Legrand Yeni Grup Priz serisi ile devrim yaratın!

Legrand grup prizler bulunduğunuz her alanda yaşamınızı kolaylaştıran pratik ve etkileyici çözümler sunuyor. Evlerinizde hem kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor hem gerilim koruma özelliği ile daha güvenli bir ortam sağlıyor.

Standart bir grup prizden daha fazlası

Legrand 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li, 6’lı grup prizler, yüksek kalite malzeme, minimalist tasarım ve dikkat çeken yuvarlatılmış veya silindir hatları ile yaşam alanlarınıza uyum sağlayacak farklı renk seçenekleri sunuyor.

180 derece yönlendirilebilir gövdesi, farklı dizilimdeki prizleri ile kolay kullanım avantajı sağlayan Legrand Grup Prizler A ve C tipi USB girişleri ve ışıklı açma kapama düğmesi sayesinde bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Yüzde 100 güvenli

Yüksek gerilime karşı koruma, yük durum göstergesi ve yerleşik bir devre kesici ile Legrand’ın yeni grup priz serileri ile kullanım amacınız ne olursa olsun güvendesiniz. Sadece fiş takıldığında içeri hareket eden patentli düz yüzeyli sistemi ile güvenliğinizi garanti altına alırken priz yuvası içerisinde biriken tozların da önüne geçiyor.

Her alanı iyi değerlendirin

Yatak, oturma odası, mutfak, ofis gibi her alan için uygun tasarlanmış açılı prizleri ile düzenin keyfini çıkarın. Çoklu kullanım özelliğine sahip sabitlenebilir, iki adet A tipi USB girişi bulunan grup priz ile çalışma alanlarınızda fark yaratın.

Yemek yaparken tabletinizden en sevdiğiniz tarifleri takip edip bir yandan da müzik dinliyor musunuz? Masa üstü grup prizler elektrikli cihazlarınızın enerji ihtiyacını karşılarken aynı zamanda onlar için mükemmel bir stand görevi görür. Aynı anda 3 cihazı daha fişe takabilir ve A tipi USB girişi ile tabletinizi tariflere bakarken şarj edebilirsiniz.

Bununla birlikte TV üniteniz için mükemmel düşünülmüş tasarımı ile devrim yaratan Legrand, çoklu priz kutusu ile 8 cihaza kadar enerji verirken kablolarınızın hiç olmadığı kadar düzgün olmasını sağlar. Aynı zamanda dahili akım koruyucu sayesinde cihazlarınızı yıldırımdan da korur.

Teknoloji düşkünleri için pratik çoklu priz

İster ofisinizde, ister yatak odanızda, ister salonunuzda akıllı telefonunuzu kablosuz şarj ederken diğer A ve C tipi USB çıkışlarından da diğer akıllı cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Kaydırmaz özellikli açılı şarj yüzeyi sayesinde bildirilerinize ve mesajlarınıza telefonunuz şarj olurken rahatlıkla ulaşabilirsiniz.