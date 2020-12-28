Dijital pazarlamada yapay zeka çağı başladı

Yapay zeka, günümüzde dijital pazarlama çalışmalarının eskiden mümkün olmayan kabiliyetlerle destekliyor. Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, yapay zekanın dijital pazarlamadaki kullanım alanlarını ve potansiyel faydalarını açıkladı.

Yapay zeka, bir makinenin insan zekası gerektiren bilişsel işlevleri gerçekleştirmesini sağlayan tekniklerin birleşimini tanımlamak için geniş bir tanım olarak kullanılıyor. Makinelerin çevresini öğrenme, tartışma ve etkileşim kurma becerisin içeren yapay zekanın (AI) en bilinen yöntemleri makine öğrenimi ve derin öğrenmedir. Dijital pazarlama, yeni nesil araçlar sayesinde bu tekniklerden, hedefleme, kişiselleştirme, sosyal dinleme ve içerik tasarımını iyileştirme gibi amaçlarla faydalanıyor.

Makine öğrenimi ve derin öğrenmenin kullanılması, pazarlama performansının iyileştirilmesini mümkün kılıyor. Diğer yandan, Accenture’un 2019 tarihli bir araştırmasına göre pazarlama yöneticilerinin %84’ü, yapay zekanın hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğuna inanıyor.

Digital Exchange’in bünyesindeki RAWY gibi yapay zeka teknolojisine erişimi kolaylaştıran dijital pazarlama çözümleri sayesinde, yapay zeka teknolojisinin avantajlarından pazarlama dünyası da faydalanabiliyor.

Yapay zekânın dijital pazarlama kabiliyetlerinin çevrimiçi dönüşümleri ve yatırım getirisini artırdığına dikkat çeken Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Dijital pazarlama çalışmalarında yapay zekadan faydalanan şirketler önümüzdeki dört yıl içerisinde gelirlerini yüzde 30’a kadar artırma potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka, hangi dijital pazarlama görevlerini gerçekleştirebilir?

Günümüzde birçok pazarlama görevini otomatikleştirmek ve süreçleri iyileştirmek için kullanılan yapay zeka, makul bir zaman çerçevesinde elle yapılması zorlu ve hatta imkânsız olan görevlerde, pazarlama uzmanlarına zaman kazandırarak onlara yardımcı oluyor.

Pazarlama ekipleri, yapay zeka çözümlerinde bir kez algoritmaları yapılandırarak, sonuç almaya başlayabilirler. Bir kez yapay zeka çözümü süreçlere entegre edildiğinde, pazarlamacıların sadece sonuçları analiz etmesi gerekir. Yapay zeka çözümlerinin kazandırdığı zaman ise stratejik açıdan daha önemli görevlere ayrılabilir.

Dijital pazarlamada yapay zekanın avantajları

Yapay zekâ ile gerçekleştirilebilen dijital pazarlama çalışmaları, verinin toplanmasından analizine, hedef kitle analizinden kitle segmentasyonuna, kullanıcı tercihlerine özel ürün önerilerinden sohbet botlarına kadar geniş bir çeşitlilik gösterir. Bu çalışmalar aşağıdaki avantajları sağlar:

Yapay zekâ, büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak değerlendirebilir ve önceden tanımlanmış kurallara göre işleyebilir. Dönüşüm olasılığı veya bir ürün veya pazarlama mesajına olan ilgi gibi bilgileri belirleyebilir.

Ziyaretçilerinizi mevcut davranışlarına göre gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırabilir ve ardından kararsız ziyaretçiler veya belirli bir ürün veya mesajla ilgilenenler gibi çok detaylı kriterlere sahip segmentler oluşturabilir. Ayrıca yapay zekadaki segmentler sabit kalmaz. Satın alma niyetine veya ziyaretçilerin alıcılığına bağlı otomatik güncellenir.

Kişiselleştirme kabiliyetleriyle, web sitenizin her öğesini, tanımladığınız ziyaretçi segmentlerine göre gerçek zamanlı olarak özelleştirmenize olanak tanır. Yapay zekâ ile algoritmalar tarafından gerçekleştirilen segmentasyona göre gerçek zamanlı olarak aksiyonları tetikleyebilirsiniz. Bu, eylemlerinize öncelik vermenize ve en önemlisi hedefleme çok daha kesin olduğu için pazarlama bütçenizi optimize etmenize olanak tanır.

