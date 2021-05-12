Güvenliğin Yeni Yolu: Yale Linus

Kilit endüstrisinde en bilinen isim Yale’nin, en değerlimiz evimizin güvenliğini sağlamak için geliştirdiği anahtarsız kapı kilidi Linus’u inceledik. UX Design Awards ödülüne de aday gösterilen Yale Linus, bakın nasıl özelliklerle ne kadar güvenlik sağlıyor.

Prestijli Red Dot Awards, European Product Design Awards ve Ambient Awards’da tasarımı ve üretiminde kullanılan kaliteli malzemelerle öne çıkan Yale Linus mat siyah ve gümüş renkleriyle karşımıza çıkıyor. Modern evler için geliştirilmiş olan akıllı kilit oldukça şık duruyor. Yale Linus, akıllı telefonu veya Apple Watch akıllı saati anahtara dönüştürme olanağı tanıyor.

Her şey kontrol altında

Linus akıllı kilit ev dışında da olsanız kapıyı kilitleyebilmenizi veya açabilmenizi sağlıyor. Son teknoloji bu ürün sayesinde kimin ne zaman gelip gittiğini görmek mümkün. Linus Yale Access mobil uygulaması ile desteklenmiş. Sesli Asistanlar ve tatil kiralama platformlarıyla çalışması da dikkat çekiyor. Yale Connect Wi-Fi Bağlantı Köprüsü ile kilidi sesli asistanlara entegre edebiliyorsunuz. Uygulama Yale’nin ortaklığıyla bebek bakımı, köpek gezdirme, temizlik ve ev içi teslimat gibi hizmetlerde de kolaylık sağlıyor ve zaman kazandırıyor.

Her an devre dışı bırakmak mümkün

Linus Yale, kapıyı kilitledim mi acaba diye endişelenmenin önüne geçebiliyor. Akıllı telefonu anahtara dönüştürme avantajının sağladığı kolaylık telefon kaybolduğunda ne olacak sorusunu akıllara getiriyor. Akıllı kilit sisteminde Bluetooth Düşük Enerji (BLE) şifrelemesinin yanı sıra AES 128 bit ve TLS şifrelemeleri kullanılmış. Dolayısıyla telefon kaybolsa da misafirlere verilen sanal anahtarlar da uygulama da devre dışı bırakılıyor. Sistem kimliği e-posta adresi veya telefon numarasına göre kontrol ettiği için güvenlikle ilgili tüm soru işaretleri ortadan kalkıyor.

Anında uyarı sistemi

Evin kapısı ne zaman açıldı ne zaman kapandı Linus Yale sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Doorsense teknolojisi sayesinde kapının aralık kalıp tam kapanmaması durumunda haber veriyor. Bu özelliği de güvenliği üst seviyede tutmayı sağlıyor. Misafirlere de kolaylık sağlamak için her an iptal edilebilir yapıdaki sanal anahtarlar verilebiliyor.

İşlevsel otomatik kilit özelliği

Hem şık hem işlevsel bu ürünün öne çıkan özelliklerinden biri de otomatik kilit özelliği. Mobil uygulama kapıyı otomatik kilitliyor. Eve dönünce veya kapıya doğru yürüyünce kilit açılıyor. Geo-fencing özelliği tekrar kilidi açmayı sağlayıp anahtarla uğraştırmıyor. Telefonu veya Apple Watch’unuzu unutunca kapıda kalmıyorsunuz. Yale Akıllı Tuş Takımına şifreyi yazınca kapı açılıyor.

Evi tamamen akıllı hale getiriyor

Yale Linus; yale akıllı kasalar, akıllı dolap kilitleri ve akıllı alarmlar da dahil olmak üzere Yale Access ürün yelpazesindeki diğer tüm ürünlerle entegre çalışacak şekilde üretilmiş. Dolayısıyla tüm ev Linus ile “akıllı” hale gelebiliyor. Pil ömrü 6 ila 9 ay dayanabildiği için güvenlikte sürekliliği sağlama potansiyeli bulunuyor.

Sonuç değerlendirmesi

Linus çok bir ürün ve güvenliği sağlarken zaman kazandıran birçok detayı barındırıyor. AES ve TLS şifrelemeleri genellikle bankalarda kullanılır. Bu da güvenliğin üst düzeyde olduğunun göstergesi. Sesli asistanlarla kontrol edilmesi ve akıllı saat ile kapının otomatik açılıp kapanması çantada kaybolan anahtar, anahtarı bulmaya çalışırken elden düşen poşetler gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Çeşitli kapılara uyum sağlayabiliyor. Hem zarif hem güvenli inovatif bir ürün olarak Yale Linus bizden tam not alıyor.