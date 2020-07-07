“Acayip iyi” dedirten rekor izlenme sayısı! Bu dans TikTok’ta 4,8 milyar kez izlendi…

“Acayip iyi” dedirten rekor izlenme sayısı! Bu dans TikTok’ta 4,8 milyar kez izlendi…

Yenilikçi teknolojileri ile kullanıcılarının beklentilerine cevap veren ve gelişimine katkı sunan Samsung’un, Ece Seçkin ile birlikte hayata geçirdiği projesi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. TikTok uygulamasında 4,8 milyar izlenme ile rekor kıran çalışma, eğlenceli video paylaşımlarıyla sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji markası Samsung, son dönemde adından sıkça söz ettiren Ece Seçkin ile benzersiz bir iş birliğine imza atarak yeni bir proje hayata geçirdi. Markanın ve Ece Seçkin’in hayran kitlesinde büyük merak uyandıran proje TikTok uygulamasında rekor izlenme seviyesine ulaştı.Sıra dışı ve büyük heyecan yaratan projede videoların ardı arkası kesilmiyor.

TikTok uygulamasında Samsung’un yeni modellerinin tanıtımında kullandığı Awesome şarkısı eşliğinde yaptığı dansla video Challenge başlatan Ece Seçkin, dünyada milyonlarca aktif kullanıcıya sahip uygulama üzerinden Türkiye’de markalı kampanya rekorunu kırarak bir ilke imza attı. 4,8 milyar izlenme ile rekor kıran çalışma, eğlenceli video paylaşımlarıyla sosyal medyaya damgasını vurdu.

Yenilikçi teknolojileri ile kullanıcılarının beklentilerine cevap veren ve gelişimine katkı sunan Samsung, Ece Seçkin ile birlikte hayatlara dokunmayı sürdürüyor. Proje ile birlikte markanın telefon modelinin acayip iyi olduğu da bir kez daha ispatlanmış oldu. Güçlü duruşu ve merak uyandıran çalışmalarıyla Ece Seçkin, kampanyaya dair sürprizlerle dolu çalışmalarına devam edecek.