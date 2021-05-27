Getcontact, 7 Haziran’dan itibaren Türkiye’deki uygulama marketlerinde yeniden yer alacak

Son yılların en popüler uygulaması Getcontact birçok ülkede elde ettiği başarıların ardından Türk kullanıcılarına hizmet vermek üzere Türkiye’deki uygulama marketlerine geri dönüyor.

Mobil kimlik ve doğrulama servisleri sunan Getcontact’ın son yıllarda kullanıcılar tarafından yoğun talep görmesinin de etkisi ile uygulama dünya genelindeki popülaritesini hızla artırarak 120 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen, son 3 yıldır uluslararası büyüme hedeflerine odaklanarak, 30’dan fazla ülkenin uygulama marketindeki en çok indirilen ilk 10 uygulama arasına girmeyi başarmış Getcontact, 7 Haziran’dan itibaren Türkiye’deki uygulama marketlerinde de yerini alacak.

Getcontact 2020 yılında Instagram ve Whatsapp’tan daha fazla indirildi

Getcontact, sadece geçen sene 500 milyondan fazla spam ve zararlı aramayı engelleyip kullanıcıların günlük hayatlarının bir parçası olarak, dünyanın en hızlı büyüyen mobil hizmetlerinden biri haline geldi. Popülaritesinin gün geçtikçe artması sayesinde Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde Instagram ve Whatsapp’tan daha fazla indirildi.

Getcontact Türkiye’ye yeni özellikler ile dönüyor

Aylık 50 milyondan fazla aktif kullanıcısı sayısına ulaşan Getcontact, altyapısını geliştirerek eklediği yeni özellikler ile daha güçlü bir şekilde Türkiye’ye dönüyor. Bu özellikler arasında Güven Puanı servisleri ön plana çıkıyor. Yapay zekâ teknolojisini kullanarak kullanıcı geri bildirimleri, SPAM aktiviteleri ve onlarca farklı algoritma hesaplanıyor ve sizinle iletişime geçen her kişi için bir Güven Puanı belirleniyor. Güven Puanı, bir telefon numarasının güvenilirliği hakkında diğer kullanıcılara fikir vermesi amacı ile yaratılmış ve Getcontact’ın güvenli iletişim misyonunun en önemli araçlarından biri haline gelmiş. Bu özellikler sayesinde daha güvenli bir iletişim hizmeti sunan uygulama yakın zamanda devreye alınacak. Messenger ve Sesli Arama servisleri ile de kullanıcılarına yeni iletişim kanalları sunmaya başlayacak. Messenger ve VOIP arama, uçtan uca şifreleme teknoloji ile arttırılmış gizlilik vaadediyor.

Türkiye’deki kullanıcılarına hizmet vermeye başlamak için heyecanla bekleyen Getcontact, tüm hazırlıklarını tamamladı

Daima kamu yararı ve insanların güvenliğini koruma misyonu çerçevesinde hareket eden Getcontact; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tam uyum sağlamış olarak, yeni veri yönetim merkezi, veri erişim talep formu hizmeti ve 7/24 destek sunacak olan müşteri hizmetleri ekibi ile Türkiye’deki kullanıcılarına tekrar buluşmak için gün sayıyor.

Getcontact yetkilileri çeşitli haber ve sosyal medya platformlarında, uygulamanın tekrar Türk kullanıcılarının hizmetine sunulması hakkında şunları paylaştı: “Yayınladığımız ilk günden beri temel amacımız kullanıcılarımıza üst düzey güvenlik sağlayan, kesintisiz iletişim kanalları sunmak oldu. Bu nedenle, sadece pürüzsüz deneyim sunacak bir mobil app geliştirmenin ötesinde, mobil kimlik ve doğrulama servislerinin gücünü de kullanarak en yüksek güvenliği sağlayan altyapı ve servislerin geliştirilmesi için çalıştık. Uzun ayrılığın ardından Türkiye’ye döndüğümüz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Çok değerli ekiplerin geliştirdiği teknolojik altyapımız ve güvenliği her zaman en üst düzeyde tutan yaklaşımımız ile önümüzdeki dönemde yeni iletişim kanallarından sosyal medyaya, pazaryeri çözümlerinden ödeme servislerine kadar birçok özelliği devreye alarak, güvenli ve güvenilir bir yerel portal haline gelmek üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz.”