Apple, AirPods’un sihrini büyüleyici bir kulak üstü tasarımla buluşturan AirPods Max’i tanıttı

Apple bugün AirPods’un sihrini yüksek kaliteli ses özelliğine sahip kulak üstü bir tasarımla buluşturan AirPods Max’i duyurdu. AirPods Max; özel akustik tasarım, H1 çipler ve gelişmiş yazılımlarla bilişimsel ses özelliğine güç vererek Adaptif EQ, Aktif Gürültü Engelleme, Şeffaf mod ve uzamsal ses olanağı sunan çığır açıcı bir dinleme deneyimi yaratıyor. Uzay grisi, gümüş rengi, gök mavisi, yeşil ve pembe olmak üzere beş harika renk seçeneğiyle gelen AirPods Max, bugünden itibaren sipariş edilebiliyor. AirPods Max 15 Aralık Salı gününden itibaren satışta olacak.

“Zahmetsiz kurulumu, inanılmaz ses kalitesi ve ikonik tasarımıyla çok sevilen AirPods, dünyanın en popüler kulaklığı. AirPods Max ile, sihirli AirPods deneyimini yüksek kaliteli ses sunan büyüleyici bir kulak üstü tasarıma getiriyoruz,” açıklamasını yapan Apple Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Joswiak sözlerini şöyle sürdürdü: “Özel akustik tasarımla bir araya gelen güçlü H1 çipler ve gelişmiş yazılımlar, AirPods Max’in bilişimsel ses özelliğinden yararlanarak kablosuz ve üstün bir kişisel dinleme deneyimi sunmasına imkan veriyor.”

Özel akustik tasarım

Başlıktan kulak yastıklarına kadar, AirPods Max’in her parçası her kullanıcı için olağanüstü bir akustik performans sunacak şekilde özenle geliştirildi. Kafa bandını kaplayan nefes alma özelliğine sahip örgü başlık, ağırlığı dağıtacak ve başın üzerindeki basıncı azaltacak biçimde üretildi. Paslanmaz çelik kafa bandı çerçevesi çok çeşitli baş şekilleri ve boyutları için dayanıklılık, esneklik ve konfor sunuyor. İç içe geçen kafa bandı kolları kusursuz şekilde genişleyip yerinde kalarak istenen uyumu sağlıyor.

Sağ ve sol kulaklıklar, kulaklık basıncını dengeleyip dağıtan ve kulaklığın kullanıcının başının benzersiz konturlarına uyması için bağımsız şekilde dönmesini sağlayan devrim niteliğindeki bir mekanizmayla kafa bandına bağlanıyor. Her bir kulaklıkta etkili ses yalıtımı sağlamak üzere akustik olarak geliştirilmiş hafızalı köpük kullanılıyor. Bu, etkileyici ses kalitesi sunmak açısından son derece önemli bir faktör. Apple Watch’tan ilham alan Digital Crown, hassas ses düzeyi denetiminin yanı sıra ses çalma veya duraklatma, sonraki parçaya geçme, telefon aramalarını cevaplama veya sonlandırma ve Siri’yi etkinleştirme olanağı sunuyor.

Çığır açıcı dinleme deneyimi

AirPods Max’te zengin, derin baslar, hassas orta aralıklar ve canlı, net yüksek frekans genişletme sağlayan Apple tasarımı 40 mm dinamik sürücü bulunuyor. Böylece her nota duyulabiliyor. Benzersiz ikili neodimyum halka mıknatıslı motor, maksimum ses düzeyinde bile AirPods Max’in duyulabilir aralığın tamamı genelinde yüzde 1’den az toplam harmonik bozulma seviyesini korumasına imkan veriyor.1 Sağ ve sol kulaklıkta bulunan Apple tasarımı H1 çip, özel akustik tasarım ve gelişmiş yazılımlar sayesinde AirPods Max, bilişimsel ses teknolojisinden yararlanarak olabilecek en yüksek kaliteli dinleme deneyimini sunuyor. Saniyede 9 milyar işlem yapabilen çiplerin 10 ses çekirdeğinin her birinden yararlanan bilişimsel ses teknolojisi, Adaptif EQ, Aktif Gürültü Engelleme, Şeffaf mod ve uzamsal ses olanağı sağlayan çığır açıcı bir dinleme deneyimine güç veriyor.

Adaptif EQ: AirPods Max, kullanıcıya iletilen ses sinyalini ölçüp düşük ve orta frekansları gerçek zamanlı biçimde düzenleyerek sesi kulak yastıklarının uyumuna ve yalıtımına göre ayarlıyor. Böylece her detayın yakalanmasını sağlayan zengin bir ses yaratılıyor.

Aktif Gürültü Engelleme: AirPods Max, kullanıcıların dinledikleri içeriğe odaklanabilmeleri için Aktif Gürültü Engelleme özelliğiyle etkileyici bir ses kalitesi sunuyor. Sağ ve sol kulaklıkta bulunan dışa dönük üç mikrofon çevredeki gürültüyü algılarken, kulaklığın içindeki bir mikrofon da dinleyicinin kulağına ulaşan sesi izliyor. Gürültü engelleme, bilişimsel ses teknolojisini kullanarak kulaklık uyumuna ve hareketine gerçek zamanlı biçimde uyum sağlıyor.

