Yeni normal’in veri madeni: Online araştırma

Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight’ın Genel Müdürü Pınar Köseoğlu, Covid-19 döneminde çalışmalarını kendi online veri tabanlarından gerçekleştirdiklerini ve araştırma trafiklerinin arttığını belirterek, “Araştırma yaptıranlar, online araştırmaya kayıyor. Türkiye de teknoloji trendlerini takip eden bir ülke olarak bu konuda dünyaya entegre oluyor. İvme kazanan bir sektördeyiz. İlerleyen yıllar içinde sektörün katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz” dedi. Köseoğlu, online araştırmayı en çok güncel veriye ihtiyacı olan FMCG, e-ticaret ve perakende şirketlerinin tercih ettiğini söyledi.

Koronavirüs salgını, birçok sektörü olumsuz etkilerken, online araştırma sektörünün güçlü yönlerini ortaya çıkardı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı bu dönemde özellikle yüz yüze yapılan çalışmalar online araştırmalara kaydı. Salgın sürecinde markalar, kendi sektörlerini etkileyecek düzeyde değişen tüketici alışkanlıklarını ölçümlemek istiyor ve bu nedenle de araştırma şirketlerinin kapısını daha sıklıkla çalıyorlar. Bu talep artışına dikkat çeken DORinsight’ın Genel Müdürü Pınar Köseoğlu, Covid-19 sonrasında çalışmalarını kendi online veri tabanlarından gerçekleştirdiklerini ve araştırma trafiklerinin arttığını söyledi.

İlk tercih online araştırma

Pandemi ile birlikte firmalarda dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun daha çok anlaşıldığını belirten Köseoğlu, “Bu dönemde online metodolojiyle araştırma sayısının daha çok artacağını düşünüyoruz. Hem hız hem de erişim avantajı nedeniyle araştırma verenin ilk tercihi online araştırmalar oluyor. Pandemi öncesi Türkiye’de online araştırmanın payı %7.5’du. Yani gidilecek daha çok yol var. Gelecek 5 yıl içinde çok daha yüksek oranlar bekliyoruz. Özellikle firmaların düzenli yaptırdıkları işleri online araştırmalara kaydırmayı ve böylece salgın gibi olağanüstü durumlarda sahadan veri akış kaybı riskini ortadan kaldırmayı planladıklarını biliyoruz. Bu da online araştırma sektörünün önümüzdeki yıllarda büyümesini oldukça hızlandıracaktır” diye konuştu.

DORinsight, 150’den fazla şirketle çalışıyor

Dünyada online araştırmaların yükselişte olduğunu vurgulayan Köseoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Şirket olarak, online araştırmalarda, konvansiyonel araştırmalardan farklı olarak, markalara kullandığımız teknoloji sayesinde hız ve hareket kabiliyeti avantajı sağlıyoruz. Etkili kontrol süreçleri uygulayarak da verimliliği ve kaliteyi arttırıyoruz. Türkiye’de 2010 yılından bu yana online araştırma yapılıyor. Online araştırmalarda hızlı sonuç alınması büyük avantaj sağlıyor. Birçok eski yöntemde, aylarca sonuç beklenirken, biz birkaç günde büyük örneklemlere ulaşabiliyoruz. Konusuna göre, 2 günde rapor sunabiliyoruz ve şirketler için stratejik öneme sahip konularda araştırmalar yapıyoruz. Araştırma yapılan kitle, müşterinin talebine göre değişiyor. DORinsight’ın veritabanı Türkiye’nin online kullanıcı profilini temsil ediyor. Şimdiye kadar 150’nin üzerinde uluslararası ve yerli şirketle çalıştık.”

10 yılda 500.000 ankete imzasını attı

2010 yılında Hitay Holding bünyesinde kurulan DORinsight’ın bugüne kadar toplam 500 bin anket yaptığını ifade eden Köseoğlu, şunları kaydetti: “DORinsight, 1.2 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online pazar araştırma şirketi konumunda. Uluslararası ve yerli müşterilerimizin yanı sıra, Turquality süreçlerinde satış ve ihracat yapan, KOBİ olmayı geçen şirketlere de danışmanlık veriyoruz. Bugüne kadar Amerika’dan Kazakistan’a, birçok farklı ülkede iş birlikleri gerçekleştirdik. Yurt dışına açılmak isteyen ancak o pazarı çok iyi tanımayan şirketlere pazarı anlamaları korusunda yardımcı oluyoruz. Turquality sürecinde yurt dışında 20’nin üzerinde şirketle çalıştık. Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika pazarlarına açılmalarına yardımcı olduk. Birçok uluslararası marka da Türkiye’deki çalışmalarını bizimle yürütüyor.”