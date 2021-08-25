E-ticaret ve E-İhracatta Asıl Mesai Site Kurduktan Sonra Başlıyor

Bugün bir e-ticaret sitesi kurmak isteklere bağlı olarak alınacak hizmetler ve yazılımlarla birlikte 1000 TL’den başlayıp yüz binlerce dolara kadar yükselebiliyor. Fakat e-ticaret sitelerinden sadece yüzde 5’i, yılda 1.000 doların üzerinde satış yapabiliyor. E-ticarette ve E-ihracatta başarı için dünyanın 126 ülkesinde faaliyet gösteren Digital Exchange’in kuruluşu Medialogyio’nun uzman ekibi, halihazırda e-ticaret sitesi bulunan ya da kurmak isteyen yatırımcılara bir dizi başarı önerisinde bulundu. Buna göre ‘İçerik Pazarlaması’, ‘Blog Yazımı’, ‘SEO Yönetimi’, ‘Görsel Seçimi’, ‘İnfluencer Marketing’ ve ‘Etnik Ticaret’ birlikte yürütülmesi gereken sacayaklarını oluşturuyor.

Dünyada 4.5 milyar kişinin internet kullanıcısı olmasıyla beraber e-ticaret sitelerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Bugün piyasa değeri 16.5 trilyon dolar olan Amazon.com ile başlayan e-ticaret sitelerinin yolculuğu, 2020 sonu itibariyle 24 milyon adete ulaştı. Yapılan satış rakamı da 2020’de 600 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, 2023 yılında e-ticaret sitelerinin yaşanan salgının da alışveriş alışkanlıklarını değiştirmesine bağlı olarak 4 trilyon dolardan fazla gelir elde edeceği tahmin ediliyor. E-ticaret sektöründeki bu hareketlilik etkisini Türkiye’de de hızla devam ettiriyor. E-Ticaret Başkanlığı’na bağlı E-Ticaret Bilgi Platformu’nun 2021 yılı rakamlarına göre; Türkiye’de 68.457 adet e-ticaret sitesi bulunuyor. Hem kendi online satış sitesi hem de e-ticaret sitelerinde pazar yeri bulunan firmaların sayısı 5.139 iken, e-ticaret sitelerinin pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı ise 57.394 olarak kayıtlara geçti.

Sadece 1 Milyon Sitede Satışlar Yoğun

E-ticaret sektöründeki bu hızlı büyümeye karşın, iş satış yapmak ve başarıyı yakalamaya gelince veriler yatırımcılar açısından yüz güldürmüyor. Dünyadaki e-ticaret sitelerinden sadece yüzde 5’inin yani 1 milyon âdetinin yıllık cirosu 1.000 doların üzerinde. Bir başka değişle dünyada yeni bir Amazon, DJ.com, Alibaba, Rakuten, e-bay, Wayfair gibi devlere dönüşme hayaliyle kurulmuş ve ciddi yatırımlar almış 23 milyondan fazla internet sitesi, işletme masraflarını bile karşılamaktan uzak bir ekonomik seyir içinde bulunuyor. Fakat e-ticaret sitelerinde ticari başarıyı yakalamak sanıldığı kadar zor değil. E-ticaret ve e-ihracat konularında şirketlerin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayan Medialogy, işletmelere e-ticarette başarıya ilişkin bir dizi hayati öneride bulundu. E-ticaret sitesi kurma maliyetinin hazır şablonlarla 1.000 TL’den başlayıp, özel yazılımlarla beraber yüz binlerce dolara kadar yükselebildiğini kaydeden Medialogy e-ticaret ekibi tarafından, “Önemli olan bu siteleri kurmak değil, sitenin varlığını kârlılığı artırarak devam ettirmektir. Bunun için e-ticaret dünyasını iyi bilen bir ekiple çalışmak; profesyonellerin yatırımcıların hayallerini gerçeğe dönüştürecek atılımları yapmasını sağlamak gerekir” denildi.

