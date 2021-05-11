Girişimlere 3 ayda 520 milyon dolar yatırım yapıldı

StartupCentrum verilerine göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Türkiye startup ekosisteminde 520 milyon dolar yatırım yapıldı. 2021’in ilk çeyreğinde yapılan yatırım miktarı 2020 yılının tamamında yapılan toplam yatırım miktarının 3 katına ulaştı.

Global startup topluluğu StartupCentrum tarafından hazırlanan 2021-1. Çeyrek Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, Türkiye startup ekosisteminde 520 milyon dolar yatırım yapıldı. Yatırım adedi olarak 2020’nin son çeyreğine göre yüzde 26 oranında, yatırım miktarı yönünden son çeyreğe göre 18 kat artış gerçekleşti.

2020 yatırımları 3 ayda 3’e katlandı

Rapora göre, 2021’in ilk 3 ayında yapılan yatırım miktarı 2020 yılının tamamında yapılan toplam yatırım miktarının 3 katına ulaştı. Yatırım alan girişimlerin yüzde 77’si İstanbul, yüzde 14’ü Ankara merkezli. Yatırım alan girişimlerin sektörel dağılımı incelendiğinde en çok yatırım alan sektörün 15 yatırımla oyun sektörü olduğu görülüyor.

Yatırım şampiyonu oyun sektörü

Türkiye startup ekosisteminin ve oyun sektörünün altın çağını yaşadığını belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “2021’in ilk çeyreğinde yapılan yaklaşık dört yatırımdan biri oyun sektörüne yapıldı. 2021 yılı ilk çeyrek verilerine bakarak Türkiye girişim ekosisteminin ve oyun sektörünün global çapta başarılarla adından çok daha fazla söz ettireceğini söylemek mümkün. Girişimcileri devlet destek ve teşvikleri konularında destek sağlayarak hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine yardımcı oluyoruz.” dedi.