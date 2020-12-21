Finansman ve Sigorta’nın dijital oyuncuları ParamKredi için güçlerini birleştirdi

E-ticaretin finansmanında öncü olmak vizyonuyla yola çıkan ve Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi’yi sunan TURK Finansman AŞ, müşterilerinin kredilerini Aegon Emeklilik ve Hayat ile teminat altına alıyor.

Bireylerin, şirketlerin ve meslek gruplarının e-ticaret alışverişlerinde ihtiyaç duydukları finansmana online platformlar üzerinden anında ulaşmalarını sağlayan Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi, sigorta sektöründe dijital çalışmaları ile öne çıkan Aegon Emeklilik ve Hayat ile iş birliğine gitti. ParamKredi, gerçekleştirilen iş birliğiyle müşterilerini, içinde birçok teminatı barındıran “Kredi Hayat Sigortası” ürünü ile kredilerini ödeyememe riskine karşılık güvence altına alıyor.

Türkiye’nin ilk dijital kredisi

Ekim ayında lanse edilen Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi’ye olan ilginin her geçen gün arttığını beliren Turk Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk, “Bu süreçte Aegon Emeklilik ve Hayat ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle ParamKredi’yi kullanan müşterilerimize sigorta alanında da hizmet verme olanağına kavuşuyoruz. Bu sayede müşterimizin yalnızca kredi ihtiyacını karşılamakla kalmıyor olası ödeyememe durumlarında da poliçesinin kapsadığı teminatlar çerçevesinde kredilerini güvence altına almış oluyoruz. Bu kapsamda elbette hiç istenmeyen ama olası vefat ve tam maluliyet durumlarında da müşterimizin kredi riskini Aegon’dan yaptırmış olacağı sigorta poliçesi sayesinde teminat altına almış oluyoruz. Hedeflediğimiz dijital dünyanın sigorta alanında bizimle aynı vizyonu paylaşan Aegon Emeklilik ve Hayat ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü iş birliği ile müşterilerimizin sigorta isteklerini de dijital süreçler içinde karşılayarak onlara katma değerli bir müşteri deneyimi yaşatmak istiyoruz.” dedi.

Farklı, yenilikçi ve dijital süreçleriyle müşterilerinin yarınlarını garanti altına aldıklarını ve uçtan uca dijital kredi sürecinin sigorta adımında yer alarak müşteri portföyünü genişletmeyi hedeflediklerini belirten Aegon Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Uğur Tozşekerli yeni iş birliği için şunları söyledi: “ParamKredi ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile dijital dünyada faaliyet göstermeyi önceliklerine koymuş iki şirket olarak, geleceğin hizmetini şimdiden müşterilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Biz Aegon olarak sektörde her zaman yenilik arayan, gelişime açık, dinamik ve çevik bir kurum vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu iş birliği, yıllardır yatırım yaptığımız dijital platformlarımızın gücüne güç katacak. Aynı zamanda tüketici finansmanında da bizim için ilk iş birliği olması açısından büyük önem arz ediyor.”