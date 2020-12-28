Evlilik yolunda ilerlemek isteyenleri 2021 yılında neler bekliyor?

Hayatımızda köklü değişimler yapmaya sürüklendiğimiz zorlu bir seneyi geride bırakıyoruz. Alışkanlıklarımızı ve tercihlerimizi değiştirdiğimiz yeni dünyada, geçmişte alıştığımız birlikteliklerdeki dinamizmin de aynı şekilde ilerlemesini beklememeliyiz. Gündelik rutinlerimiz bile sene içerisinde adaptasyona uğramışken, ilişkilerimizdeki dinamikler de yeni yılda farklılık gösterecek. Peki, ciddi ilişkilerimizi daha emin adımlarla yürütmek ve doğru kişi olduğuna inandığımız partnerimizle ömürlük birlikteliğimizi kurmaya hazırlanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 2021 yılında evlilik yolunda ilerlemek isteyen bireylerin hangi tutumları ilişkilerinde ön plana çıkıyor?

Farkındalıklı dinleyici

Gündelik hayatınızın önemli bir bölümünü partnerinizle birlikte geçiriyorsunuz ve karşılıklı paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Peki, karşınızdaki kişiyi gerçekten dinliyor musunuz?

Sağlıklı bir ilişkinin en temelinde karşınızdaki kişiye dikkat vermek, farkındalıklı dinlemek, onu anlama sürecine aktif biçimde dahil olmak yatıyor. Farkındalıklı dinleme, karşımızdakinin kelimelerle ifade etmekte zorlandığı hislerini de anlamamızı sağlar. İletişim uzmanlarına göre, iletişim esnasında dinlediğimizi belli edecek bazı tepkiler vermemiz çok önemli. Takdir etme, özetleme, soru sorma gibi şeyler de farkındalıklı bir dinleyici olduğumuzu partnerimize yansıtmamızda kilit rol oynuyor.

Türkiye’de ilişki uygulaması kategorisinde en çok indirilen, evlilik odaklı ciddi ilişki arayanları bir araya getiren, çevirim içi tanışma uygulaması Hawaya da kullanıcılarına, karşılıklı olarak bütün dikkatlerini yalnızca birbirlerine vermelerini sağladığı ve aynı anda diğer kullanıcılarla iletişime ara verdikleri sohbet imkanı sağlıyor. Uygulamaya özgün ‘Özel Mod’ seçeneği ile eşleşmeleriniz arasından size en çok hitap eden kişi ile sohbetinizi bir üst boyuta taşıyabiliyorsunuz.

Karşılıklı alan tanımak

‘’Sen benimsin, ben seninim’’ bakış açısı, ilişkiyi kilitleyen ve bir sonraki seviyeye taşımaya olanak sunmayan faktörlerden biri. Özellikle kendimizle çatıştığımız, alışkanlıklarımızın dışına çıkmaya mecbur kaldığımız zorlu bir seneyi geride bırakırken, ilişki yaşayan bireylerin bağlılık ve özgürlük sınırlarını iyi belirlemesi daha da önemli. Ciddi ilişkinin, mahkûmiyet alanına dönüşmemesi, özellikle her bireyin birlikteliğini kendisi olarak sürdürmesi ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için oldukça önemli. İlişki uzmanları; yeni yılda doğru adımlarla evlilik yolunda ilerlemek isteyen kişilere, “Birlikte çok zaman geçirin ama her an birlikte olmayın. Kendinize de zaman ayırmanız ilişkiyi besler.” şeklinde tavsiyede bulunuyor.

Ortak hobi geliştirmek

Yeni yıl için radikal kararlar aldığımız, hedefler belirlediğimiz şu dönemde partnerinizle ortak geliştirebileceğiniz bir hobi edinmeyi de listenize ekleyebilirsiniz. Ortak zevk alanları oluşturabilir ve bunları geliştirmek ilişkinizin dinamiğini canlandırarak, bir sonraki aşamaya emin adımlarla ilerlemenizi sağlayabilir.

