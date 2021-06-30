E-cüzdan şikayetleri yüzde 380 arttı

Son yılların popüler ödeme çözümlerinden biri olan e-cüzdanlar ve elektronik para uygulamalarıyla ilgili tüketicilerin sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar verilerine göre kullanıcılar en çok sisteme giriş yapamamaktan şikayetçi oldu. Transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi en çok dile getirilen diğer sorunlar olarak öne çıkarken verilere göre geçen yıl ile kıyaslandığında e-cüzdanlarla ilgili şikayetler yüzde 380 arttı.

Özellikle genç jenerasyon tarafından ilgiyle karşılanan e-cüzdanlar, dijitalleşmeyle birlikte cebimizde taşıdığımız cüzdanların yerini alıyor. Ödemelerin ya da para transferlerinin akıllı cihazlar tarafından yapıldığı e-cüzdanlar sayesinde paranızı kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Tüm dünyada mobil ödemelerin sadece yüzde 9’u dijital cüzdanlarla gerçekleştiriliyor. Ancak beklentiler ilerleyen dönemde bu oranının her yıl artması yönünde… E-cüzdanların kullanım oranları her geçen yıl artsa da geniş hedef kitlelerinde bu ödeme çözümüne dair güvenlik kaygıları da devam ediyor. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, e-cüzdan ve elektronik para uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi.

Şikayet sayısı 14 bini geçti

2020-2021 (Ocak-Şubat-Mart-Nisan) E-cüzdan ve elektronik para uygulamaları verilerini karşılaştıran Şikayetvar verilerine göre bu sektörle ilgili 2020’de 3 bin 66 olan şikayet sayısı 2021’de yüzde 380 artış göstererek 14 bin 705’e yükseldi. Aynı dönemde kripto parayla ilgili şikayet artış oranıysa 9 bin 927 oldu. Sanal pos ve ödeme uygulamalarındaysa bu oran yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti. Aynı araştırmanın sonuçlarına göre elektronik bankacılık ve para transferi şikayetleri yüzde 6 oranı düşüş gösterdi.

Şikayetlerin yüze 58’i çözüldü

E-cüzdan ve elektronik para uygulamaları sektöründe 2021 yılının ilk beş ayında 4 bin 396 şikayet sayısıyla en çok şikayet Nisan ayında gelirken bin 811 şikayet sayısıyla Mayıs şikayetlerin en az geldiği ay oldu. Verilere göre çözüm ve karar verme aracı olan Şikayetvar’da e-cüzdan ve elektronik para uygulamalarıyla ilgili 2020-2021 (Ocak-Şubat-Mart-Nisan) gelen şikayetlerin yüzde 58’i çözüme kavuştu.

En çok nelerden şikayet ediliyor?

Sisteme giriş yapamama

Transfer işlemlerinin yavaş olması ve paranın hesaba geçmemesi,

Sanal kart 3d ile işlem yapılmaması

Elektronik bankacılık başvurularında çıkan sorunlar

Hesabın askıya alınması, şifre blokesi

Elektronik bankacılıkta mobil kullanıcı kilitlenmesi ve çözüm sunulmaması(bloke vs)

Uygulama ait kart teslimatının yapılmaması veya gecikmesi

Havale-EFT yapamama, EFT özelliğinin açılmaması

E-cüzdan ve elektronik para uygulamalarıyla ilgili şikayetlerden bazıları:

Açıklama yapılmadan hesabım askıya alındı

“Hesabım askıya alındı ve içinde yüklü miktarda param vardı hiçbir açıklama yapmadan bir şey olmadan hesabım askıya alındı böyle saçma bir uygulama görmedim. Birinin parasına el koyuyorsanız en azından açıklama yapmak zorundasınız.”

Havale hesaba düşmedi

“Kendi hesabımdan arkadaşımın hesabına 8 bin lira para havale ettim, benim banka hesabımdan para çıkmasına rağmen arkadaşımın hesabına düşmedi. Bankadan dekontum var. Müşteri hizmetlerine bir türlü ulaşamıyorum mail attım ona da cevap vermiyorlar. Bu işlemi umarım en kısa zamanda çözerler yoksa hukuki yollara başvuracağım.”

Paramın iadesini istiyorum

“Hesabımdan 750 ve 600 işlem oldu. Canlı destek bağlandım mail atın dediler. Mail attım. 4 saat oldu. Geri dönüş olmadı işlem için mesaj bile gelmedi. Hesabıma da giriş yapamıyorum. Geçici kullanılamıyor diyor. Paramın iadesini istiyorum.”

“Dün gece ödeme sistemi üzerinden banka hesabıma çekim talebinde bulundum para hala gelmedi. Önceden birkaç dakika içerisinde geliyordu. Müşteri hizmetlerini aradığım zaman hatta kaldığımda telefon müşteri hizmetleri meşgul denilip suratıma kapatılıyor. Gereğinin yapılmasını rica ediyorum.”

Güvenimizi zedelediler

“Ödeme sistemleriyle hesabımdaki parayı banka hesabıma çekim yaptım. 3 saat 20 dakika sonra ben canlı desteğe yazdıktan sonra ödediler. Artık bu ödeme sistemine de güven azalıyor. Çevremde bir arkadaşım daha bu şekilde oldu. Güvenimizi zedelediler.”

Para yok oldu

“Bu kadar kötü bir uygulama daha yok. Önce transfer ya da hesaba giriş için gereken onay kodu gelmemeye başladı. Mail atıp hesaptaki bakiyenin banka hesabına iadesini talep ettim. Şimdi hesap hareketlerinde ‘banka hesabınıza iadesi gerçekleşmiştir’ diyor. Bankaya gelen bir para yok. Müşteri hizmetleri işlem sırasında olabilir diyor. Basitçe para yok oldu.”

Kartım gelmiyor

Kart sipariş ettim. 1 buçuk ay oldu. Müşteri hizmetlerini aradım yine de gelmedi. Adresim yanlış diyor ama adresim doğru. Diğer tüm kuryeler bu adrese getiriyor. Uygulamanın kuryesi bulamıyor ne hikmetse. Çoğu kez müşteri hizmetlerini aradım ama yine de gelmedi artık bir çözüm istiyorum.

Hesabımı silemiyorum

“Hesabımı silmek istiyorum ancak iptal seçeneği bulunmuyor. Ayarlar, hesap, profil vs… Her yere baktım. İptal seçeneği yok. Herhangi bir kart tanımlamadım ya da işlem yapmadım. Kişisel bilgilerimin de olması beni rahatsız ediyor. En kısa zaman da sorumun çözülmesini istiyorum.”