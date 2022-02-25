Fırfırlı Elbise ile Farklı Kombinler

Bayanların moda dünyasındaki göz bebeği olan fırfırlı elbise modelleri, giyim ürünlerinden bir tanesi konumunda yer almaktadır.

Kıyafet sektörünün kadınlara en çok hitap bölümünü oluşturan fırfırlı elbise modelleri satışı en yoğun olan kıyafetlerden birisidir.

Kadınlar tarafından ilkbahar ve yaz aylarının en çok tercih edilen giyimidir. Genel olarak bütün kadınların gardolabın da mutlaka bulunmaktadır.

Uzun kollu, kısa kollu, askılı, askısız, dar model, bol model birçok çeşitte elbise modelleri mevcuttur.

Kombin yapılması kolay bir model olduğu için kadınlara büyük kolaylık ve avantaj sağlarlar. Sırt dekolteli ve astarlı modellerde piyasa mevcuttur. Her renk türünden elbise vardır.

Siyah, beyaz, açık renk tonlar en çok tercih edilen renklerdir. Bayarların estetik güzelliğinin ön plana çıkmasında fırfırlı elbise oldukça önemli bir detay unsuru oluşturmaktadır.

Bu tarz elbiseler bayanların vücut hatlarını ön plana çıkararak bayanların zarafetine zarafet katmaktadır. Ayrıca bayanların güzelliğini ön plana çıkarırlar.

Fırfırlı Elbise Fiyatları

Diğer giyim ürünlerinde olduğu gibi fırfırlı elbise modelleri de birçok sebepten farklı fiyat aralıklarına sahiptir. Kumaş kalitesi, dekolte tasarımı, renk, marka kalitesi gibi birçok etmen fiyatları etkilemektedir.

Pamuklu kumaşlardan üretilen elbiseler en kaliteli elbiselerdir. Polyester malzemeden üretilenler ise daha kalitesizdir.

Özel üretim renkli elbiselerin fiyatları renginde dolayı fiyatlandırması yüksek olacaktır.

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