Şeffaf Mod: AirPods Max ile kullanıcılar, müzik dinlerken bir yandan da çevredeki sesleri duymak için Şeffaf moda geçiş yapabiliyorlar. Böylece kullanıcının kendi sesi dahil her şey doğal bir şekilde duyulurken ses de kusursuz biçimde çalmaya devam ediyor. Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf mod arasında geçiş yapmak için gürültü denetimi düğmesine bir kez basmak yeterli.

Uzamsal Ses: AirPods Max, sesleri bir mekan içinde hemen hemen her yere yerleştirmek için dinamik baş izleme özelliğine sahip uzamsal ses özelliğinden yararlanıyor. Böylece 5.1, 7.1 ve Dolby Atmos kalitesinde kaydedilmiş içeriklerde sinema salonlarındakine benzeyen büyüleyici bir deneyim yaşatıyor. AirPods Max ve iPhone veya iPad’deki jiroskop ve ivmeölçeri kullanan uzamsal ses, kullanıcının başının ve aygıtın hareketini izliyor, hareket verilerini karşılaştırıyor, ardından ses alanını, kullanıcının başı hareket ederken bile aygıta bağlı kalacak şekilde yeniden eşliyor.

AirPods’un sihri

AirPods Max, müşteri müzik dinlerken, telefon görüşmesi yaparken, TV programı ve film izlerken, oyun oynarken ya da Siri ile etkileşim kurarken benzersiz bir kablosuz ses deneyimi yaşatan AirPods ailesine katılıyor. Müşterilerin şu anda AirPods ve AirPods Pro’da çok sevdiği sihirli kurulum deneyimi, tek dokunuşla kurulum sağlayan AirPods Max’te de bulunuyor. AirPods Max ayrıca iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch ve Apple TV dahil olmak üzere kullanıcının iCloud hesabında oturum açmış tüm aygıtlarla otomatik eşleştirme olanağı sunuyor.

AirPods Max, optik sensörler ve konum sensörleri sayesinde kullanıcının başında bulunduğunu otomatik olarak algılıyor. AirPods Max takıldığı anda ses çalmaya başlıyor ve çıkarıldığında ya da kullanıcı sadece bir kulaklığı kulağından kaldırdığında içeriği çalmayı duraklatabiliyor. AirPods Max ile sesli aramalar ve Siri komutları, ortam sesini yalıtan ve kullanıcının sesine odaklanan hüzme biçimlendirici mikrofonlar sayesinde canlı ve net bir şekilde duyuluyor.

Pil ve performans

AirPods Max; Aktif Gürültü Engelleme ve uzamsal ses özellikleri etkinken 20 saate kadar yüksek kaliteli ses, konuşma süresi veya film izleme olanağı sunan mükemmel bir pil ömrüne sahip.2

AirPods Max, kullanılmadığı zamanlarda pil şarjını korumaya yardımcı olan ultra düşük güç durumuna geçmesini sağlayan yumuşak ve ince Smart Case ile birlikte geliyor.

Ek Özellikler

Otomatik geçiş, kullanıcıların sesi iPhone, iPad ve Mac arasında sorunsuz şekilde aktarmasını sağlıyor. Kullanıcı Mac’te müzik dinlerken iPhone’da gelen bir aramayı yanıtladığında, AirPods Max otomatik olarak iPhone’a geçiş yapıyor.

Ses Paylaşımı; iPhone, iPad, iPod touch veya Apple TV 4K’de iki AirPods çifti arasında ses akışının kolayca paylaşılmasına olanak veriyor. Bunun için AirPods Max’i aygıtın yanına getirip tek dokunuşla bağlamanız yeterli.3

Siri özellikleri arasında müzik çalma, telefon araması yapma, ses düzeyini denetleme, yol tarifi alma ve diğer işlemler bulunuyor. Siri ayrıca, Siri ile Mesajları Seslendir özelliğiyle gelen mesajları size okuyabiliyor.

Fiyatlar ve Bulunabilirlik

AirPods Max bugünden itibaren apple.com ve Apple Store uygulaması üzerinden veya ABD ve 25’ten fazla diğer ülke ve bölgedeki Apple Store’lardan 5699 TL karşılığında sipariş edilebiliyor. AirPods Max gönderimleri 15 Aralık Salı gününden itibaren başlayacak.

AirPods Max için iOS 14.3 veya daha yeni bir iOS sürümü, iPadOS 14.3 veya daha yeni bir iPadOS sürümü, macOS Big Sur 11.1 veya daha yeni bir macOS sürümü, watchOS 7.2 veya daha yeni bir watchOS sürümü ya da tvOS 14.3 veya daha yeni bir tvOS sürümü gerekir.

AirPods 1599 TL başlayan fiyatlarla, AirPods Pro ise 2499 TL karşılığında satışa sunuluyor.