EKG uygulaması ve düzensiz kalp ritmi bildirimi, gelecek hafta Apple Watch’ta kullanıma sunuluyor

EKG uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Zelanda, Şili ve Türkiye’de iOS 13.4 ve watchOS 6.2 ile birlikte Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinde kullanıma sunulacak. Özellik, kullanıcıların doğrudan bileklerinden elektrokardiyogram çekmelerine olanak veren ve doğrudan tüketiciye sunulan ilk ürün olma niteliğini taşıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kalp atışının hızlı veya düzensiz olması gibi belirtiler yaşadıklarında kalp ritmini ölçerek doktorlara kritik önem taşıyan veriler sağlayabiliyorlar. Apple Watch Series 1 veya daha yeni Apple Watch modellerindeki düzensiz ritim bildirimi özelliği, şimdi arka planda zaman zaman kalp ritmi kontrolü yaparak atriyal fibrilasyon (AF) gibi görünen düzensiz bir kalp ritmi algılandığında bildirim gönderiyor.

EKG uygulaması ve düzensiz kalp ritmi bildirimi özelliği kullanıcıların en sık rastlanan ritim düzensizliği olan atriyal fibrilasyon (AF) belirtilerini tespit etmelerine yardımcı olacak. Atriyal fibrilasyon, tedavi edilmemesi halinde tüm dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni olan felç ile sonuçlanabilecek durumlardan biri.

“Apple Watch, tüm dünyada çok sayıda kullanıcıya yardımcı oldu. Bu aygıtın kullanıcılarımızın hayatında bu denli önemli bir yer edinmesinin mutluluğunu yaşıyoruz,” diyen Apple COO’su Jeff Williams sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kalple ilgili bu özelliklerin sunulmasıyla birlikte, Apple Watch insanların sağlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayarak onlara güç verme konusunda yeni bir adım atıyor.”

“Bu özelliklerin sunulması sayesinde kullanıcıların doktorlarıyla daha bilinçli görüşmeler yapacağından eminiz,” açıklamasını yapan Apple’ın Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Sumbul Desai ise şöyle devam ediyor: “EKG uygulaması ve düzensiz ritim bildirimi özelliği sayesinde kullanıcılar kalp sağlıklarıyla ilgili konuları daha iyi ve daha anlamlı bir şekilde kavrayabilecekler.”

EKG uygulaması

Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinin kristal arka yüzü ve Digital Crown’unda yerleşik olarak bulunan yeni elektrotlar, EKG uygulamasıyla birlikte çalışarak kullanıcıların tek kanallı bir ölçüme benzer şekilde EKG ölçümü yapmasına imkan tanıyor. Kullanıcılar Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinde yeni EKG uygulamasını başlatıp parmaklarını Digital Crown’un üzerinde tutarak istedikleri zaman veya bir düzensiz ritim bildiriminin ardından EKG kaydı alabiliyorlar. Kullanıcı Digital Crown’a dokunduğunda devre tamamlanıyor ve kalpten geçen elektrik sinyalleri ölçülüyor. 30 saniye sonra kalp ritmi atriyal fibrilasyon, sinüs ritmi, düşük veya yüksek kalp atış hızı veya belirsiz şeklinde sınıflandırılıyor. Tüm kayıtlar, ilişkili sınıflandırmalar ve belirtilen tüm semptomlar iPhone’daki Sağlık uygulamasında güvenli bir biçimde saklanıyor. Kullanıcılar sonuçları içeren PDF belgesini doktorlarıyla paylaşabiliyorlar.

Düzensiz ritim bildirimi

Apple Watch Series 1 veya daha yeni Apple Watch modellerinde bulunan optik kalp sensöründen yararlanan düzensiz ritim bildirimi özelliği, zaman zaman arka planda kullanıcının kalp ritmini kontrol ederek atriyal fibrilasyon olabilecek düzensiz kalp ritmi belirtilerini saptayacak ve minimum 65 dakika boyunca yapılan beş ritim kontrolünde düzensiz bir ritim algılanırsa bildirim göndererek kullanıcıyı uyaracak.

EKG uygulamasının bir EKG kaydını atriyal fibrilasyon ve sinüs ritmi olarak doğru şekilde sınıflandırma becerisi, yaklaşık 600 katılımcıyla gerçekleştirilen bir klinik araştırmada doğrulandı. Bir kardiyolog tarafından altın standartta 12 kanallı EKG ile yapılan ritim sınıflandırması, EKG uygulamasından aynı anda alınan EKG ölçümlerinin ritim sınıflandırmasıyla karşılaştırıldı. Çalışma kapsamında, Apple Watch’taki EKG uygulamasının atriyal fibrilasyon sınıflandırmasında yüzde 98,3 oranında hassasiyet, sınıflandırılabilir kayıtlardaki sinüs ritmi sınıflandırmasında ise yüzde 99,6 özgüllük gösterdiği belirlendi. Çalışmada, EKG uygulaması kayıtların yüzde 87,8’ini sınıflandırabildi.

Düzensiz ritim bildirimi özelliği, Apple Kalp Çalışması’nda araştırıldı. 400.000’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen Apple Kalp Çalışması, bugüne kadar atriyal fibrilasyon hakkında yapılan en büyük tarama çalışması olmasının yanı sıra şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük kardiyovasküler araştırmalardan biri. Apple Kalp Çalışması’ndan elde edilen verilerin bir bölümü, düzensiz ritim bildirimi özelliğinin onaylanmasını desteklemek amacıyla Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) sunuldu. Bu alt çalışmada, aynı zamanda bir EKG bandı takarken Apple Watch’unda düzensiz kalp ritmi bildirimi alan katılımcıların yüzde 80’inde EKG bandında atriyal fibrilasyon, yüzden 98’inde ise atriyal fibrilasyon veya diğer klinik olarak anlamlı aritmiler görüldü.

Kullanıcılar kalple ilgili bu yeni özellikleri etkinleştirmek için bu özellikleri kimin kullanabileceğini, özelliklerin neler yapabileceğini ve yapamayacağını, kullanıcıların ne gibi sonuçlar alacağını, bu sonuçların nasıl yorumlanacağını ve acil tıbbi müdahale gerektiren belirtileri olan kullanıcıların ne yapması gerektiğine dair açık yönergeleri ekranda gösteren bir kurulum akışını takip edecekler.