Bayram tatilinin olmazsa olmaz cihazları Hakman’dan!

Tüketici elektroniği sektöründe dünyanın dev markalarını Türkiye pazarıyla buluşturan Hakman Elektronik, bayram ve tatilin keyfini artırmak isteyenlere harika seçenekler sunuyor. Tatile çıkmadan önce, Hakman’ın her yaşa ve her tarza uygun ürünlerini www.hakman.com.tr internet sitesiyle

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Yaklaşan bayramı fırsat bilen pek çok kişi şimdiden tatil planlarını yaptı. Bavullar hazırlanmaya başlarken, huzurlu ve konforlu bir tatil için beraber götürülecek ürünlerin listesi de hazırlanıyor.

Tüketici elektroniği sektöründe dünyanın dev markalarını Türkiye pazarıyla buluşturan Hakman, kişisel bakımdan eksiksiz bir kahve keyfine, teknoloji aksesuarlarından yaratıcı yemek pişirmeye kadar çok çeşitli ihtiyaçlar için donanımlı bir ürün portföyü sunuyor. Tatilde bakımlı ve güzel görünmek isteyenler için, BaByliss’in her bütçeye uygun kadın-erkek ürünleri fark yaratıyor. Baseus’un teknolojide trendleri belirleyen ürünleri cazip seçenekler sunarken, Cuisinart yaratıcı yemek pişirmeye gönül veren kullanıcıların mutfaktaki en iyi yardımcısı olmaya aday. Melitta kahve makineleri kahve tutkusunu zirveye taşırken ütülemenin uzmanı Laurastar kullanıcıların zamandan ve efordan tasarruf etmelerini sağlıyor.

Tatilde de bakımsız çıkmam diyenlere; BaByliss

Kişisel bakımın lider markası BaByliss, tatilde de şıklıktan ve bakımdan taviz vermek istemeyen kadınlar için, salon profesyonelliğinde saç şekillendirme imkanı sunuyor. BaByliss Hydro-Fusion Saç Kurutma Makinesi, saçları kuruturken bakım yaparak parlak görünmesini sağlıyor ve kabarmasını engelliyor. Saçları yumaşatarak neme doyuruyor. Gelişmiş plazma iyon teknolojisine sahip 2100 W yüksek performanslı saç kurutma makinesi, belirgin bir yumuşatma ile güçlü, hızlı kurutma sağlıyor. Düzgün hacim oluşturmaya yardımcı olan plazma negatif ve pozitif iyonların bir karışımını yayıyor. Saçı karşı konulamaz derecede yumuşak ve doğal bir hacimle parlak bırakıyor.

Hydro-Fusion Hava Üflemeli Saç Şekillendirici ise saçları nemlendirirken şekillendiriyor. Gelişmiş plazma iyon teknolojisine sahip ürünün, 700 W yüksek performanslı, 50 mm çift yöne dönen fırçası bulunuyor. Hacimli görünüm sağlayan plazma negatif ve pozitif iyonların bir karışımını yayarak, saçta yumuşak ve doğal bir hacimli parlaklık bırakıyor.

Son dönemde özellikle erkeklerin de gözde markası haline gelen BaByliss, saç sakal kesme ve şekil verme ürün ailesi ile en iyi tatil arkadaşlarından biri olmaya hazır. Japon çeliği kullanılarak imal edilen, hassas kesici ve folyo tıraş başlığı özelliklerine sahip BaByliss Japon çelik serisi; BaByliss E990E Japanese Steel Dijital Saç Kesme Makinesi, BaByliss T890E Japanese Steel Sakal Kesme ve Şekillendirme Makinesi ve BaByliss MT890E Japanese Steel 12 Başlıklı Yüz & Vücut Bakım Kiti’nden oluşuyor. MT890E Japanese Steel 12 Başlıklı yüz ve vücut bakım kiti, son derece yetenekli ve fonksiyonel bir cihaz. Su geçirmeyecek şekilde tasarlanan ürün, güçlü ve çok yönlü özelliğiyle duşta da rahatlıkla kullanım imkanı sunuyor. Dijital LED ekran, kalan pil şarjını, kilitleme işlevini ve seçilen ayarı gösteriyor. Lityum iyon pili sayesinde 160 dakikaya kadar olağanüstü kablosuz performans sağlıyor.

Baseus’la tatilinize konfor katın!

