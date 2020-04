SoftwareAG ile perakendede gerçek zamanlı dönem başlıyor

Modern tüketiciler her an, her yerde ve kolayca alışveriş deneyimi yaşamak istiyorlar. SoftwareAG, perakende sektörüne yönelik bu beklentiyi, perakendenin tüm kanallardan gerçek zamanlı veri toplama ve analiz kabiliyetleri ile ürün, fiyat ve stok bilgisine erişme imkanı sağlayarak karşılıyor.

Teknoloji ile tüketim alışkanlıklarımız da değişiyor. Dijitalleşme beklentisi her sektörde olduğu gibi perakendede de yüksek. Tüketiciler müşteri deneyimine her zamankinden çok önem veriyorlar. Bir ürün hakkında bilgiye anında ulaşabilen, ürün incelemesini görebilen, fiyat karşılaştırması yapabilen tüketiciler, geleneksel perakende deneyiminden de benzer kolaylıkları bekliyor. Sektörün güncel trendi olan “Gerçek zamanlı perakende” (RTR), tüm bu beklentileri ve fazlasını karşılayabiliyor.

Operasyonel verimlilikte başarı oranı artmalı

İş operasyonlarının verimliliğini BT altyapısı üzerinden güncelleyen RTR, Nesnelerin İnterneti, gelişmiş analitik ve mobil teknolojileri tek bir platformda birleştirerek akıllı mağaza izleme, gerçek zamanlı müşteri içgörüsü elde etme ve stok görünürlüğü gibi faydalar sağlıyor.

Forrester’ın araştırmasına göre, perakendecilerin yüzde 63’si iş operasyonlarının verimliliğini yüksek ya da kritik olarak değerlendirirken, katılımcıların sadece yüzde 19’si operasyonel yönetim kabiliyetlerini başarılı buluyor. Modern bir perakende işinde yüksek verimlilik elde etmek ve başarılı olmak için gerçek zamanlı perakende önem kazanıyor.

SoftwareAG, rakipsiz tekil IoT platformu Cumulocity ile perakende sektöründeki çok kanallı yapılarda tüketicileri, ürünleri, hizmetleri ve mağazaları birleştirerek operasyonel maliyet avantajlarından fazlasını sunuyor.

“Kırbaç etkisi” tedarik zincirinde yeni modeller yaratacak

Koronavirüs salgını sonrasında, perakende hem geleneksel hem de elektronik kanallar üzerinde yeni tüketici davranışlarının görülmesine sebep oldu. Örneğin süpermarketlerdeki ve e-ticarette belirli ürünler hızla tükenirken, tedarik zincirinin halkaları da belirli zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Perakende teknolojileri bu alanda stok yönetimini güçlendirirken, tüketiciyle etkin bir iletişimi mümkün hale getiriyor. Tahmin edilemeyen tüketici davranışları ve talep patlamalarını kontrol edebilmeyi sağlayan bu teknolojilerde ilk adım, verilerden faydalanarak gerçek talebi doğru biçimde ve gerçek zamanlı anlamak oluyor. Online sipariş vererek marketten teslim alma yönteminin de artışa geçtiği bir noktada, mağazaya tedarik ve eve gönderimde depoların ve tedarikçilerin stok verilerinin birbirine entegre olması şart.

Ürün sayısı, doluluk trendleri ve tüketim paternlerinin yeni ve zamana uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi için kestirimci analitik kritik bir rol oynuyor. Eskiden olduğu gibi “ilk gelen alır” modelinin geçerliliği sorgulanırken, Tedarik zincirindeki her adımda talep sinyallerinin değiştiği bu duruma “Kırbaç etkisi” adı veriliyor. Artan talep üzerine tedarikçinin uyarılması yeterli olmuyor ve tahmin modellerinin de değişmesi gerekiyor.

SoftwareAG, satış adetleri ve talep konusunda tedarikçilere daha şeffaf bilgi sağlayan anlık stok kontrolü, IoT ile stok kontrolü gibi perakende teknolojileri ile yanıt veriyor ve gelecekteki talebin öngörülmesini ve ürünlerin tedarik zincirinin bir ucundan tüketiciye kadar ulaştığı yolculuğu iyileştiriyor.

‘Akıllı mağazalar’ müşteri deneyimini değiştirecek

Fiziksel mağazalardaki bir değişim de, operasyonel tarafta kendini gösteriyor. Eskiden satış görevlilerinin olduğu ve tüketicilerin sadece mağazadan satın alma gerçekleştirdiği mağazalar artık müşteri çağrılarını yanıtlama, online sipariş için ürün hazırlama ve paketleme gibi görevler de üstleniyor. Ancak akıllı sepet ve sıra yönetim sistemleri bu değişimi yönetmek için yetersiz kalabiliyor.

SoftwareAG, akıllı mağaza yönetim platformu ile IoT kaynaklarından alınan veriler mağazaları modernleştirmekte kullanılabiliyor. Müşterilerin sıra dışı bir deneyim yaşayabilmesi için gerçek zamanlı, eyleme dökülebilir içgörüler sunan platform, müşterinin beklentisini anlama, müşteri sorularını anında yanıtlama ve taleplere yanıt verme ve anlık fırsatları yakalama açısından mağazalar için olduğu kadar, merkez ofislerin de ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konu hakkında konuşan SoftwareAG Türkiye ve Katar Satış Öncesi Müdürü İhsan Deniz Pazarcıoğlu, “Gerçek zamanlı perakende için sunduğumuz Cumulocity adlı IoT çözümümüz, hiçbir platformun bir araya getiremediği avantajlar sağlıyor. Perakendecilere gerçek zamanlı müşteri içgörüleri sağlayarak kişiselleştirilmiş promosyonlar, üstün bir müşteri deneyimi, tedarikçi ve dağıtım kanallarındaki bilgilerle mağaza raflarındaki stokları birleştiren ‘Akıllı mağazalar’ ortaya çıkartmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

Perakendeye özel IoT çözümleri satış dönüşümünü artırıyor

Mağaza, internet, mobil ve benzeri çoklu satış kanalları, perakendeciler için önemli bir zorluk daha sunuyor. Veri toplamak kadar, bu verileri birleştirerek tekilleştirmek de kanal sayısı ve hacim arttıkça zorlaşıyor.

Analistler 2020 yılında gündelik tüketim ürünlerinin yarısının Nesnelerin İnterneti çözümleriyle takip edileceğini belirtiyorlar. SoftwareAG’nin IoT’ye bağlı esnek ve tedarikçi bağımsız envanter çözümü, IoT cihaz verileri ile perakendecilere detaylı ve gerçek zamanlı envanter takibi yapma olanağı veriyor. Böylece tedarik zincirinde ürün takviyesi yapılması gereken noktalar belirlenirken, müşteri ekiplerinin mobil cihazlardan ürün takibi yapabilmesi ve doğrudan sipariş alarak satış dönüşümünü artırması mümkün oluyor.