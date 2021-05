Türkiye’nin en büyük online gençlik festivali bir kez daha İGEF oldu

19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Publishme ortaklığında düzenlenen Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 150 milyon görüntülenmeye ulaşarak bir kez daha Türkiye’nin en büyük online gençlik festivali olmayı başardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen açılış oturumu tekil 450 bin kişi tarafından izlendi. Dört gün boyunca gençler, sürpriz hediyeler, espor turnuvaları, konserler ve sohbet yayınları ile doyasıya eğlendi.

Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, dört gün boyunca espor turnuvaları, yarışmalar, sohbet oturumları, konserler ve sürpriz hediyeler ile 19-22 Mayıs tarihleri arasında binlerce genci ekran başına kilitledi.

Türkiye’nin dört bir yanından takip edilen Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 40 saatten fazla canlı yayınla 150 bin anlık izleyiciye, 13 milyon tekil izleyiciye ve toplam 150 milyon görüntülenmeye ulaştı. #GençlikBurada etiketi ile paylaşılan postlar 700 bin beğeni ve 500 bin yorum ile toplam 1.2 milyon etkileşim elde etti.

Ekrem İmamoğlu gençlerin zor sorularını yanıtladı

Festivalin büyük açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla @ekremimamoglu Twitch kanalı üzerinden Zor Sor canlı yayınıyla gerçekleşti. 20’den fazla ünlü ismin Ekrem İmamoğlu’na yönelttiği zor sorular anlık 33 bin, toplamda ise 628 bin kişi tarafından izlendi. Ekrem İmamoğlu’nun Zor Sor oturumu Twitch kanalından toplam 265 bin kişiye ulaşırken 165 bin kişi yayını YouTube üzerinden takip etti.

Kaan Sezyum’un moderatörlüğünde Ekrem İmamoğlu’nun Twitch kanalı üzerinden gerçekleşen canlı yayında Ekrem İmamoğlu’na, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül, Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Buket Sena Özdemir, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş eşlik etti.

3 ayrı gecede 3 büyük konser

Geçen sene olduğu gibi bu sene de İGEF ile gençler özledikleri konserlere kavuştu. İGEF 2021’in ilk gününde Eypio, ikinci gününde İlyas Yalçıntaş ve üçüncü gününde Feride Hilal Akın en güzel şarkılarını İGEF katılımcıları için seslendirdi.

İGEF’te kahkahalar havada uçuştu

Festival boyunca Post 42 ekibi Hepsiburada ile Z raporunu almak için bir araya geldi. 19 Mayıs gecesi Cem İşçiler ve Fazlı Polat’ın İnternaktif Talk Show’u festivalin en sevilenleri arasına girdi. Festivalin ikinci gününde Can Bonomo, Can Temiz, Bengi Apak ve İsmail Türküsev’in hazırladığı Türkiye’nin en sevilen podcast programı ‘’O Tarz Mı?’’ dinleyicileriyle İGEF’te buluştu. ‘’Hızlı Olan Kazanır’’ ve ‘’wtcN vs. Kendine Müzisyen’’ gibi formatlarla da İGEF’tE kahkaha hiç eksik olmadı.

Espor etkinlikleriyle yeni nesil bir festival

İGEF 2021’in her günü oyun, her günü turnuva heyecanı ile geçti. Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends gibi en sevilen yapımların yer aldığı festival takviminin son gününde Red Bull Campus Clutch Finalleri büyük bir heyecana sahip oldu.