Pandemi nedeniyle tatillerde, hayatı kolaylaştıran teknolojik ürünlerin varlığı daha da önem kazandı. Baseus, tasarımlarında inovasyon ve estetiğe sadık kalarak, teknolojik, trendlere uygun ve çevre dostu ürünleriyle tatil boyunca yanınızda olacak. Taşınabilir şarj aleti, kablosuz kulaklık, araç içi aksesuarlar, kablosuz şarj üniteleri, kablolar, dönüştürücü ve USB hub’lar, oyun aksesuarları ve telefon kılıfları gibi çok sayıda ürün Baseus’un hayatı kolaylaştıran ürünleri arasında yer alıyor.

Cuisinart, en leziz yemeklere ilham veriyor

Eğer tatilinizi izole bir şekilde kiralık villa veya yazlıkta geçirmeyi düşünüyorsanız ve yemeğinizi kendiniz yapmayı tercih ediyorsanız, tatil boyunca en yakın arkadaşlarınızdan biri Cuisinart olabilir. Cuisinart serisi modeller, özellikle de sevdiklerinizi bir araya getiren bayram sofraları için hünerlerinizi sergilemenizde en büyük desteçiniz olmaya hazır. Kendini mutfak sanatına adamış bir marka olan Cuisinart’ın yaratıcı yemek pişirmeye ilham veren çok geniş bir ürün portföyü bulunuyor. Cuisinart Stand Mikser SM50E Eliptik rotasyonlu (kendi ve kabın etrafında) çırpma sayesinde mükemmel karıştırma, yoğurma harç yapma yeteneğine sahip. Tek tuşla elektronik olarak kontrol edilebiliyor ve farklı işlevlere uygun 12 hız ayarı bulunuyor. 5 litre paslanmaz çelik karıştırma kasesiyle kullanım kolaylığı sağlıyor. Cuisinart cihazları, mini mutfak robotu, çok işlevli ızgaralar, profesyonel dondurma makinesi gibi son derece fonksiyonel cihazlarıyla da mutfakların olmazsa olmazları arasında yerini alıyor.

Laurastar: Taşınabilir ütü değil tatil arkadaşı!

Tatilde en büyük ihtiyaç hissedilen ürünlerden biri de etkili ve pratik bir ütüdür. Şık görünmek önceliğiniz ise her gittiğinizde yerde bir ütü bulmanız da kolay değildir. Tatilde de yanınınızda taşıyabileceğiniz kadar ergonomik olan Laurastar IGGI, sizin için nokta atışı bir tercih olabilir. Kolaylıkla taşınabilecek kadar kompakt yapısı sayesinde Laurastar IGGI, son dakika kıyafet değişikliklerinde kırışıklıkları da açmak üzere standart bir buharlı düzleştiriciden daha fazlasını sunuyor. IGGI, DMS kuru buhar teknolojisi ve aynı zamanda gücü sayesinde, kıyafetleri yüksek basınçta yumuşatıyor, dolgunlaştırıyor, canlandırıyor ve en narin olanlar dahil tüm tekstil ürünlerinin kırışıklıklarını açarak, güzelleştiriyor.

Tatilde kahve tutkunuzu Melitta ile giderin!..

Yazlığınızda dışarı çıkmadan dumanı üstünde bir kahve keyfi yaşamak istiyorsanız Melitta’nın kahve makineleri tam size göre… Melitta’nın ürünleri arasında, 20 santimetre genişliğiyle en son teknolojiyi temsil eden, dünyadaki en kompakt tam otomatik kahve makineleri arasında yer alan Avanza başı çekiyor. Tüketici dostu fonksiyonlar ile Avanza, yeni pompa kontrolü ve kahve ile su arasında ideal temas süresi sayesinde aromatik kahve keyfi yaşatıyor. Ekstra büyük kahve çekirdeği bölmesi ve 1,5 litrelik su haznesi sayesinde Avanza, ‘büyüklerle’ kolayca rekabet edebiliyor. Entegre kolay süt köpürtme sistemiyle öne çıkan Avanza, baristaların hazırladığı sütlü kahve spesiyalitelerini kolaylıkla evde yapabilmenize yardımcı oluyor.

Melitta Aroma Fresh Filtre Kahve Makinesi ise gerekli miktardaki kahve çekirdeğinin taze olarak öğütülmesini sağlıyor. Kahve doğrudan filtre torbasına düşüyor ve demleme işlemi otomatik olarak başlıyor. Öğütücü ile filtre torbası arasındaki bu doğrudan bağlantı, kahvenin içerdiği tam 800 aromanın ilk andaki tazeliğiyle korunmasını sağlıyor. Kahve tutkunları, kahvenin sertliğini, tamamen kişisel zevklerine göre hafif, orta veya sert olacak şekilde seçebiliyor.