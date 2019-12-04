Dijital dönüşüm bir trend olmanın ötesinde iş dünyasının geleceğini şekillendiriyor. Dijitalleşmenin en büyük etkisi ise ödeme sistemleri üzerinde oldu. Mobil ödeme platformları, sanal cüzdanlar, temassız ödemeler; klasik cüzdan, kredi kartı ve nakit para kullanımını ikinci, üçüncü ödeme alternatifi haline getirdi. Ödeme sistemlerinin dijital ortamdaki pratik ve kullanışlı şekli, bireysel ölçekteki alışveriş ve ödeme alışkanlıklarını kökünden değiştirdi. Kurumlar da bu doğrultuda müşterilerine değer üretmek için dijital dönüşüm projelerini hayata geçirdi. Mastercard da hayatı kolaylaştıran inovatif çözümler sunarak tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşüme ayak uyduruyor ve temel sistemlerden buluta kadar, ödeme sistemlerini modernleştiriyor.

Dünyanın en hızlı ödeme işlemleri ağına sahip Mastercard, dijital dönüşüm projeleriyle nakitsiz ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratıyor. Mastercard; tüketicileri, finans kuruluşlarını, iş yerlerini, kamu ve özel sektörü birbirine bağlarken elde ettiği verilerle Türkiye’nin ekonomi alanında 1980’lerin başında başlayan yapısal dönüşüm sürecinin ne yönde ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor

Nakit kullanma alışkanlığı azaldı

Türkiye’de 2018’de yüzde 38 olan kartla ödeme oranının, 2019’da yüzde 41’e ulaşmış olması, nüfusun yüzde 63’ünde banka kartı olduğu düşünüldüğünde nakitsiz topluma ulaşma açısından olumlu bir gelişme sayılıyor. 2,3 trilyon TL’lik harcamanın yüzde 55’ten fazlasının elektronik ödemelerle gerçekleşmesi ve kart sayısının 230 milyon olması, tüketici alışkanlığının dijital dönüşüm sürecinde değiştiğinin göstergesi oluyor.

Temassız kart kullanımında artış

Türkiye’de nakit kullanılan alanlar marketler ve restoranlar oluyor. Öyle ki istatistikler market ve restoranlarda kart kullanım oranının yalnızca yüzde 22 olduğunu ortaya koyuyor. Bu alanlarda da elektronik ödeme olabilmesinin koşulu temassız kart kullanımı oluyor. Banka kartlarının POS’taki kullanımının artışı başta ulaşım olmak üzere tüm alanlarda temassız oranlarının artacağını gösteriyor. Temassız özelliğine sahip Mastercard kredi kartı oranının yüzde 61, banka kartı oranının yüzde 32 olması da bu anlamda önemli bir atılım olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonlar POS cihazına dönüşüyor

POS cihazı olmayan mikro işletmelerin de sürece dahil edilmesi için akıllı telefonların POS cihazı olarak kullanılmasına olanak tanıyan uygulamaların geliştirilmesi gerekli oluyor ki Mastercard, bu noktada da inovatif çözümler sunuyor.

Ticari işletmelerin yüzde 90’ında POS cihazı bulunuyor. 1,5 milyon KOBİ ve taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemeci gibi mikro segmente dahil olan işletmeler ise POS cihazına erişemiyor. Dünya çapında en çok kullanılan teknoloji ürünü olan akıllı telefonlar, mikro işletmeler ve KOBİ’ler için düşük maliyetli kart kabulü sağlayan Soft POS uygulaması sayesinde ilave ekipman gerekmeksizin POS cihazına dönüşüyor. Bu sayede kayıt dışı ekonomi azaldığı gibi esnaf için nakit yönetimi kolaylaşıyor ve esnafın maliyetleri düşüyor. Uygulamanın nakit kullanılan marketler ve restoranların nakitsiz ekonomi anlayışını benimsemesinde büyük rol oynayacağı öngörülüyor.

Alışverişler online ortamda gerçekleşiyor

E-ticaret dünyasındaki hızlı ilerlemeler sayesinde trendleri izlemenin en kolay yöntemlerinden biri de online alışveriş oluyor. Kentli nüfus yapısı ve internet penetrasyonuyla e-ticaret dünyasında öne çıkan Türkiye’de, bir kişi ayda en az iki defa online alışveriş yapıyor. 33 milyon kart kullanıcısının online harcama yapması, krizlere rağmen artan seyahatlerde harcamaların yüzde 65’inin online olarak gerçekleştirilmesi Türkiye’nin online alışveriş yöntemini benimsediğini ortaya koyuyor. 7’den 70’e herkesin iletişim dışındaki sebepler için de kullandığı akıllı telefonlar, dijital ödeme alışkanlığının kazanılmasında büyük pay sahibi oluyor. Öyle ki online harcamaların yüzde 55’i akıllı telefonlar ile yapıldı.

Alışverişte sesli dönem başlıyor

Alışverişlerin sanal ortama taşınmasının ardından alışverişe farklı bir boyut daha kazandırılıyor: Sesli alışveriş. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 52,5’inin sesli asistan özelliğini kullanması ve Mastercard’ın araştırmalarında tüketicilerin yüzde 61,8’inin sesli alışverişe sıcak bakması alışverişte yeni bir döneme geçileceğinin sinyalini veriyor. Mastercard, bu konudaki çalışmalarına başladı. Sesli alışverişe sıcak bakmayanların sebebi olan güvenlik endişesini, yapay zeka desteği ile çözebilen Mastercard, yeni nesil süpermarket İstegelsin ile sesli alışveriş konusunda işbirliği yaptı. Mastercard ve İstegelsin işbirliğinin meyvesi olan çözümün prototipi de paylaşıldı. Ödeme alternatiflerine yenilikçi bakış açısı getiren çözümde İstegelsin’den market alışverişlerini sesle yapan tüketiciler, ödemelerini de sesli olarak gerçekleştirebilecek. Bunun için müşterilerin istediklerini sesli olarak belirtmeleri yeterli olacak ve sipariş tamamlandığında sesli olarak Mastercard logolu kartları ile ödemelerini tamamlayabilecekler.

Avrupa ve Türkiye’de ilk: Chat’leşerek ödeme

Mastercard’ın yeni nesil ödeme alternatiflerinden biri de chat ekranı üzerinden ödeme almak oluyor. Tesettür giyim alanında büyüyen marka Sefamerve ile Mastercad, tüketicilerin alışverişlerini ve ödemelerini chat ekranında yapabilmelerini sağlayan işbirliğine imza attı. Sefamerve müşterileri, Sefamerve’nin telefon numarasını adres defterlerine kaydederek, uygulamadan telefonu seçip istedikleri ürünleri yazacak. Müşteriler siparişini tamamladığında kayıtlı kartları ile ödemelerini yine aynı ekran üzerinden güvenli şekilde tamamlayabilecek. Örneğin, çanta almak isteyen müşteri, önerilen çanta modelleri arasından beğendiğinin sıra numarasını yazacak ve işlem yapmak istediği kartın sırasını girecek. Böylece sipariş ve tahsilat işlemleri tek ekran üzerinden çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilecek.