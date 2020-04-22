1 milyardan fazla Android cihaz tehlike altında

Google’nin yayınladığı son rapora göre Android cihazların yüzde42,1’i hala Marshmallow olarak bilinen 6.0 veya daha önceki sürümlerle çalışıyor. Sayısı 1 milyardan fazla olan bu Android cihazlar, artık güvenlik güncellemeleri almadığı için kötü amaçlı yazılımlara maruz kalma veya virüs bulaşma riski altında. Bu nedenle 2012 yılından önce piyasaya sürülen Android cihazları kullananların özellikle endişe duyması gerektiğini belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, artık güvenlik güncellemesi almayan telefon sahiplerine 5 uyarıda bulunuyor.

Google’nin yayınladığı son rapora göre dünya genelinde aktif olarak kullanılan Android cihazların yüzde42,1’i hala Marshmallow olarak bilinen 6.0 veya daha önceki sürümlerle çalışıyor. Sayısı 1 milyardan fazla olan bu Android cihazlar, artık güvenlik güncellemeleri almadığı için kötü amaçlı yazılımlara maruz kalma veya virüs bulaşma riski altında. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, geçen Eylül’de yayınlanan Android 10 ile birlikte Android 9.0 Pie ve Android 8.0 Oreo sürümlerine sahip Andorid cihazların güvenlik güncellemeleri alabildiğini ancak daha eski sürüme sahip telefonların bu güncellemelerden mahrum kaldığını belirterek Andorid kullanıcılarını uyarıyor.

Güncelleme almayan telefonlarda öne çıkan 3 güvenlik açığı

2012’den önce piyasaya sürülen Android telefonları kullananların özellikle endişe duyması gerekiyor, çünkü bu cihazlar Google’nin yayınladığı güvenlik geliştirmelerinden mahrum kalmış durumdalar ve aşağıdaki 3 tehlikeli güvenlik açığına karşı savunmasızlar.

BlueFrag:Verileri çalmak ve kötü amaçlı yazılım yaymak için cihazın güvenliğinin aşılmasına olanak verebilecek kritik bir güvenlik açığı. Stagefright:ilk olarak 2015 yılında keşfedilen bu açık, MMS mesajı yoluyla kötü amaçlı yazılımları bulaştırmak için kullanılıyor. Joker:Google Play mağazasında resmi bir uygulama olarak görünen, ancak indirilip kullanıldığında cihazlarda bulunan adres defterine izinsiz erişilmesini sağlayan bir güvenlik açığı.

Eski model telefon kullananlara 5 uyarı

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, güvenlik güncellemesi almayan Android cihaz kullanıcılarına 5 uyarıda bulunuyor.