Marka imajınızı online olarak izleyebilmek için, web sitesini ve sosyal medyayı sürekli analiz etmek esastır. Bu verilerin hacmi ve mevcut olduğu formatlar (metin, resim veya videolar gibi) aralığı da sürekli olarak büyümektedir. Tüm bunları manuel olarak işlemek gittikçe zorlaşıyor. Yapay zekâ bu görevi otomatikleştirebilir ve her şeyden önce çok daha kesin bilgileri çok daha hızlı elde edebilir. Markanız için yeni bir etkileyicinin belirlenmesine veya potansiyel bir krizi gelişmeden önce tespit etmenize yardımcı olacak ideal bir araçtır.

Web sitenizin ziyaretçileri olduğunda, herhangi bir soruları olduğunda iletişime geçmenin kolay olmasını isterler. Yalnızca insan personele güvenerek, özellikle günün veya gecenin herhangi bir saatinde gelebildikleri için, çok sayıda isteği aynı anda ele almak zor olabilir.

Bir AI algoritmasıyla çalışan sohbet robotları günün her saati anında yanıt verebilir. Sorgu anlayışına bağlı olarak, gerçek zamanlı olarak ilgili cevapları verebilir ve böylece müşteri memnuniyetini artırabilirler.

Yapay zeka ile dijital kampanyalar daha etkili

Verilerin doğru bir şekilde toplanması ve kullanılmasının günümüz pazarlama faaliyetlerinin temel taşı olduğunu vurgulayan Digital Exchange CEO’su Pamuk, “Yapay zekâ destekli dijital pazarlama araçları, çok insanlar tarafından gerçekleştirilmesi fazla zaman alacağı görevleri üstlenerek, firmaların büyüme hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor” dedi.

Yapay zekanın sunduğu modern dijital pazarlama pratikleri, kurumlara ve pazarlama uzmanlarına birçok avantaj sağlar. Yapay zekâ, daha fazla görevi daha hassas bir şekilde ve çok kısa bir zaman dilimi içinde hatta gerçek zamanlı olarak işleyebilir. Pazarlamacıların, pazarlama kampanyalarını tanıtarak yatırım getirilerini önemli ölçüde artırmalarına olanak tanır.

Yapay zekâ, pazarlama uzmanlarını aşağıdaki gibi hedeflerin uygulanmasında desteklemek için dijital pazarlama stratejilerinde müşteri katılımını artırmak, dönüşümü artırmak ve müşteri sadakatini artırmak gibi çeşitli şekillerde kullanılabilir.

Digital Exchange, yapay zeka alanında iki yerli çözümle iddialı

Digital Exchange bu alanda iki farklı çözümle pazarlama dünyasına etkili çözümler sunuyor.

RAWY adlı bulut tabanlı video hazırlama platformu, iş dünyası ve e-ticaret odaklı çözümleriyle endüstri standartlarında video tasarımlarını özgürleştirirken, çıktı sürelerini kısaltıyor. RAWY, özellikle geleneksel reklam videolarının sosyal medya ve dijital mecralara taşınmasını kolaylaştırıyor. Tasarım bilgisine sahip olmayan profesyonellerin bile kendi videolarını tasarlayabilmesini mümkün kılan platform, yapay zekâ destekli e-ticaret teknolojisi RAWY CAMP ile e-ticaret sektörüne özel çözümler sunuyor.

Yurt dışına açılmak isteyen markaları başarıya ulaştırmak için farklı çözümleri bünyesinde toplayarak benzersiz bir platform olan ihracat.in ise markaların tüm strateji, planlama ve operasyonel süreçlerini yönetebilmesini sağlıyor. Platform ile Digital Exchange, marka tescilinden e-ihracatla ilgili teşviklere, yapay zeka destekli pazar araştırmalarından dijital fırsatların tespit edilmesine, e-ticaret sitesi hazırlanmasından sosyal medya çalışmalarına, pazar yeri yönetiminden medya planlamaya kadar her aşamada markaların yanında yer alıyor. Platformdaki Theadx Export, dünyanın ilk yapay zeka tabanlı ihracat planlama aracı olma özelliğini taşıyor ve GTİP kodu ile yıl bazında tüm dünyanın ihracat verilerini inceleme olanağı sağlıyor. Ürünler ile ithalatçı firmaları eşleştiren ürün, detaylı piyasa araştırması, veri madenciliği ve medya planlama yapabiliyor.