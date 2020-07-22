Arduino Sensör Çeşitleri Nelerdir, Nereden Alınır?

Sensör, robot projelerinde sıcaklık, mesafe, çizim, ses gibi fiziksel verileri elektrik sinyallerine çeviren modüllerdir. Analog ve dijital olmak üzere iki tipte sensör bulunmaktadır. Analog sensörler, algıladıkları fiziksel büyüklüğe orantılı olarak değişen bir akım veya gerilim çıktısı verirler. Analog sensörleri kontrol kartlarına bağlamak için analog-dijital çeviriciler kullanılır. Dijital sensörler ise daha çok I2C, SPI, OneWire gibi haberleşme protokolü aracılığı ile bilgisayar ile konuşurlar.

Analog ve dijital ise aktif sensör ve pasif sensör olarak da ikiye ayrılırlar. Aktif sensörler, kendi sinyalini üretilirler. Ardından bu sinyalin ortamdaki değişimini kontrol ederler ve algılama işlemini gerçekleştirirler. Kızılötesi sensörleri aktif sensörlere örnek verebiliriz. Pasif sensörler ise ortamdan aldıkları sinyalleri kontrol ederek algılama işlemi gerçekleştirir. LDR ve NTC/PTC gibi sensörleri bu gruba örnek verebiliriz.

Arduino Sensörleri

Arduino, günümüzde kullanılan en popüler geliştirme kartlarının başında gelir. Açık kaynaklı olması da dünya genelinde en çok satan kodlama kartı olmasının en büyük sebeplerindendir. Arduino Sheild ve Arduino Uno gibi kartlarla birçok projeyi gerçekleştirmek mümkün.

Arduino projelerinin önemli devre elemanlarından biri de sensörlerdir. Kullanım amacına göre dilediğiniz arduino sensör çeşidini kullanabilir, projenizi geliştirebilirsiniz. Arduino projelerinde en sık kullanılan sensör çeşitleri ise şu şekildedir;

Ses Sensörleri

Ortamdaki ses farklılıklarını algılayan ve bu farklılıkları elektrik sinyallerine dönüştüren sensörlerdendir. Ses sensörü çeşitleri arasında en bilinen modeller mikrofonlardır. Ancak diğer modeller de Arduino projelerinde sıklıkla kullanılır.

Sıcaklık ve Nem Sensörleri

En popüler sensör çeşitlerinden biridir. adından da anlaşılacağı gibi ortamdaki sıcaklığı algılar ve sıcaklık değişimlerini ölçer. Sıcaklık sensörü entegreler, termistörler, termokupllar gibi farklı sıcaklık sensörleri bulunur.

Manyetik Sensörler

Çevrede bulunan manyetik değişiklikleri algılar ve buna bağlı olarak gerilim üretir. Diğer adı manyetik transdüserdir. Arduino projelerinde kullanılan reed röle, hall sensör, hall effect sensör kartı gibi modeller bulunmaktadır.

Dokunmatik Sensörler

Dokunmatik sensörler, tasarlanan sistemleri kontrol etmenizi sağlayan sensör çeşitlerinden biridir. farklı dokunmatik tuşlu modelleri piyasada satılmaktadır.

Titreşim Sensörleri

Herhangi bir vurma, sarsıntı ya da titreşim gibi darbeleri algılar.

Eğim Sensörleri

İçerisinde cıva bulunan sensörlerdir. Nesnenin yönelimine göre tetiklenir. Denge robotlarında ya da deprem anında elektriği kesmek kullanılan devrelerde bulunur.

Ağırlık Sensörleri

Load cell olarak da bilinen bu sensör, ağırlığın oluşturmuş olduğu gerilmeleri elektronik yöntemlerle ölçmeye yarar. Üzerine etki eden yükü elektrik sinyallerine çevirir. Arduino projelerinde sıklıkla kullanılır.

Işık Sensörleri (LDR)

Işığa duyarlı direnç olarak da bilinir. Ortama düşen ışığı algılar, ışığın şiddetine göre direnç değerlerinde değişiklik sağlar. Işık sensörlerinin farklı modelleri bulunduğu için satın almadan önce mutlaka iyi araştırılması gerekir.

Renk, alev, mesafe, çizgi, cisim, gaz, voltaj, akım, basınç ve pusula sensörlerini de arduino projelerinde sıklıkla kullanılan diğer sensörler olarak sıralayabiliriz.

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