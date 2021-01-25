Oymacılık Sanatında Ahşap Oyma Seti 

Geçmişten günümüze kadar gelen ahşabı yontarak ortaya çıkan ahşap oyma diye bir el sanatı var. Bu tarz el sanatlarında çeşitli araç ve gereçlere gereksinimlere ihtiyaç duyarsınız. Ortaya çıkacak el sanatının kalitesi genellikle yapım aşamasında kullanılan araç ve gereçler belirlemektedir. Ahşap oymacılık işine zevk alarak yapmaya karar veririz. Hangi araç ve gerece ihtiyacımız olduğu belirlememiz gereklidir. Muhtemelen aldığımız bu karardan sonra yapacağımız ilk iş ahşap oyma seti elde etmek olacaktır. Oymacılık el sanatında el işçiliğiniz ve kaliteli malzemeler ile istediğiniz nesne oluşur.

Ahşap Oyma Seti ve İçeriği

Ahşap oymacılığı için kullanılan malzemelerini ahşap oyma seti olarak toplu bir şekilde alabilirsiniz. Bu setin içerisi çeşitlilikler gösterir. Oymacılık için kullanılacak malzemeler setinde farklı bıçak ve bıçak uçları bulunabilir. Kimi zaman oymacılık işlemi sırasında testereye ihtiyacınız olabilir. Setin içinde bazen isteğinize göre kullanılacak tahta da olabilir. Kullanılacak tahtanın hangi ağaç çeşidinden yapıldığı önemlidir. Oymacılık işlerinin pürüzsüzlüğü için zımparaya da ihtiyaç duyulabilir.

Kullanılacak malzemeler oyma işine göre değişiklik gösterir. Oymacılık da malzeme çeşidi çoktur. Ahşap oyma işi için kullanılacak malzemelerinizi https://www.guvensanat.com/ahsap-oyma adresinden temin edebilirsiniz.