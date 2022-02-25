Önceleri sadece kış aylarında kullanıldığı bilinen kapüşonlu sweatshirt modelleri artık yaz aylarında da görülür.

İnce dokusu ile mevsimin gereklerine uygun olarak hazırlanır. Sweatshirt dünyasına değişiklik katan detayları ile sweatshirt kullanımını sevdirmek amaçlanır.

Aynı zamanda; dolabında farklılığı arayanların tercihleri arasında olması için çaba harcanır.

İmal edilen kapüşonlu sweatshirt modellerinin şapka kısmını dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Pamuk ipliğinden üretilen bu giyim ürünü cilt dostu olarak tanınır.

Böylece ürünlerin sağlığa hiçbir zararı olmadığı da ortaya konulur. Mevsim geçişleri zamanında oldukça kullanışlıdır.

Kapüşonlu Sweatshirt Çeşitleri

Satın alınacak kapüşonlu sweatshirt çeşitleri arasında pek çok modeli görebilirsiniz. Özellikle son zamanlarda sokak tarzını yansıtan modelleri ile göz bebeği olmaya devam ediyor.

Genç ve orta yaş kesimi için her renk ve modelde ürünü bulmak mümkün.

Baskılı, zincirli, salaş kesim, cep detaylı gibi pek çok özellik kapüşonlu sweatshirt çeşitlerinde birleştirilir. Böylece kendine has bir tarzı olduğu söylenir.

Her türlü renk ve modeli görmek için https://www.beyyoglu.com/kadin-kapsonlu-sweatshirt/ sayfasına göz atabilirsiniz.