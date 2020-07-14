HUAWEI Watch GT 2 Serisi ile Kan Oksijen Doygunluğu (SpO2) Ölçümü hayat kurtarabilir

HUAWEI’nin WATCH GT 2 Serisi akıllı saatleri, kandaki oksijen doygunluğu seviyesini (SpO2) izlemenize yardımcı oluyor. Tek dokunuşla, kalbinizin ve akciğerlerinizin vücudunuza ne kadar oksijen gönderebildiğini kontrol edebilmeniz mümkün.

Vücudumuzun düzgün çalışmasını sağlayan kan oksijen doygunluğu (SpO2) önemli bir sağlık göstergesi. Şimdiye kadar bu sağlık kriterini kontrol etmek için ayrı bir sağlık ekipmanına ihtiyaç duymuş olabiliriz, ancak teknoloji ilerledikçe, normal bir SpO2 seviyesine sahip olup olmadığımızı kontrol etmenin artık daha hızlı ve akıllı yolları var.

SpO2 ne demek?

Kan basıncı ve kalp atım hızının yanı sıra, oksijen satürasyonu, özellikle hastane muayenelerinde yapılan ilk ölçümlerden biridir. SpO2, kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyelerini temsil eder. Normal bir yetişkinin kalbi dokulara dakikada yaklaşık 5000 ml kan pompalar ve 1000 ml oksijen gönderir. Kandaki oksijen seviyesi çok düşükse, vücut düzgün çalışamaz, bu duruma hipoksemi denir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Normal SpO2 düzeyi nedir?

Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. Bir kişinin SpO2 seviyesinin, tamamlayıcı oksijen gibi herhangi bir dış yardım almadan normal seviyenin üzerine çıkma olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte, SpO2 seviyesi normalin altındaysa, o kişide hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum doktorlar tarafından derhal tedavi gerektirir.

SpO2 düzeyi nasıl ölçülür?

SpO2 seviyesini ölçmenin en etkili ve doğru yöntemi, arteriyel kan gazı (ABG) testidir. Kan örneğindeki oksijen ve karbondioksit seviyesi laboratuvar ortamında ölçülerek yapılan bu testi evde yapmak çoğunlukla mümkün olmadığı gibi, biraz acı verici de olabilir.

En yaygın ikinci yöntem nabız oksimetresi kullanmak. Bu sayacın, kişinin kan akışından ışık emilimi yoluyla dolaylı olarak kandaki oksijeni ölçmek için parmağını koyduğu küçük bir klipsi vardır.

İki geleneksel yöntemin yanı sıra HUAWEI, akıllı saatleri için özel bir SpO2 IR sensörü ve algoritması ile kullanıcının SpO2 seviyesini izleme özelliğini dahil etti. Testi çalıştırmak için tek yapılması gereken menüden bu özelliği seçmek. Otomatik olarak başlayan test sırasında kullanıcının hareket etmeden bir dakika kadar yerinde durması, testin güvenilir sonuçlar vermesi için yeterli.

HUAWEI Watch GT 2 Serisi’nde SpO2 takibi

HUAWEI Watch GT2 Serisi akıllı saatlerin geleneksel yöntemlere göre en büyük avantajı, kullanıcıların testi ekstra bir tıbbi ekipmana ihtiyaç duymadan istedikleri zaman yapabilmeleri. Örneğin, bir yürüyüşe çıkacaksanız veya evde çalışacaksanız, yanınızda nabız oksimetresi taşımak zahmetli olabilir.

HUAWEI’nin SpO2 ölçüm yapabilen akıllı saatlerinden WATCH GT 2, siyah (46mm), kahve deri (46mm), haki deri (42mm) renk seçenekleri 1.499 TL ve pembe altın (42mm) renk seçeneği ise1.599 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza’da tüketicilere sunuluyor.

HUAWEI’nin en yeni akıllı saati WATCH GT 2e ise grafit siyahı, kırmızı lav ve yeşil nane renk seçenekleri ile 1.099 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza’da yerini alıyor. Ayrıca tüketiciler, sadece 1 TL daha fazla fiyat vererek 10.000 mAh gücündeki HUAWEI Powerbank’e sahip olabiliyorlar.