Türkiye’de bekarlar açık görüşlü kişiler ile ilişki yaşamak istiyor!

Hayatımızı paylaşacağımız, bir aile kuracağımız, iyi ve kötü anları beraber yaşayacağımız kişinin hayalini kurarız. Hayalimizdeki kişiyle tanışacağımız günü heyecanla bekleriz. Karşımıza çıkan her kişi, hayallerini kurduğumuz özelliklerin tamamını karşılamıyor olabilir. Her şeyde olduğu gibi ilişkimizin de artıları ve eksilerini tartarız. Peki o zaman, Türkiye’de evlilik yolunda ciddi ilişki kurmak isteyenler partnerlerinde en fazla hangi özellikleri arıyor?

Türkiye’de ilişki uygulaması kategorisinde en çok indirilen uygulamalarda birinci sırada yer alan Hawaya, Türkiye, İngiltere, Fransa, Mısır, Endonezya, ve Suudi Arabistan’da ilişkisi olmayan 1715 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Bakalım sizin hayallerinizdeki kişiyle Türkiye’de ilişki yaşamak isteyenlerin önem sıralamaları benzer mi?

Açık görüşlülük olmazsa olmaz!

Evlilik yolunda ciddi ilişki arayanları bir araya getirerek güvenli, sağlıklı ve mutlu bir birliktelik kurabilecekleri platform sunan Hawaya’nın paylaştığı araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de ilişki arayan çiftlerin yüzde 92’si açık görüşlü kişilerle birlikte olmak istiyor. Açık görüşlülük en yüksek oran ile, ilişki temellerinde en öncelikli yeri kaplıyor.

Hem mizah anlayışı hem para konuları

Siz hayallerinizdeki partnerde mizah anlayışınızın benzer olmasını mı istersiniz yoksa para konularındaki davranış biçiminizin benzer olmasını mı? Verilere göre, 10 kişiden 9’u aynı mizah anlayışına ve para konularında (harcama, birikim ve borç) benzer bakış açısına sahip olmaya önem gösteriyorum diyor. Buradan da çıkan sonuca bakarsak, Türkiye’deki evlilik yolunda ciddi ilişki arayanlar, hem mizah anlayışına hem de para konusundaki tutumlarının aynı olmasını istiyor.

Zeka düzeyi mi, fiziksel çekicilik mi?

İlişkisi olmayan, kadın ve erkek sayısının eşit olduğu 20 ile 40 yaş arasındaki kişilerle gerçekleştirilen anket sonuçlarında, aynı zeka düzeyine sahip olmayı tercih edenlerin oranı yüzde 86 iken, fiziksel olarak çekiciliğe önem verenlerin oranı yüzde 85 olarak karşımıza çıkıyor. Bu konu hakkında siz de benzer fikirlere mi sahipsiniz?

Peki aile onayı?

Türkiye’de her beş kişiden dördü ailemin onaylayacağı kişiyle ilişki yaşamak istiyorum diyor. Hawaya’nın araştırma sonuçlarına göre aile onayı öncelikli olmasa da, yine de Türkiye’de ilişki yaşamak isteyen kişiler için önemli bir oranda.

Başarılı bir kariyer

Evlilik yolunda ciddi ilişki kurmak isteyen kişilerin, partnerinin ne kadar başarılı bir kariyerinin olmasını istiyorsun sorusuna, yüzde 75’i başarılı bir kariyere sahip olması benim için önemli diyor.

Hawaya Global Marka Direktörü Ezgi Ceren Işık; ”Hawaya olarak Türkiye’de ilişki uygulaması kategorisinde en çok indirilen uygulamalarda birinci sırada yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak hem globalde hem Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, evlilik yolunda ciddi ilişki arayanların tercihlerini detaylı olarak incelememize çok fayda sağlıyor ” dedi.