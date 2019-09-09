HMD Global’den IFA 2019’da 3 Yeni Nokia Modeli Daha

Temel işlevli telefon portföyüne yapılan yeni eklemeler arasında askerî koşullarda kullanılabilecek dayanıklılığa sahip Nokia 800 Tough, yeni baştan tasarlanan Nokia 2720 Flip ve uygun fiyatıyla öne çıkan Nokia 110 yer alıyor.

Nokia telefonlarının evi HMD Global, üç yeni Nokia temel işlevli telefonu tanıttı. Şirket yeni ağ ve pazar kategorilerindeki beklentileri karşılayacak şekilde de temel işlevli telefonlarında yeni geliştirmeler yaptı. Nokia 800 Tough, HMD Global’in çıkardığı ilk dayanıklı Nokia telefon olarak Nokia telefonların dayanıklılığında ve pil ömründe yeni bir dönüm noktası yaratırken, Google Assistant, WhatsApp, 4G gibi birçok temel modern teknoloji ile mükemmel birliktelik sunuyor.

Nokia 2720 Flip, boyut olarak küçük ve kolay taşınabilir olmakla birlikte bütünleşik yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanılabilirlik açısından önemli bir değişimi yansıtıyor. Yapay zeka teknolojisi, bu telefonu özellikle engelli tüketiciler ve dijitalden arınma arayışında olanlar için ideal kılıyor. Son olarak Nokia 110 ise son derece uygun fiyatlı bir eğlence paketi sunuyor.

Temel işlevli telefon portföylerini de geliştirdiklerini belirten HMD Global CEO’su Florian Seiche, “Yapay zeka ile yönlendirilen özellikleri orta sınıfa sunuyor ve kullanıcılarımızın özel erişilebilirlik ve dayanıklılık ihtiyaçlarına daha da güçlü bir şekilde odaklanıyoruz” dedi.

Temel işlevli telefon sınıfı, özel kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletildi

Bu alanda sektör lideri olduklarını belirten HMD Global’in Üst Düzey Ürün Yetkilisi Juho Sarvikas, “Temel işlevli telefon sınıfının lideri olarak takipçilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşıladığımızdan emin olmak için tasarım, biçim faktörü ve işlevsellik alanlarında yenilik yapmayı sürdürüyoruz. Yeni Nokia temel işlevli telefonlarımızla portföyümüzü tamamen yeni kitlelere ulaşacak şekilde genişletiyor, en yeni özelliklere ve ağlara erişimi aşina olduğunuz Nokia telefon paketinde sunuyoruz. Nokia 800 Tough ile en dayanıklı Nokia telefonu tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Açık hava maceraperestleri ve zorlu şantiye ortamlarında çalışanlar için ideal bir telefon olarak geliştirildi. Nokia 2720 Flip, Originals ailemizin yeni bir ferdi olarak dijitalden arınma ve erişilebilirlik ihtiyaçlarını kusursuz bir şekilde dengeliyor. İlk kez temel işlevli telefon kullanacak olanlara internete bağlanma özelliğini sunan Nokia 110, yolda eğlenmenizi sağlayacak özelliklere sahip.”

Nokia 800 Tough – dayanıklılık ve pil süresi alanlarında yeni bir çığır açıyor

Piyasa lideri temel işlevli telefon portföyüne katılan Nokia 800 Tough, HMD Global’in sunduğu ilk arazi koşullarına dayanıklı telefon olarak dünya çapındaki Nokia takipçilerine yeni bir dayanıklılık seviyesi sunuyor. Nokia 800 Tough, su ve toza dayanıklı olmakla kalmayıp aynı zamanda düşmelere karşı korunuyor ve yoğun sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış olası onu zorlu şantiyelerde veya macera dolu yolculuklarda kullanmak için ideal yol arkadaşı haline getiriyor. Takipçilerin modern bir telefondan bekleyebilecekleri Google Assistant, WhatsApp ve Facebook gibi popüler uygulamaları, 4G bağlantısını ve daha fazlasını da sunuyor. Nokia 800 Tough sayesinde HMD Global, ürün yelpazesini B2B ve kurumsal müşteriler gibi, dayanıklı cihazlara ihtiyaç duyulan yeni kesimlere ve açık hava maceraları için güvenilir bir telefon arayan bireylere ulaşacak şekilde genişletiyor.

Nokia 2720 Flip – 4G ile yeniden tasarlandı

Klasik katlanır telefonların günümüz kullanıcıları için yeniden tasarlanmış hali olan Nokia 2720 Flip, küçük ve kolay taşınabilir olmasının yanı sıra bütünleşik yapay zeka teknolojisi sayesinde daha gelişmiş kullanım özellikleri barındırıyor. Nokia 2720 Flip, aşina olduğumuz katlanır tasarımında sadelik ve güvenilirliği dayanıklı bir cihaz yapısıyla sunuyor. Takipçilerine modern özellikler sunan Nokia 2720 Flip, gerektiğinde bağlantıda kalmanızı sağlayabilmek amacıyla WhatsApp ve Facebook uygulamalarını barındırıyor. Ve tek düğmeye dokunarak kullanılabilen Google Assistant, kullanıcıların sadece seslerini kullanarak daha fazlasını yapabilmelerini sağlıyor. Beklenmedik bir durumun meydana gelmesi halinde kullanılabilen Nokia 2720 Flip’in acil durum düğmesi ve ICE (Acil Durum) bilgilendirme menüsü, onu çocuklarınız için de mükemmel bir telefon haline getiriyor. Nokia 2720 Flip, dijitalden arınmak istediğinizde ideal bir dost olmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarınıza istediğiniz zaman ulaşabilmenizi sağlayacak mükemmel bir telefon olarak öne çıkıyor.

Nokia 110 – eğlence cebinizde

Temel işlevli telefon serimizin yeni üyesi Nokia 110, yolda eğlenebilmenizi sağlayacak her şeye sahip: müzik koleksiyonunuz için bir MP3, bütünleşik kamera ve FM radyo. Nokia 110’da ayrıca klasik Yılan oyunu gibi en sevdiğiniz oyunlar var ve pil süresi, tek şarjla gün doğuşundan gün batışına kadar konuşabilmenize imkân tanıyor. Başarılı Nokia 105’e göre daha gelişmiş özellikler sunmak üzere tasarlanan Nokia 110, çok benzer bir fiyat noktasında daha fazla eğlence için ek olarak kamera, müzik ve oyunlar sunuyor.

True Wireless Nokia Power Kulaklıklar

Ödüllü Nokia True Wireless Kulaklıkların yakaladığı başarının ardından HMD Global, True Wireless Kulaklık ailesinin son ferdi olan True Wireless Nokia Power Kulaklıkları tanıttı. Yeni kablosuz kulaklıklar, taşınabilir şarj kılıfıyla birlikte daha uzun süre kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Toplamda 150 saat gibi çok uzun süre müzik dinlemeyi sağlayabilmek için 30 defaya kadar tekrar şarj edilebiliyor.

True Wireless Nokia Power Kulaklıklar, 6 mm Grafen diskler sayesinde kaliteli ses sunuyor. 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar su geçirmez ve IPX7 koruma sınıfına sahip. Evrensel Bluetooth® 5.0 uyumluluğu sayesinde Nokia akıllı telefonunuzla kolayca eşleştirebilirsiniz. Üstelik sadece sesinizi kullanarak daha fazlasını yapabilmeniz için Nokia Power Kulaklıklar, tek dokunuşla erişilebilen Google Assistant özelliğine sahip; bu özellik onları çok yönlü ve ideal bir günlük dost haline getiriyor.