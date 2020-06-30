Kadınlar mobil oyun alışverişini artırınca büyüme trendi değişti

“Dijital oyun mağazası Oyunfor.com’un verilerine göre oyun alışverişlerinin miktarı Nisan ayına göre yüzde 25 büyüme gösterdi ve kadınların daha çok mobil oyunlara yönelik harcama yapması, mobilin yeniden büyümeye geçmesini sağladı.

“Oyunun vazgeçilmez adresi” Oyunfor.com, Mayıs ayında en çok harcama yapılan oyunlar ve oyun alışverişleriyle ilgili sonuçları paylaştı.

Mobil oyunlar, kadınlar sayesinde tekrar büyüme trendinde

Türkiye’deki oyunseverlerin Mayıs ayında PC oyunlarıyla ilgili alışverişleri yüzde 10 azalırken, mobil oyunlardaki alışveriş adedi yüzde 10 arttı. Bu artışta kadın oyuncuların alışverişlerinin artması önemli rol oynarken, platforma göre harcama dağılımı aşağıdaki şekilde sıralandı:

– Mobil oyunlar (%55)

– PC oyunları (%25)

– Konsol oyunları (%15)

Koronavirüs dönemindeki oyun alışverişlerinin cinsiyete göre dağılımı ise şöyle oldu:

Kadınlar Erkekler Şubat %10 %90 Mart %25 %75 Nisan %27 %73 Mayıs %30 %70

Mayıs ayında en çok oynanan oyunlar

Oyunfor.com verilerine göre 2020 yılının Mayıs ayında Türkiye’de oyunseverlerin en çok alışveriş yaptığı oyunlar aşağıdaki şekilde listeleniyor.