EHP teknolojisiyle bu kış 18 dakikada ısınmak mümkün!

Her kış olduğu gibi bu kış da ısınma problemi tartışmalara neden oluyor. Kış sıcaklığının ortalama 3-5 derece arası geçtiği Türkiye’de hane halkının ve ofis çalışanlarının çoğunun aklında “Bu kış ısınabilecek miyiz?” sorusu beliriyor. Tasarruflu, hızlı ve verimli ısınmanın yolunu geliştirdiği EHP teknolojisiyle açan Enover Enerji, gerçek yaşam konforu için gerekli olan 21 derece oda sıcaklığını EHP’li peteklerle 18 ile 22 dakika içerisinde sağlıyor.

“Isındık mı? Isınacak mıyız? Yüksek faturalar gelmeden ısınmak mümkün mü?” gibi soruların sıkça duyulacağı döneme girildi. Her kış mevsiminde fatura ve ısınma ikileminde sıkışıp kalan tüketicileri ise güzel haberler bekliyor. Hem yüksek faturalar ödeyip hem de verimli ısınamayanların imdadına koşacak EHP teknolojisini geliştiren Enover Enerji, dünyada ilk ve tek, bilinen en hızlı, en verimli, en maliyet etkin ve en basit ısı transfer sistemini peteklerde kullanarak yüksek faturalara son vermeyi hedeflerken aynı zamanda muadillerine oranla bir odayı 18 ile 22 dakika içerisinde gerçek yaşam konforu için gerekli olan 21 dereceye de ulaştırabiliyor.

Gerçek yaşam konforu sıcaklığına ulaşmak zaman ve paraya mal oluyor

Her mevsimin yaşandığı Türkiye’de, kış aylarına girildi. Ortalama sıcaklığın 3 ile 5 derece arası olduğu bu mevsimde ise ısınma bir hayli önem arz ederken hem konutlarda hem de iş merkezlerinde ısınma için yüksek faturalar ödenmesine rağmen verimli ve tasarruflu ısınmanın gerçekleşmediği de görülüyor. Özellikle gerçek yaşam konforu için gerekli oda sıcaklığı olan 21 derece için zaman ve para sorununa çözüm getiren Enover Enerji, çeşitli geometrik şekillerde çalışabilen ve üç fazlı tek ısı transfer sistemi olan EHP teknolojisi ile daha hızlı, daha verimli ve ekonomik ısınmayı mümkün kılıyor.

Muadillerine oranla büyük kazanç sağlıyor

Isınmanın ve karşılığında yüksek faturalar ödemenin orantılı bir şekilde yükselmesinin arkasında eski teknolojinin yetersizliği bulunuyor. Yaklaşık yüz yıldır aynı teknoloji ile donatılan standart petekler, gerçek yaşam konforunu sağlayan 21 dereceye yaklaşık 45 dakikada ulaşabiliyor. Bu da beraberinde tüketicilerin yüksek faturalar ödeyerek, tasarruflu ve verimli olmayan bir ısınma deneyimi yaşamasına neden oluyor. Ancak teknolojinin ısınmaya yön vermesi için gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla ısı transferine farklı bir boyut katan Enover Enerji, içerisinde nano teknolojik partikülleri bulunduran EHP teknolojisinin yer aldığı petekleriyle muadillerine oranla bir odayı 18 ile 22 dakika içerisinde gerçek yaşam konforu için gerekli olan 21 dereceye ulaştırabiliyor.