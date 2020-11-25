Pandemi, sigorta sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırdı

Pandemi döneminde pek çok hizmet online ortamda verilmeye başlandı. Buna sigorta sektörü de dahil. Daha önceleri dijitalleşmede çok fazla ilerleme kaydedilemezken pandemiyle birlikte sigorta sektöründe de adımlar hızlanmaya başladı. Bu alanda çalışmalar yapan Demir Sağlık, çok yakında büyük ilgi gören iki ürününü online satışa sunarak dijitalleşme yolundaki adımlarını hızlandırıyor.

Pandemi döneminde pek çok şirket hizmetlerini online olarak sunmaya başladı. Biraz da zorunluluktan başlayan bu süreç, aslında e-ticaret açısından şirketleri birkaç yıl ileri götürdü. Koronavirüs gibi bir hastalık olmasa işini geleneksel yollarla yapmaya devam edecek kurumlar kendilerini birden online alışverişin içinde buldu. Dijitalleşme yolunda adım atan sektörlerden biri de sigorta sektörü oldu. Daha önceleri bu alanda çok fazla ilerleme kaydedilemezken pandemi dönemiyle birlikte sigorta sektöründe de adımlar hızlanmaya başladı.

Insurtech olma potansiyeli olan acenteler var

Dünyada ise sigorta sektörü dijitalleşmede epey yol kat etmiş durumda. Insurtech olarak ifade edilen ve sigortacılık alanında çalışan start-up’ları diğer sigorta şirketlerinden ayıran en önemli özellikler, hızlı ve çevik olmaları, yalın bir yapıya sahip olmaları, inovatif iş modelleri, müşteriye yakın olmaları ve teknolojiyi iyi kullanma olarak sıralanabiliyor. Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara, burada önemli olanın bu tarzda çalışan start-up’ların sigortacılık konusundaki bilgisini artırmak olduğunu söylüyor: “Bir diğer önemli konu ise sigortacılık alanındaki çeşitli sıkıntıları anlamalarını sağlayarak yapay zeka veya veri analitiği gibi yöntemleri kullanarak start-up’ların çözüm üretebilmesine olanak sağlamak gerekiyor.” Sektörde çok donanımlı, kendini çok ayrıştırmış, sektörün içerisinde çok uzun seneler kalmış “derin sigortacılık bilgisine sahip’’ acenteler olduğunu da ifade eden Hodara, bunların hem müşteri ilişkileri hem de iş yapış tarzıyla aslında bir insurtech olma potansiyeli olduğunu söylüyor.

Dijital satışa uygun ürünler geliyor

Pandemi süreci sadece iş yapış şekillerini değil, sigorta sektöründe yeni ürünlerin ortaya çıkmasını da sağladı. Koronavirüs ile birlikte online alışverişin vermiş olduğu rahatlık, online alışverişin toplam alışverişteki payını artırdı. Bununla beraber online hizmet veren firmaların risklerinin ve buna bağlı olarak sigorta ihtiyaçlarının da artacağını belirten Hodara, bu noktada siber sigortalar başta olmak üzere terzi usulü, kuruma özel sigortalara talebin artacağını öngörüyor. Bununla beraber Demir Sağlık olarak ürünlerini dijitalleştirmeye devam ettiklerini belirten Hodara, sağlık branşında tamamlayıcı sağlık sigortası, seyahat sağlık sigortası, acil sağlık sigortası gibi ürünlerin dijital satışa uygun olduğunu söylüyor: “Kısa süre içerisinde seyahat sağlık ve Türkiye’de büyük ilgi gören İki can Hamilelik Sigortası ürünlerimizi online satışa sunmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme projlerimiz de devam ediyor ve uçtan uca müşteri odaklı çözümler üzerinde çalışıyoruz.”