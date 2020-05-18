Yeni Zone Kablolu Kulaklık ile evden çalışma hayatında verimliliği artırmak mümkün

Son zamanlarda pek çok şirketin evden çalışma sistemine geçmesiyle birlikte çalışanların verimliliklerini koruma ihtiyacı belirgin şekilde arttı. Video Konferans Sistemleri çözümlerini genişleten Logitech’in, hem Microsoft Teams hem de Google Meet ve Google Voice sertifikalı yeni Zone Kablolu Kulaklığı, üretkenliğini artırmak isteyen çalışanlara büyük faydalar sağlıyor.

Çalışanların genellikle aileleriyle aynı ortamda işlerini yürüttüğü bugünlerde işleri sürdürmenin her zamankinden farklı, bazen de daha zor bir deneyim olduğuna vurgulayan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük; “Yeni Zone Kablolu Kulaklığın gürültü engelleme özelliği ve çift mikrofon teknolojisiyle her ortamda rahatça arama yapmaya imkân tanıyor. Arka plandaki sesi engelleyerek kusursuz bir deneyim sunan Yeni Zone Kablolu Kulaklıklar, özellikle evden çalıştığımız bu günlerde büyük bir ihtiyaç olan ofislerdeki sessiz çalışma ortamını karşılıyor. Son dönemde daha da popülerleşen Video Konferans Sistemleri kategorimizin insanların hayatını kolaylaştıran ürünlerle günbegün büyüdüğünü görmek bize mutluluk veriyor.” diye konuştu.

Konforlu ve eşsiz bir tasarıma sahip

Zone Kablolu Kulaklık, konforlu ve eşsiz tasarımıyla kullanıcıların dış seslerden rahatsız olmaması için tüm özelliklere sahip. Ayrıca çevirmeli susturma özelliği sayesinde kullanıcılar gerekli durumlarda kendilerini anında sessize alabiliyor. Yeni Zone Kablolu Kulaklıkların Microsoft Teams sürümü benzersiz bir Teams UI ve in-line kontrol düğmesi içeriyor. Bu sayede tek ve uzun bir tıklamayla Microsoft Teams toplantısı başlatmak, Teams çağrısını cevaplamak veya Cortana® ile ses becerilerini kullanmayı kolaylaştırmak mümkün oluyor. Üstelik Cisco Jabber ™, BlueJeans ve GoToMeeting gibi diğer popüler görüntülü arama uygulamalarıyla birlikte de tam uyum içerisinde çalışıyor.