Yeni normalin yeni pazarlaması: E-ihracat

Türkiye’deki başarısını yurt dışındaki pazarlara taşımak isteyen markaların karşısına çıkan çok sayıda bilinmeyen, markaların büyüme adımlarını yavaşlatıyor. Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, doğru bir pazar analizi ve dijital pazarlama çalışmalarıyla yurt dışının sanıldığı kadar uzak olmadığını söylüyor.

Türkiye’de pazar doygunluğuna ulaşan markalar, büyüme çabalarını yeni pazarlara açılarak sürdürmek istiyor. Kur etkisiyle gelirlerinde çarpan etkisi yaratmak ve tüketici tabanını genişletmek isteyenler için de e-ihracat öne çıkan konulardan birisi haline geliyor. Diğer yandan yeni bir pazara giriş yapmak, markanın A’dan Z’ye yeniden inşa edilmesine varan kapsamlı bir çalışma gerektirdiğinden, bu durum şirketler için zorlu bir konuya dönüşüyor.

Dijitalin sunduğu imkanlarla yurt dışı, sanıldığı kadar uzak değil

Bünyesindeki ihracat.in ve 2gethersocial gibi girişimlerle markaların dijital pazarlama aktivitelerini küresel ölçeğe taşıyan Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Yeni bir ülkede satış yapmak çok büyük fırsatlar barındırıyor. Çok daha fazla yeni müşteriye erişebilmek ve satışları dövizle yapmak iştah açıcı olsa da ürünleri ve markayı sıfırdan anlatmak, yerel bir pazarlama stratejisi oluşturabilmek ciddi bir çalışma gerektiriyor. Ancak markaların gözü korkmamalı, çünkü dijital ortamda bu çalışmaları yapmak geleneksele göre çok daha kolay ve az daha az zaman alıyor. Dijitalin sunduğu imkanları düşününce, yurt dışı aslında o kadar da uzak değil” dedi.

Pazar analizi neden gerekli?

Digital Exchange’in bu yıl içerisinde tanıttığı girişimlerden ihracat.in, sunduğu platform ile marka tescilinden e-ihracatla ilgili teşviklere, yapay zeka destekli pazar araştırmalarından dijital fırsatların tespit edilmesine, e-ticaret sitesi hazırlanmasından sosyal medya çalışmalarına, pazar yeri yönetiminden medya planlamaya kadar her aşamada markaların yanında yer alıyor.

Pamuk, “Yurt dışında satış yapmak isteyen şirketler için ilk aşamada pazar analizi kritik öneme sahip. Dünyanın ilk yapay zeka tabanlı ihracat analiz, müşteri eşleştirme ve ihracat planlama araçlarının da entegre olduğu ihracat.in ile kurumların yeni pazarlama açılmasına, ihracata başlamasına ya da halihazırda e-ihracat yapan şirketlerin işlerini büyütmesine yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketler, yurt dışında influencer bulmakta zorlanıyor

Dijital pazarlama çalışmalarında son dönemin en çarpıcı başlıklarından olan influencer marketing de hızlı ve etkili sonuç almak için yaygın şekilde kullanılıyor. Pamuk, yeni bir pazarda hangi influencer ile ne şekilde çalışacağının bilinmemesinin bu aşamada şirketlerin önünde bir engel olduğunu belirtirken, 2gethersocial platformları ile bilinmeyenleri en aza indiren bir sistem izlediklerini ekledi.

Kısa sürede 126 ülkedeki on binlerce influencer’ı, sosyal medya gruplarını ve içerik dağıtım kanalını bir araya getiren 2gethersocial, markalara dünyanın dört bir yanında dijital pazarlama hizmetleri verebiliyor. Şirketin ağında, mikro ve makro influencer’ların yanı sıra ünlüler de yer alıyor. Bu tip çalışmalarda genelde Instagram’ın hedeflenirken, 2gethersocial, hedeflenen ülkelerdeki sosyal ağ tercihlerine göre farklı çözümler oluşturarak, daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Platform, ekibe katılacak influencer’ları içerik kalitesi, eski çalışmaları ve erişim sayıları kadar, farklı ölçüm araçlarıyla da değerlendirerek ağa ekleme kararı alıyor. Gelir paylaşım modeli ile çalışan 2gethersocial altyapısı, şeffaf yaklaşımla hareket ederken detaylı ölçümleme ve yüksek performanslı çalışmalarını, nispeten düşük maliyetle sunuyor.