Monster Pusat Gaming Kulaklık ile Rakiplerinizin Yerini Attıkları Adımdan Tespit Edin

Multimedya ve oyun tutkunlarının oyun odalarının demirbaşı hâline gelen çok kanallı ses sistemleri, gerek multimedya gerekse oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Özellikle yeni nesil oyunlardaki çevresel ses desteğinin mükemmel şekilde sağlanması, bilgisayar yazılımları aracılığıyla ses kanallarının çıkış gücünün değiştirilebilmesi ve benzeri unsurlar, 5.1 ve 7.1 ses sistemlerinin vazgeçilmez olmasına katkıda bulunuyor. Çok kanallı hoparlörlerin, bilgisayar ve bağlı olabildikleri subwoofer’a olan uzaklıkları arttıkça, multimedya takibi ve oyun süreçleri için özelleştirilen odalar, hoparlörlerden kaynaklanan kablo karmaşasına teslim olabiliyor. Aynı zamanda yan ve arka hoparlörlerin konumlandırılması, kimi kullanıcılar için zamanla tat kaçırıcı bir etkene dönüşebiliyor. Bu noktada oyuncu kulaklığı kavramı devreye giriyor ve modern teknolojilerle donatılan gaming kulaklık modelleri, multimedya ve oyun tutkunlarına pratik ve etkili bir çözüm sunuyor.

Gaming Kulaklık Modellerinin Standart Kulaklıklardan Farkı Nedir?

Kimi çevrelerin, standart donanım bileşenlerinin veya bilgisayar çevre birimlerinin, kozmetik yeniliklerle ele alınıp temel teknik özelliklerinin aynı bırakılmasıyla elde edilen ürünlerin, “gaming” kategorisinde yer aldığı gibi yanlış bir düşüncesi bulunuyor. Söz konusu olan, oyuncu kulaklıkları olsa bile bu düşüncenin tam olarak gerçeği yansıtmadığı, gaming kulaklık çözümlerinin teknik becerilerini değerlendirmekle ortaya çıkarılabiliyor.

Standart bilgisayar kullanıcıları için geliştirilen ve genellikle fiyat açısından erişilebilir olan kulaklıklar, beraberinde getirdiği teknik özellikler açısından, edindiği kulaklıktan özel beklentisi olmayanları memnun edebiliyor. Standart kulaklıklarda sürücü şeklinde isimlendirilen hoparlörlerinin çapının küçük oluşu, üzerinde varsa mikrofonunun yer yer parazitli ve düşük seviyeli ses aktarması, baş bandı kısmının kısa süreli kullanımdan sonra kullanıcıyı rahatsız etmesi, kulaklık kablolarının dayanıksız olması gibi sorunlar gözlemlenebiliyor.

Gaming kulaklık çözümlerinde ise tercih edilen modele bağlı olarak düşük frekanslı sesleri (bas tonlarını) kolayca oluşturabilen geniş sürücüler, oyuncuların takım arkadaşlarıyla sorunsuz iletişim kurabilmelerine yardım eden hassas mikrofon, ayarlanabilir baş bandı kısmı ve yastıklamalı kulaklık bölümleri, bükülme ve kırılmayı engelleyen kablo gibi temel unsurlar bulunuyor. Bunun yanında gaming kulaklık seçeneklerinde oyun deneyimini en üst noktaya taşıyan ve odalarda çok kanallı ses sistemi kullanımına gerek bırakmayan sanal 7.1 ses desteği yer alıyor. Bu sayede oyun tutkunları, günün hangi saatinde, hangi tarz oyunu oynarlarsa oynasınlar, çevresel sesleri eksiksiz şekilde işitebiliyor.

En Tutkulu Oyunculara En İyi Oyuncu Kulaklığı

Odasındaki kablo karmaşasından sıyrılıp, genel amaçlı kullanıma yönelik üretilen kulaklıklara haklı olarak şans vermeyen oyun tutkunları, tercihlerini gaming kulaklık modellerinden yana kullanıyor. Ürettiği oyuncu bilgisayarları ve yine oyunculara yönelik çevre birimleriyle öne çıkan Monster, Pusat serisi oyuncu ekipmanlarını Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset ile güçlendiriyor.

Monster’ın kendine has tasarım anlayışıyla şekillenen gaming kulaklık, oyuncuların, oyun seanslarındaki en önemli yardımcılarından birine dönüşüyor. Üst düzey kaliteli materyallerle üretilen ve konforlu bir kullanım sağlayan ürün, bu konforu, kulakları kaplayarak dış sesleri engellerken oyuncuyu saatlerce bile rahatsız etmeyecek yastıklarıyla zirveye taşıyor. Kullanıcının kendine göre ayarlayabileceği baş bandı gaming kulaklık modeline değer katıyor. Örgülü kablo yapısı sayesinde 2 metrelik kablosu en çetin karşılaşmalara bile dayanıklılık kazanan Monster gaming kulaklık, altın uçlu USB bağlantı noktasıyla farkını ortaya koyuyor.

Pusat Virtual 7.1 RGB gaming kulaklık, teknik özellik noktasında da sınıfı rahatlıkla geçiyor. 50 mm’lik çapa sahip sürücüleriyle farklı frekanslardaki sesleri aslına uygun şekilde aktaran ürün, 7.1 sanal çevresel ses desteğiyle oyuncuların rakiplerinin attıkları adımla bile yerlerini tespit edebilmelerini sağlıyor. Ayrıca model, titreşim kabiliyetiyle derin baslara sahip seslerin, fiziksel olarak da deneyimlenebilmesine olanak veriyor. Yüksek hassasiyetli gizlenebilir mikrofonuyla takım tabanlı oyunlarda iletişimin kesintisiz devam ettirilebilmesini mümkün kılan Monster gaming kulaklık, oyun tutkunlarının motivasyon kaynaklarından biri olan RGB LED aydınlatmayla göz alıcı bir görünüme kavuşuyor. Pusat yazılımı yardımıyla aydınlatmaları kolayca kişiselleştirilebilen aydınlatma, kulaklıktaki fonksiyonel akıllı uzaktan kumanda yardımıyla açılıp kapatılabiliyor. Bunun yanında kulaklığa dair titreşim, ses seviyesi ve benzeri özelliklerin birçoğu, yine gaming kulaklık kumandasıyla yönetilebiliyor.

Hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarla rahatlıkla kullanılabilen Monster Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset, oyun canavarlarıyla buluşmayı bekliyor.