel versiyonunu özel Hermès gradyanlı saat kadranının tamamen siyah bir versiyonu gibi çok sayıda yeni stil sunuyor.

Fiyatlar ve Bulunabilirlik