Blog Yazımı ile Ürün ve Hizmet Tanıtılmalı

Bir e-ticaret sitesi kurarken strateji oluşturmanın önemli olduğuna vurgu yapan Medialogy e-ticaret ekibinden şu uyarılar geldi:

“E-ticaret sitesi kurarken, en önemli strateji satılacak ürünü/hizmeti iyi anlatmaktır. Bu noktada devreye ‘İçerik Pazarlaması’ gelir. Öncelikle satışı yapılacak ürünün/hizmetin tam ve eksiksiz bir yazılı tanımının yapılması gerekir. E-ticaret içeriği yazmak konusunda deneyimli bir pazarlama metin yazarı ekibinin olması gerekir. Aynı zamanda bu ürün/hizmetle ilgili mutlaka blog tutulmalıdır. Ürünü/hizmeti hayata geçiren ve deneyimleyen kişilerin tüketicinin sorularına yanıt verecek şekilde yazdıkları ve ürünle ilgili teknik bilginin de yer aldığı blog yazılarının profesyonelce hazırlanması gerekir. Blog yazmak o ürünün/hizmetin pazarlanması noktasında en önemli unsurlardan biridir ve profesyoneller tarafından gerçekleştirilmelidir. Çünkü internette yapılan aramalarda o ürün ve hizmetle ilgili bu blog yazıları tüketicinin dikkatini çekecek ve onları e-ticaret sitesine yönlendirecektir. Bir başka konu da görsellerden oluşur. Ürünün/hizmetin tam olarak tanımının yapılmasının ardından iş, satın aldığında müşterinin karşılaşacağı şekilde ürünün/hizmetin görsellerini sunmak İçerik Pazarlaması’nın bir başka noktasıdır. Ürün fotoğrafları da alelade şekilde çekilemez. E-ticaretin pazarlama kurallarına uygun şekilde hazırlanmış kompozisyonlar ile bu çekimler gerçekleştirilmelidir.”

SEO Yönetimi Profesyonellere Bırakılmalı

E-ticaret siteleri için olmazsa olmaz çalışmalardan birinin ‘SEO Yönetimi’ olduğunu bildiren Medialogy e-ticaret ekibi, bu çalışmanın unsurlarını şöyle sıraladı:

-SEO yönetimi bir ürünün/hizmetin isminin arama motoruna yazıldığında, ilk olarak e-ticaret sitesinin aramalarda üst sırada bulunmasını sağlayan çalışmadır,

-SEO yönetimi mutlaka internette en çok aranan kelimeleri kodlayarak, profesyoneller tarafından yapılmalıdır,

-SEO aramalarında Türkiye’de yüzde 94 Google, yüzde 4.28 Yandex, yüzde 0.65 Bing ve yüzde 0.31 oranında Yahoo kullanılır. SEO metinlerinin bu aramalara uygun dizayn edilmesi gerekir,

-SEO aramalarında içerik ile kullanılan görselin arama kelimesine uygun şekilde kodlanması da büyük önem taşır.

Kopya İçerik Kullanımından Kaçınılmalı

Doğru içerik üretmenin e-ticaret sitelerini kurma ve faaliyetlerini sürdürmede en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Medialogy e-ticaret ekibi, “Doğru içerik iyi düşünülmeli ve sonrasında ilgili hedef kitleye uygun, rakip analizi, anahtar kelime çalışması yapılmalı ve açık bir dille yazılmalıdır. Kopya içerik arama motoru gözünde tabi ki hoş karşılanmamaktadır. Hatta bununla ilgili sonrasında ciddi yaptırımlara kadar giden sorunlar ile karşılaşmak mümkün” uyarılarında bulundu.

E-İhracata ve Etnik Ticarete Önem Verilmeli

E-ticaret siteleri için analiz yapmanın ve sosyal medya pazarlamasının önemini de anlatan Medialogy ekibi şu maddeleri sıraladı:

E-ticaret kadar e-ihracat noktasına da eğilen bir ekip ile çalışılmalı.

Etnik ticaret göz ardı edilmemeli ve buna uygun bir içerik yönetimi gerçekleştirilmeli.

Hedef pazarların, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının analizleri yapılmalı.

Dijital PR noktasında tüm alanlarda yer alınmalı. Tüketicinin o ürün ve hizmete ulaşmayı tercih ettiği sosyal medya mecraları belirlenmeli. Burada infulencer marketing çalışmaları gerçekleştirilmeli. Sosyal medyaya uygun içerik ve görseller üretilmeli.

Tüketiciyi e-ticaret sitesine yönelten kampanyalar düzenlenmeli.