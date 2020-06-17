I Purple You: Samsung, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS Özel Serisini tanıttı!

Teknolojinin lider markalarından Samsung Electronics ile Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan dünyaca ünlü Güney Koreli K-Pop grubu BTS arasında yapılan iş birliği kapsamında, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS Özel serisi tanıtıldı. Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ cihazların ikonik mor kalpli yeni tasarımı, BTS ile dünya çapındaki hayranları arasındaki güçlü bağın bir yansıması olacak nitelikte.

Samsung Electronics, pop müzik ve popüler kültür alanında dünya çapında üne sahip K-pop grubu BTS ile iş birliği kapsamında, Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition serisini tanıttı. Bu seri, dünya çapındaki hayranlara en sevdikleri grupla her zamankinden daha da yakın bir bağ kurma olanağı sağlıyor.

Galaxy S20+ BTS Serisinin yeni tasarımı, mor renkli cam ve metal dış yüzeye sahip. Galaxy Buds+ BTS Serisi ile Galaxy Buds+ şarj kutusu da mor renkte, üzerinde grubun logosu ve mor kalp simgesi ile beraber sunuluyor. BTS hayranları, Samsung’un bu özel serisi sayesinde gönül verdikleri grubu yansıtan cihazları kullanmanın keyfini yaşayacak.

BTS’den ilham alan temalar

Galaxy S20+ BTS Özel Serisinde, önceden yüklenmiş BTS’den ilham alan temalar ve hayran topluluğu platformu da yer alacak. Kutunun içinde, cihazla birlikte hayranların cihazları daha da kişiselleştirebilmesini sağlayacak dekoratif çıkartmalar ve hayranların saklayabileceği grup üyelerinin resimlerini içeren fotoğraf kartları da olacak. Tüm dünyada Galaxy S20+ sahiplerinin hayatlarındaki anları yakalamak ve hikâyelerini aktarmak için kullandığı üst düzey kameraya da sahip olan cihaz, BTS ile dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının birbirlerine her zamankinden daha yakın hissetmeleri ve birbirleriyle yaratıcı içerikleri paylaşmaları için yeni yollar yaratacak.

BTS hayranları Galaxy Buds+ BTS Serisi’nin sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda üst düzey ses kalitesiyle de grubun müziğine daha da yakınlaşacak. Galaxy Buds+, AKG ses sistemiyle dengeli, ayrıntılı ve kapsayıcı bir ses sunuyor. Çift taraflı hoparlörleri sayesinde de, BTS hayranları kendilerini şarkıların ritmine daha fazla kaptırabilecek.. Galaxy Buds+ BTS Özel Serisi ile beraber, grubun fotoğraf kartları da hayranlara özel bir hatıra olarak kutunun içinden çıkıyor.

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Bölümü Küresel Pazarlama Ekibi Başkanı Stephanie Choi, “Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS Edition, üyelerinin müzik yoluyla sevgi ve uyum mesajı verdiği BTS ile anlamlı yeniliklerle daha iyi bir gelecek yaratan Samsung arasındaki iş birliğinin bir sonucu. Bunun tüm dünyada hayranlar ve tüketiciler için mutluluk ve eğlence kaynağı olmasını umuyoruz.” dedi.

Güney Koreli K-Pop grubu BTS, Türkiye dâhil olmak üzere tüm dünyada gençler arasında büyük ilgi görüyor. Müzik dünyasında yeni bir akım başlatan BTS ile teknolojinin lider markalarından Samsung arasında gerçekleştirilen iş birliği ile geliştirilen bu ürünlerin Türkiye’ye ne zaman geleceği merakla bekleniyor.