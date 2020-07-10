Yapay zeka, akıllı şehirlerin yönetimine aday

Son dönemin yükselen akımlarından modüler akıllı şehir çözümleri, teknoloji alanındaki inovasyona önemli bir örnek teşkil ediyor. Ekin SPOTTER, trafik yönetiminin yanına, yapay zekâ desteğiyle suçluların ve olası kazaların, park ve şerit ihlallerinin tespiti, hava durumu ve kalite ölçümü, aydınlatma yönetimi, Wi-Fi erişimi ve elektrikli şarj gibi birçok yenilik ekliyor.

Hayatımızda zamanın önemi artıyor. İşe gidip gelirken trafikte geçen zaman yorucu olmasının yanında, verimliliği de olumsuz etkiliyor. Bir yere giderken geçen zaman ise sevdiklerimizle geçecek zamanı kısaltıyor, yapmak istediklerimizin daha azına razı olmamıza sebep oluyor. Artık tüm dünyanın geçiş yapmaya hazırlandığı akıllı şehirler, trafik yönetim özellikleri sayesinde, bu dertleri teknolojinin yardımıyla çözmeye aday.

Her geçen gün artan araç trafiği için günümüzde kullanılan adaptif trafik yönetimi ve trafik analitik çözümleri bu alanda hızlı ve etkili çözümler sunabiliyorlar. Bu çözümler ile yol öncelikleri belirleme, kırmızı ışık yönetimi gibi temel özelliklerin yanında video kayıt, araç, plaka ve yüz tanıma gibi özellikler de ekleniyor.



Algılayıcılar ve yapay zekâ, akıllı şehirde güvenliği artırıyor

Akıllı trafik yönetim sistemleri, sahip oldukları çeşitli algılayıcıları yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek, güvenlik açısından da pratik bir çözüm sunuyorlar. Plaka tespit ederek çalıntı ya da aranan araçları tespit edebiliyor, kazaları, şerit ihlallerini algılayabiliyor ve otoriteleri uyarıyorlar.

Akıllı şehirlerdeki modüler altyapılar ise son dönemin yükselen trendi. Akıllı şehirlerin yönetimi için birçok alanda veri toplama ve ölçmeye ihtiyaç duyuluyor. Tüm ihtiyaçlara tek bir çatı altında cevap veren sistemler ise şehrin dokusuna estetik bir dokunuş yapma özelliğiyle şehir yönetimini bir adım ileriye taşıyor. Geleneksel yöntemlerle birden fazla noktaya yerleştirilen ve altyapı maliyeti daha yüksek olan sistemler yerini şık ve modüler şehir mobilyalarına bırakıyor. Modüler akıllı şehir mobilyaları sayesinde tek bir noktadan çevresel ölçümlerden, trafik analizine birçok alanda veri toplamak ve bu verileri yönetmek mümkün. Akıllı şehir mobilyaları ile çözümlerin kapsadığı alan genişledikçe kapladığı alan genişlemiyor, şehir yönetim bütçesi ve altyapı maliyetlerinin optimumda tutulması hedefleniyor

Akıllı şehir yönetim sistemleri, var olan sistemlere entegre olabiliyor

Özellikle ulaşım gibi alanlarda büyük yatırımlar yapmadan, var olan altyapılarda değişime ihtiyaç duymadan da akıllı şehir yönetim sistemleri kullanılabiliyor. Halihazırda kullanılan sistemlere entegre edilen şehir yönetimi yazılımı sayesinde tüm geleneksel cihazlar yapay zekayla yönetilen akıllı şehir cihazlarına dönüşebiliyor.



Ekin SPOTTER, modüler çözümlerde inovasyonun temsilcisi

Modüler çözümlerin sundukları özellikler ise geleneksel çözümlere göre daha kapsamlı. Ekin’in SPOTTER adını taşıyan ve tamamen modüler akıllı şehir çözümü, inovatif yapısıyla, birden fazla tipte akıllı şehir çözümünün sunduğu özellikleri bünyesinde topluyor.

Altı şeride kadar yollarda trafik yoğunluğu ve hız tespiti yapabilen Ekin SPOTTER, kırmızı ışık yönetimi, plaka ve yüz tanıma özellikleri ile daha güvenli ve akıllı şehir yönetime olanak sağlıyor.

Park yönetimi ile alan kullanım verimliliğini artıran ve park ihlallerini tespit eden modüler akıllı şehir mobilyası Ekin SPOTTER, park eden elektrikli araçlar için de şarj istasyonu ve Wi-Fi erişim noktası görevi görüyor.



Güvenlik ön planda

Ekin SPOTTER, güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Araçların takip mesafesini koruyup korumadıklarını tespit edebildiği gibi, şerit ihlallerini ve kazaları, çalıntı ve aranan araçları plaka üzerinden tespit ederek, ilgili birimlere haber verebiliyor.

Çevresel ölçüm özelliği ile hava durumu ve hava kirliliğini algılayan Ekin SPOTTER, akıllı şehir aydınlatma yönetimi yaparak da enerji maliyetlerini düşürüyor.