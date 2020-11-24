Hızlı şarjda çığır açan teknoloji: GaN

Akıllı telefonların en büyük problemi olan şarj süreleri, yeni GaN teknolojisiyle çözüme kavuşuyor. Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen şarj aletleri hem küçük boyutları hem de yüksek verimliliğiyle dikkat çekiyor. 65W hızlı şarj destekli GaN şarj adaptörleri uygun fiyatlı modellerle yaygınlaşıyor…

Günlük yaşantımızın en önemli parçalarından biri olan akıllı telefonlarda ‘mükemmele’ ulaşamayan tek konu şarj süreleri. İşlemci, kamera ve hafıza konusunda sınırları zorlayan üreticiler pil konusunda hala beklenen süreleri sunamıyor. Yüksek bedellerle alınan akıllı telefonlar çoğu zaman bir günü bile tek şarjla çıkaramıyor. Batarya sorununun şimdilik tek çözümü ise hızlı şarjlar. Yüksek hızlı şarj imkanı veren adaptörler ise büyük boyutlarıyla taşıma konusunda dezavantaja sahip. İşte bu noktada yeni bir teknoloji tüketiciler için daha taşınabilir hızlı şarj adaptörleri sunuyor. Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen GaN şarj adaptörleri hızlı şarj dünyasının yeni gözdesi oldu.

Aynı anda birden fazla cihaz için

Silikon temelli geleneksel şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç duyduğu için ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen bu teknoloji, dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo’nun da üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biri oldu. Mcdodo’nun tasarımıyla da oldukça iddialı olan 65W GaN şarjları, en hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunuyor. Bünyesinde birisi USB-C olmak üzere çift port barındıran Mcdodo GaN şarjlar, gelecekte verimli şarjın gelişme yönü olan küçük boyut, hafiflik, daha az ısı ve yüksek dönüşüm avantajlarını sunuyor. 8 özel koruma teknolojisi ile cihazları güvenli bir şekilde şarj ediyor. Üründe bulunan 2xType C ve 1xUSB girişi ile aynı andan birden fazla cihazı da şarj etmek mümkün.

90 dakikada yüzde 100 şarj

Mcdodo GaN 65W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 90 dakikada yüzde 100 şarj edebiliyor. 124 gramlık ağırlığıyla da taşıma kolaylığı sağlıyor. Yine Type-C üzerinden 90 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor.

Giriş Değerleri :

100-240V-50/60Hz 1.5A

Çıkış Değerleri:

USB-C1 : PPS 3.3-20V=3A, PD3.0 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A Max.

USB-C2 : PPS 3.3-1.1V=2.7A, PD3.0 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A Max.

USB-A : 4.5V=5A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A Max

USB-C1 + USB-C2 : 45W + 18W (63W Max)

USB-C1 + USB-A : 45W + 18W (63W Max) (USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A)

USB-C2 + USB-A : 5V=3A (15W Max)

USB-C1 + (USB-C2+USB-A) : 45W + 15W (60W Max)