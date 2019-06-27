Neden Toz Torbalı Süpürge Tercih Etmelisiniz?

Yaşam alanlarınızın temizliğinde olmazsa olmazlarından biri, hiç kuşkusuz elektrikli süpürge. Elektrikli süpürgelerin de pek çok çeşidi var ve teknolojinin de gelişmesiyle birlikte gün geçtikçe ürün ve model çeşitliliği de artıyor. Ancak verimli bir temizlik performansı için ihtiyacınıza uygun modelleri tercih etmeniz oldukça önemli. Aynı zamanda, ürününüzden en iyi performansı alabilmeniz ve emiş kaybı yaşamamanız için süpürgenizin bakımını düzenli olarak takip etmelisiniz. Elbette üründe istediğiniz farklı özellikler, süpürge fiyatları arasında çeşitliliklerle karşılaşmanıza neden oluyor. Kablo uzunluğu, gürültü seviyesi, filtre tipi, vakum gücü, toz haznesi hacmi ve enerji verimlilik sınıfı gibi özellikler bunlardan bazıları. Ayıca, su filtreli, toz torbalı ve toz torbasız olarak da üç farklı çeşidi bulunuyor. Toz torbasız süpürgelerin geçmişi 1980’lere dayanıyor. Toz torbalı süpürgeler, toz torbasızlardan daha sonra icat edilmiş olmasına rağmen günümüzde tercih edilen popüler ürünlerden. Üstelik toz torbalı modellerin boyut, ağırlık, derinlik, gürültü seviyesi gibi özelliklerini ihtiyacınıza göre uyarlayabilmeniz mümkün. Peki başka ne gibi avantajları var, gelin göz atalım…

Toz Torbalı Süpürge Kullanmanın Avantajları

Toz torbalı süpürge modelleri uzun süre kullanılabilen, dolduğunda yenisiyle değiştirebileceğiniz torbaları ile etkili bir temizlik fırsatı sunar.

Toz torbalı süpürge çeşitlerinin pek çok işlevsel özelliği mevcuttur. Örneğin turbo özellikli fırçalar, tozların derinlemesine emilmesini kolaylaştırır. Ayrıca toz torbalı süpürge alternatiflerinin yüksek emiş güçleri de temizliği verimli hale getirir.

Torbalı modeller toz torbasız süpürge modellerine göre daha rahat temizlenebilir. Çünkü toz torbalı süpürge temizliğinde tozlar torbalar sayesinde hazneden çıkarılırken dağılmaz.

Ergonomik tasarıma sahip modeller, ulaşılması zor yerlere sizi yormadan ulaşmanızı sağlayarak temizlik kolaylığı sağlar.

Toz torbasının dolduğuna dair göstergeler bulunan modelleri tercih ederek torbanın doluluk oranını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylece ürününüzde emiş kaybı yaşamadan temizliğe devam edebilirsiniz.

Enerji verimliliği sağlayan modeller, elektrik tasarrufu yapmanıza katkıda bulunur.

Yüksek oranda toz tutabilme özelliğine sahip toz torbalı süpürgeler etkili temizlik için birebirdir.

Toz torbalı süpürge filtrasyonu pek çok modele göre daha iyidir. Yani bu modeller daha yüksek toz tutma özelliğine sahiptir ve size daha hijyenik bir ortam kazandırır.

Bu ürünler, dar ve küçük alanların temizlenmesine olanak tanır.

Yaşam alanlarınızı evcil hayvanlarınızla paylaşıyorsanız toz torbalı süpürgeler hem onların hem de sizin hijyenik bir ortamda bulunmanız için için oldukça işlevseldir. Tüy toplamayı kolaylaştıran başlıklar sayesinde maksimum hijyen sağlayabilirsiniz.

Mite (toz böceği) yok etme özelliğine sahip modeller, sağlığınız için uygun bir ortam sunar.

Toz Torbalı Süpürge Alırken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Enerji tasarrufundan yana olan kullanıcılar A sınıfı modeller tercih etmeli.

İmkan varsa hijyen açısından yıkanabilir filtreli modeller seçilmeli.

Seçtiğiniz ürün farklı zeminler için değişebilir başlıklar içermeli. Pek çok toz torbasız süpürge modelinin fayans, parke ve taş zeminlere özel başlığı mevcuttur. Özel başlıklar hem zemine zarar vermez hem de daha kolay temizlik yapmanızı sağlar.

Süpürge sesinden rahatsız oluyorsanız sessiz çalışan seçeneklere göz atmalısınız.

İhtiyacınıza uygun ekstra özellikler bulabilirsiniz. Çoğu toz torbalı süpürge tasarımı, ıslak ve kuru emme özelliği gösterirken, filtre değişim göstergesi avantaj sağlıyor ve farklı renk seçenekleri sunuyor.

Watt, çekim gücünü değil motor gücünü gösterir. Bu nedenle toz torbalı süpürge alırken ürünün çekim gücüne dikkat etmelisiniz.

HEPA (Yüksek Verimli Partikül Filtresi) olan modeller, astım ve alerjik reaksiyonlara yol açan çok ince toz parçacıklarını bile yakaladığı için sağlığınız açısından öncelikli olarak bu seçenekleri değerlendirmelisiniz.

Çoğu firma süpürgelerdeki aparatları ürünün garantisi kapsamına dahil etmez. Bu nedenle ya aparatları garanti kapsamına alan firmaları tercih etmeli ya da ürün aparatlarının kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz.

Garanti süresi uzun toz torbalı süpürge seçenekleri kullanıcı dostu olduğundan öncelikli olarak tercih edilmelidir.

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