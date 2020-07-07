Global Payments s.r.o, SoftPOS Çözümü için PayCore’u tercih etti

Dünyanın birçok ülkesinde processing hizmetleri veren ve dünyanın en önemli ödeme teknolojileri şirketlerinden biri olan Erste Group Bank, Caixa ve Global Payments Inc’in ortak girişimi Global Payments s.r.o., PayCore’la SoftPOS çözümünün Avrupa’da yaygınlaştırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Tüm dünyada 35’i aşkın ülkede müşterilerine yenilikçi ve uçtan uca ödeme teknolojileri çözümleri sağlayan PayCore, Orta Avrupa’nın lider ödeme şirketi Global Payments s.r.o. ile SoftPOS çözümünün satışına yönelik bir anlaşma imzaladı. Global Payments, “PayCore SoftPOS” çözümü sayesinde üye işyerlerinin dijital ödeme kabul süreçleri alanında büyüyecek.

Mobil cihazlar POS terminaline dönüşüyor

PayCore’un SoftPOS çözümü, NFC destekli Android akıllı telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Bu çözüm sayesinde üye işyerleri temassız kartlar, mobil cüzdanlar ve giyilebilir cihazlardan miktar ne olursa olsun kendi kişisel mobil cihazları ile ödeme kabul edebiliyor. Çözüm sayesinde, belirli bir miktarı aşan ödemeler PIN kullanılarak güvenli bir şekilde yapılabiliyor.

SoftPOS çözümünün ödeme teknolojileri alanında bir devrim niteliği taşıdığını belirten PayCore CEO’su Turgut Güney, “Dünyada ilklerden biri olarak hayata geçirdiğimiz SoftPOS çözümümüz, temassız ödemelerin giderek önem kazandığı günümüzde, akıllı telefonların ve tabletlerin birer POS cihazına dönüşmesini sağlayarak temassız ödemelerin yaygınlaşmasına büyük bir katkıda bulunuyor. Global Payments ile yaptığımız bu iş birliği anlaşması neticesinde Avrupa’daki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Global Payments olarak ödeme teknolojileri alanında farklı bir model oluşturduklarını belirten Global Payments s.r.o. Yönetici Direktörü Igor Žganjer sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimiz kusursuz ödeme deneyimleri sunmamıza olanak tanıyan yeteneklerimize ve erişimimize büyük değer veriyor. PayCore ile iş birliğimiz, üye işyerlerinin Android telefonlarda ve tabletlerde ödeme kabul etmelerine olanak tanıyarak işlemlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını ve ödeme kabul maliyetlerinin düşmesini sağlıyor.”

Başlangıçta Çekya, Slovakya, Romanya ve Avusturya’da kullanımına başlanacak çözümün, Global Payments’ın faaliyet gösterdiği Malta, Macaristan ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.