Yapılan psikolojik araştırmalar, ortak zevkleri olmayan çiftlerin ilişkilerinin uzun ömürlü olmadığını ortaya koyuyor. Birlikte yapabileceğiniz iki kişilik hobiler geliştirmek aslında sandığınızdan da kolay. Satranç, tavla ya da kelime oyunu gibi iki kişilik oyunlar oynayabilir, maket yapmak veya seramik gibi sanatsal yönünüzü besleyecek hobiler deneyebilirsiniz.

Önemli olan, birlikte bir şeylerle uğraşmanız olacaktır. Bisiklete binmeyi, koşuya çıkmayı birlikte egzersiz yapmayı keyifli birlikteliklere kolaylıkla dönüştürebilirsiniz.

Hawaya bu konuda da size yardımcı oluyor ve partner seçimlerinizde ortak hobilerinizin olduğu kişilerle eşleşmenizi sağlayacak imkanlar tanıyor. Uygulamayı kullananlar, potansiyel eşleşmelerinin profillerinde ilgi duydukları aktivite ve hobilerini görebilme fırsatını yakalıyor. Bu sayede eşleşen çiftler, ortak ilgi alanlarına sahip olurken aynı zamanda vakitlerini keyif aldıkları benzer hobiler ile değerlendirme şansını elde ediyor.

İyi davranmak

İlişkilerin karşılıklı emek gerektirdiğini unutmamalıyız. Sadece karşı tarafın sizinle ilgilenmesini ve size saygı göstermesini beklerseniz, ilişkinizin ilerlemesi sekteye uğrayabilir. Sürekli karşı taraftan bir beklenti içinde olmak yerine siz harekete geçin ve iyi niyetli tutumunuzu sergileyin. Örneğin, hediye almak için özel bir günü beklemeyin. Ona hediye alarak; partnerinizin nelerden hoşlandığını bildiğinizi, onu ne kadar iyi tanıyabildiğinizi ve değer verdiğinizi gösterme fırsatını yakalamış olabilirsiniz.

Dijital dünyanın alışkanlarına kapılmamak

İlgi odağınızın sadece karşı tarafta olması gereken zamanlarda dijital dünyayla iç içe olma hali ciddi ilişkiyi zedeliyor. Kimimizin dijital dünyayla ayrılmaz bir bütün haline geldiği yeni dünyada teknolojiden uzak kalmak oldukça zor olsa da, farkında olmadan telefonda sürekli mailleri, mesajları, haberleri kontrol ederek; yanı başımızdaki teknolojik imkanların cazibesine kapılıyor, ciddi ilişkiye ayrılması gereken kaliteli zamandan çalıyoruz. Oysaki partnerinizle daha kaliteli zaman geçirmeniz mümkün. Örneğin birlikte ‘telefon kapatma saatleri’ belirleyebilirsiniz. Telefonunuzu uçak moduna alıp ve dış faktörlerin etkisi olmadan sadece karşınızdaki bireye odaklı geçireceğiniz vaktin tadını çıkarabilirsiniz.

Tüm bu güzel önerileri destekleyen, evlilik yolunda ciddi ilişki uygulaması Hawaya’nın da kullanıcıları bakın ne zaman evlenmek istiyormuş?

Hawaya, kullanıcılarına yönelik yaptığı araştırmada %50si “Ne zaman evlenmek istiyorsunuz?” sorusuna en kısa zamanda diye belirtirken, %35’i ise 1-2 yıl içinde şeklinde yanıt veriyor.

Hawaya Global Marka Direktörü Ezgi Ceren Işık’ta, evlilik yolunda ilerlemek isteyen bireylere sundukları olanakları şöyle dile getiriyor. “Kullanıcılarımıza sağlıklı seçim yapabildikleri, güvenilir bir ortam sunuyoruz. Doğru kişi ile tanışmanın ötesinde, yaşanılan birlikteliğin sürdürülebilir ve sağlıklı bir ilişkiye dönüşmesi bizler için oldukça önemli. 3 milyon üyemizin 10 bininin ‘Hawaya’da aşkı buldum diyerek’ uygulamayı telefonlarından kaldırmaları ve partnerlerini bulmuş olmaları da ayrıca bizi çok mutlu ediyor. Yeni dünya düzenini ve insanların değişen beklentilerini gözlemleyerek Hawaya platformuna sürekli yenilikler ekliyoruz.’’