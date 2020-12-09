Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi, Covid-19 pandemisiyle mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyacak

“Teknolojik İnsan” mottosu ile 2015 yılından günümüze, bütünleşik hizmetler sunan Rasyotek, Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi ile Türkiye’de sağlık sisteminin geleceğini belirleyecek bir teknolojiye hayat verecek. Sağlık sektöründe zaman ve maliyet yönetimini teknolojiyle mümkün kılacak sistem, yoğun bakım servisindeki tüm süreçleri dijital ortamda takip etmeye, raporlar oluşturmaya ve anlık müdahalelere imkan tanıyacak. Online takip, karar destek ve hastaya anlık müdahale olanağı sunan sistem, Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesini farklı bir boyuta taşıyacak.

Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 80 kuruluş ve 40 farklı holdinge birçok referans proje sunan Rasyotek, hizmet verdiği sektörlere bir yenisini daha ekledi. Sağlık sektöründe zaman ve maliyet tasarrufu ile teknolojik bir süreç yönetimi sunan Rasyomed’in geliştirdiği Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi, Türkiye sağlık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Bulut tabanlı altyapısıyla tüm yoğun bakım süreçlerini online yönetmeye imkan tanıyan teknoloji, Covid-19 pandemisinin kontrol altına alınmasında Türkiye’nin elinde önemli bir koza dönüşecek. Doktor ve hemşirelerin bulaş riskini de azaltan sistem aynı zamanda pandemi hastanelerindeki hasta yoğunluğunun farklı hastanelere yönlendirilmesine de imkan sunacak.

7 milyon TL’lik yatırım yapıldı

Dünyada kullanımı her geçen gün artan Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi, yoğun bakım ünitelerinin dijital olarak kontrol ve takibini sağlıyor. Sistem, yoğun bakım yatağındaki monitörlere, cihazlara, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olarak, doktor ve sorumlu hemşirelerin hastaların anlık durumlarını, online takip etmelerine ve uygulanacak tedavilere karar vermelerine destek oluyor. Düzce Teknopark’ta Ar-Ge çalışmaları devam eden ve bu zamana kadar 7 milyon TL’lik yatırım yapılan sistemin geliştiricisi Rasyomed, T.C. Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Birimi Aktif Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi’nde yer alan 11 firma arasında yer alıyor.

Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyor

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi teknolojisinin, doktorlar için hasta bakımını daha erişilebilir kıldığını belirten Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, “Yazılım ekibimizin yüzde 100 öz sermayemizle geliştirdiği teknolojimiz, hasta bakım kalitesini yükselterek daha düşük maliyetlerle, olumlu sonuçların elde edilmesine destek olacak. Teşhis ve tedavi süresini de kısaltan teknoloji, uzaktan müdahaleye izin veren yapısıyla, Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyacak. Doktorlar, tescilli kritik basamaklama, anlık cihaz dalga formları ve monitör alarm puanlamaları yardımıyla, risk taşıyan veya durumu kötüleşen hastaları hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilecek ve anında müdahalede bulunabilecek. Verilerin büyük bir kısmını otomatik olarak hasta kartına işleyen sistem, insani hataları da ortadan kaldıracak. Kişiselleştirmeye de son derece açık olan teknoloji, hastanın hayati fonksiyonlarının kritik seviyeye gelmesi durumunda alarm seviyesine geçerek ilgili personeli uyarıyor ve uygulanması gereken adımlara da destek oluyor” diye konuştu.

Hemşirelerin günlük mesaisinde bir buçuk saati aşkın zaman tasarrufu

Sistemin doktor ve hemşirelerin iş yükünü de azaltacağını vurgulayan Pak, “Teknolojimiz, yoğun bakımda görevli hemşirenin yapması gereken rutin kontrollerinin büyük kısmını otomatik olarak sisteme aktarıyor ve hasta kartına işliyor. Bu sayede bir hemşirenin 12 saatlik mesaisinde ortalama bir buçuk saati aşkın zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca gün sonunda e-nabız’a yüklenmesi gereken Yoğun Bakım Formu’nu da otomatik dolduran sistem, manuel girişlerde yaşanan zaman kaybını da ortadan kaldırıyor. Tüm süreçleri dijital ortama aktararak arşiv ve kırtasiye maliyetlerinden de tasarruf sağlatan sistem, dijital hastaneye geçişleri de hızlandırıyor” dedi.