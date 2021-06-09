Sanal ortamda gerçekleştirilen ilk kurgusal dava yarışması

Sanal gerçeklik teknolojileriyle iş dallarına uygun eğitim modülleri, iş güvenliği simülasyonları ve oyunlaştırma içerikleri sunan Modern Innova tarafından geliştirilen Vemaker platformunda online kurgusal dava yarışması düzenlendi. Aksan Hukuk Bürosu iş birliğiyle gerçekleştirilen dava yarışmasına katılan 40 öğrenci, davalı ve davacı tarafları olarak ayrılarak, kurgusal bir dava gerçekleştirdiler. Jüri üyelerinin yönetiminde gerçekleşen davalar sonucunda jüri, sunulan dilekçeleri ve takımların duruşma performansını değerlendirdi.

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri alanında çözümler sunan Modern Innova; etkinlik, toplantı, kongre ve fuarlar düzenlenebilmesini sağlayan %100 yerli yazılım Vemaker platformuyla kullanıcılarına gerçek yaşama en yakın deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Aksan Hukuk Bürosu’nun her sene düzenlediği Aksan Akademi 2021 Programı’nda yer alan kurgusal dava yarışması bu sene Vemaker platformunda gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen hukuk fakültelerinin üçüncü sınıfında okuyan öğrencilerin başvuruları sonucunda Aksan Akademi 2021 Programı’na seçilen 40 öğrenci, davalı ve davacı tarafları olarak ayrılarak, kurgusal bir dava gerçekleştirdiler.

Davalı ve davacılar sanal duruşma salonunda bir araya geldi

Dava öncesinde Vemaker çalıştayları üzerinde buluşan takımlar önce bir olay metni üzerinden takım arkadaşları ile bir araya geldi, bu kapsamda dava ve cevap dilekçesi oluşturdular. Takımlar, ardından platform üzerinde yaptıkları ikişer toplantı ile duruşmaya hazırlandılar.

Kurgusal dava günü, davalı ve davacı takımlar sanal duruşma salonunda bir araya geldi. Öğrencilerin, jüri üyelerinin, gözlemcilerin ve seyircilerin kendilerini bir avatar ile temsil ettiği duruşmalar ile gerçek bir davaya en yakın kurgusal bir duruşma ortamı oluşturuldu.

Duruşmada takımlar kendi konuları ile ilgili dilekçelerini sunup savunmalarını gerçekleştirdiler. Jüri üyelerinin yönetiminde gerçekleşen davalar sonucunda jüri, sunulan dilekçeleri ve takımların duruşma performansını değerlendirdi.

Mahkemelerin sanal ortamda gerçekleştirilebilmesinin önünü açıldı

Dava yarışmasının online ortamda gerçekleştirilen ilk sanal mahkeme ve duruşma olma özelliği taşıdığının altını çizen Modern Innova Yönetici Ortağı Alper Gökçer, “Aksan Hukuk Bürosu iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz dava yarışmasıyla bugüne kadar hiç yapılmamış bir projeye daha imza attık. Projemizle mahkemelerin sanal ortamda gerçekleştirilebilmesinin de önünü açmış olduk” dedi.

İş modeli, World Economic Forum’un “geleceğin futuristik işleri” listesinde

Vemaker modelinin World Economic Forum’da açıklanan ‘geleceğin futuristik işleri’ listesine girmiş yedi işten biri olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Gökçer, “Platformumuzu yeni dönem yaşam düzeninde birçok farklı ihtiyaca cevap vermek üzere tasarladık. Platformumuz evden çalışma sistemlerinin sorunlarına çözümler getirmesinin yanında, tüm katmanları ile eğitim sektörü uygulamaları alanında da fark yaratıyor. Bu kapsamda, Aksan Akademi 2021 Programı’nda yer alan kurgusal dava yarışmasıyla katılımcılara gerçek bir yaşam simülasyonu sunduk” diyor.

Vemaker adasının geliştirilmekte olduğunu açıklayan Alper Gökçer, “Kurumlar, önümüzdeki dönemde eğitim binaları ile farklı alanlarda sürekli veya dönemsel eğitimler düzenlerken çeşitli workshoplar da organize edebilecekler. Vemaker’ı bir sosyal platform olarak tasarlıyoruz. Platformun, 7/24 insanların içinde oldukları ve sosyalleşebildikleri bir mecra olmasını hedefliyoruz” şeklinde sözlerinde devam etti.