Evin her yerinde güçlü WiFi sinyali için

TP-Link, WiFi sinyallerinin evin her noktasında güçlü olmasını sağlayan yeni bir WiFi sinyal artırıcıyı satışa sundu. AC destekli ve yüksek WiFi hızı sunan RE190, gelişmiş özelliklerine göre uygun fiyatlı bir çözüm.

Mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması ve evlerde WiFi’a bağlanan cihaz sayısının sürekli artması sonucu, evin her bölümünden WiFi’a erişilmek isteniyor. Evlerin genel yapısı, kalın duvarlar, ahşap kaplamalar ya da modem yerinin yanlış olması gibi nedenlerle WiFi sinyalleri evin her noktasına ulaşamıyor ya da uzak noktalarda sinyal zayıflaması yaşanıyor. Bu sorun, günümüzde internet olan evlerin pek çoğunun ortak sorunu ama çözümsüz değil.

Farklı pek çok çözümü olan ‘ölü bölge’ sorununa ilk akla gelen ve en yaygın kullanılan çözüm ise WiFi sinyal artırıcılar, başka bir deyişle menzil genişleticiler. Kablosuz ağ pazarının tartışmasız dünya lideri olan TP-Link®, WiFi sinyal genişletici ürün ailesine yeni bir model daha ekledi. RE190 model adlı bu ürün, prize takılıp kullanılan bir WiFi sinyal genişletici. Uygun boyutuyla prizde az yer kaplayan ürün, 802.11ac ve çift bant desteğine sahip. Üstelik uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. TP-Link’in AC serisi sinyal artıcıları arasında en uygun fiyata sahip.

Geriye dönük olarak 802.11b/g/n cihazlarla da uyumlu olan RE190, WiFi sinyallerini ulaşamadığı noktalara iletmeyi sağlıyor. Evde modem ile WiFi sinyallerinin erişemediği yerler arasında orta bir noktadaki prize takılarak kullanılan ürün, modemden aldığı WiFi sinyallerini tekrarlayarak ölü bölgelere ulaştırıyor; böylece bu sorunu ortadan kaldırıyor. 750Mbps’ye kadar kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, çift bant desteği sayesinde WiFi trafiğini de dengeliyor ve daha düzenli bir bağlantı sunuyor.

Akıllı sinyal göstergesi ile kolay kurulum

TP-Link RE190 WiFi sinyal artırıcının kurulumu son derece kolay. Modem üzerindeki WPS düğmesine basıp ardından RE190 üzerinde yer alan RE düğmesine basıldığında cihazlar eşleşiyor. Bundan sonra sinyal artırıcıyı en uygun yere yerleştirmek gerekiyor. Bunun için de RE190 üzerinde yer alan akıllı sinyal göstergesinde ışıklar yol gösteriyor ve cihazı yerleştirmek için en uygun yer kolaylıkla bulunabiliyor. Göstergedeki ışığın yeşil olduğu bir noktadaki prize RE190 takılıyor. Böylece cihaz çalışır ve işlevini yerine getirir hale geliyor. Evdeki WiFi sinyal sorunu çözülüyor.

Küçük boyutuyla her yere kolayca takılabilen RE190, priz üzerinde az yer kaplıyor. Bu da kullanım esnekliği sunuyor. RE190’ın tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 31 USD olarak açıklanıyor.