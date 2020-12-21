Fanuc’tan kesintisiz teknolojiyle üretimde durmak yok

Pandemi döneminde güvenlik ve verimlilik zorluklarının giderilmesi yönünde Endüstri 4.0 uygulamalarını güncelleyen otomasyon lideri FANUC, müşterilerinin uzaktan acil servis desteği alabileceği FANUC Assisted Reality (FAR) teknolojisini hayata geçirdi. Fiziki temas olmadan akıllı telefon veya tablet üzerinden ürün problemlerinin analizini sağlayan FAR teknolojisi, otomotiv, otomotiv yan sanayi ve gıda başta olmak üzere tüm lokomotif sektörlerde duruş maliyetlerini minimize ederek üretimin kesintisiz bir biçimde devam etmesini sağlıyor.

CNC kontrol sistemleri, Endüstriyel Robotlar, Robodrill (İşleme Merkezi), Robocut (Tel Erozyon), Roboshot (Plastik Enjeksiyon) ve Robonano (Hassas Torna) gibi fabrika otomasyon sistemlerinin üretiminde dünya lideri FANUC, Endüstri 4.0 teknolojilerine bir yenisini daha ekledi. Japon devi, dünya çapında tüm endüstrileri tehdit eden Koronavirüs salgınının üretim süreçlerindeki negatif etkisini minimize etmeyi hedefleyen uzaktan servis hizmeti FANUC Assisted Reality (FAR) teknolojisini müşterilerine sundu. FAR hizmeti, FANUC ürünlerinin bakımıyla birlikte ürünlerin garanti sürelerinin arttırılması, 7/24 telefon desteği ve yerinde servis gibi hizmetleri de içeriyor.

“FAR arıza süresini azaltıyor ve verimliliği arttırırken üretimin kesintisizliğini destekliyor”

FANUC ofislerinden uzakta bulunan veya sıkı bir üretim temposu bulunan firmaların talepleri doğrultusunda FAR teknolojisi hazırlıklarının pandemi öncesine dayandığını aktaran FANUC Türkiye Robot Teknik Müdürü Murat Kısa, pandemi ile birlikte sosyal mesafe kurallarının oluşması, ulaşımın daha kısıtlı ve zor hale gelmesiyle Nisan 2020 itibariyle hizmeti sunmaya başladıklarını belirtti. Murat Kısa “FANUC Assisted Reality, müşterilerimizin özel bir ekipmana ihtiyaç duymadan uzaktan yardım hattımız üzerinden akıllı telefon veya tabletle video görüşmesi yapabileceği, resim paylaşabileceği, video üzerinden anlık çizimler iletebileceği yani acil servis desteği alabileceği dijital bir sistem. Yardım hattımız ile müşterimizin problemini daha kısa sürede analiz edebiliyor ve yerinde servis hizmeti sağlanması gerekiyorsa parça listesini hızlıca oluşturabiliyoruz. Teknolojimizle 4 milyon Euro değerindeki stoklarımızda bulunan parçalarla müşterimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede gideriyoruz. FAR, pandeminin ulaşımı kısıtlamasının dezavantajının önüne geçerek uzaktan destekle arıza süresini azaltıyor ve verimliliği arttırırken üretimin kesintisizliğini destekliyor” dedi.

“Servis her şeyden önce gelir”

Kısa, FAR teknolojisinin aynı zamanda teşhisin doğru yapılmasını sağlayarak ikinci kez servis ihtimalini ortadan kaldırdığını belitti. “Sunmuş olduğumuz bu dijital servis hizmeti Endüstri 4.0 ile uyumlu olup FANUC’un “Service First” yani “Servis Her Şeyden Önce Gelir” yaklaşımını da en iyi biçimde yansıtıyor.” diyen Kısa “FAR, üretim kritikliği yüksek olan ve duruşa tahammülü olmayan otomotiv, otomotiv yan sanayi ve gıda başta olmak üzere tüm sektörlere uyarlanabilir bir hizmet. Bu hizmeti alan müşterilerimiz üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak duruş maliyetlerini minimize etmek üzere bize başvuruyorlar.” açıklamasında bulundu.